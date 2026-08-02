Gobierno y oposición inician diálogo en Venezuela con respaldo de EE.UU. mientras Trump habla del estado 51

Leer resumen y puntos destacados de la nota con IA Puntos destacados Resumen

El nuevo intento de diálogo en Venezuela arrancó sin la expectativa de un encuentro presencial. Jorge Rodríguez, jefe del Parlamento y hermano de la presidenta encargada Delcy Rodríguez, sostuvo una llamada telefónica con la exdiputada opositora Dinorah Figuera para pactar los términos de una negociación que busca encauzar la transición democrática con el respaldo de Estados Unidos. Ambas partes difundieron comunicados casi simultáneos en los que confirmaron una primera cita presencial en Caracas la próxima semana, aunque sin precisar el día ni el lugar exacto.

La agenda anunciada incluye tres ejes. Rodríguez mencionó que el propósito central será "aunar esfuerzos en la atención de las víctimas del doblete sísmico" del 24 de junio, que dejó más de 5.500 fallecidos y 18.000 personas sin vivienda. Figuera, quien encabeza a los exlegisladores que defienden la vigencia de la Asamblea Nacional de 2015, añadió otros dos puntos. "Agradecemos a los Estados Unidos y al Secretario de Estado Marco Rubio por el acompañamiento a la transición en Venezuela. Este inicio marca un nuevo capítulo en la lucha por construir un futuro digno para todos los venezolanos", publicó la dirigente en su comunicado.

TE RECOMENDAMOS ¿QUÉ SON LOS REGISTROS AKÁSHICOS? LO QUE REVELA ESTA MIRADA ESPIRITUAL | ASTROMOOD CON JHAN SANDOVAL

La delegación oficialista está integrada por seis figuras. Junto a Jorge Rodríguez participan la ministra de Educación Universitaria, Ana María Sanjuán, el primer vicepresidente del Parlamento, Pedro Infante, y los diputados América Pérez, Génesis Garvett y Jorge Arreaza. Este último lideró la implementación de la ley de amnistía aprobada tras la captura de Nicolás Maduro en enero. Del lado opositor, además de Figuera, estarán los exdiputados Marco Aurelio Quiñones, Ramón López, Jorge Millán, Juan Miguel Matheus y Sergio Vergara. Una comisión de apoyo complementa el equipo con Macario González, Desiree Barboza, Julio César Moreno y Elimar Díaz.

Machado fuera del nuevo intento de diálogo

La principal ausencia en la mesa de conversaciones es María Corina Machado. La premio Nobel de la Paz, exiliada en Panamá, aseguró en un comunicado conjunto con Edmundo González que no participó en el "diseño, construcción y funcionamiento" del proceso. Su coalición exige como prioridades la liberación de unos 400 presos políticos y la fijación de un calendario electoral, demandas que no figuran de manera expresa entre los objetivos de esta primera fase.

Mientras se anunciaba el inicio del diálogo, un grupo de familiares de detenidos se manifestó cerca de la embajada estadounidense en Caracas con el fin de pedir que se incluya la excarcelación de sus parientes en la agenda. La Plataforma Unitaria Democrática, a la que pertenecen Primero Justicia y Voluntad Popular, había pactado en Panamá que Machado liderara cualquier negociación con el Ejecutivo. Sin embargo, el Departamento de Estado apostó por rescatar la figura de la Asamblea Nacional de 2015 y así articular este nuevo intento. Figuera ha insistido en que su papel es institucional y responde a una solicitud directa de Washington.

Trump resucita la idea del estado 51

Horas después de los anuncios, el presidente Donald Trump compartió en su red Truth Social un mapa de Venezuela pintado con la bandera estadounidense y la frase "Estado 51". No es la primera vez que el mandatario juega con esa idea desde la operación militar que culminó con la detención de Maduro. El pasado 12 de mayo declaró a Fox que consideraba "seriamente" la anexión del país caribeño.

La provocación coincide con la presión que la Casa Blanca ejerce sobre Caracas y así avanzar hacia un calendario electoral. El viernes, Trump afirmó que la nación suramericana todavía no está preparada para celebrar comicios, aunque reconoció avances y elogió la gestión de Delcy Rodríguez. "Ha estado haciendo un trabajo fantástico", dijo. El tutelaje estadounidense abarca también el control de los activos venezolanos en el extranjero y una porción creciente de los ingresos petroleros. Según el propio mandatario, su administración recaudó más de 13.000 millones de dólares por la venta de crudo desde la captura del exgobernante.

El petróleo gana protagonismo tras el cambio político

El alivio de sanciones posterior a enero despertó el apetito de firmas extranjeras. Venezuela exportó 28 millones de barriles en el último mes, un incremento del 69% respecto al mismo período del año anterior, de acuerdo con datos de Vortexa. Más de la mitad tuvo como destino refinerías en el golfo de Estados Unidos, mientras India, España y Países Bajos también figuran como compradores.

Claire Jungman, directora de Riesgo Marítimo en Vortexa, explicó a CNN que las reformas eliminaron la obligación de que PDVSA mantuviera una participación mayoritaria en los proyectos conjuntos. "Ahora las empresas privadas pueden operar directamente los campos, tener participaciones más grandes y quedarse con una mayor parte de las ganancias", señaló. Sin embargo, los costos de modernizar la infraestructura deteriorada son colosales. Homayoun Falakshahi, jefe de análisis de crudo en Kpler, calculó que se requerirán entre 50.000 y 100.000 millones de dólares en inversión durante los próximos cinco a diez años. Greig Gilbert, director ejecutivo de Apertura Energy, lo resumió en un evento en Londres. "Se está abriendo una ventana. Hay una oportunidad ahora mismo, y no podemos darnos el lujo de dejarla pasar", afirmó.