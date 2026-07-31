Perú y Colombia han firmado acuerdos aéreos con Barbados, permitiendo vuelos directos de pasajeros y carga. Esta medida busca impulsar el turismo e incrementar el comercio interregional. | Ilustración LR/CDN/ChatGPT

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Perú y Colombia firmaron acuerdos independientes de servicios aéreos con Barbados a finales de julio de 2026. Estos instrumentos legales permiten establecer vuelos directos de pasajeros y carga con el fin de potenciar el turismo, impulsar el intercambio comercial y expandir la red de transporte interregional entre Sudamérica y el Caribe.

Si bien faltan por precisar itinerarios de las aerolíneas, las autoridades consideran el pacto como un hito de integración. Desde la Aeronáutica Civil colombiana destacaron que ese convenio "representa un avance estratégico" en el posicionamiento del país como nodo de conectividad con el Caribe insular, dinamizando el turismo y abriendo nuevas oportunidades para el comercio exterior.

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¿Cómo impulsará el transporte aéreo el nuevo pacto entre Perú, Colombia y Barbados?

Perú formalizó un Memorando de Entendimiento (MdE) el 24 de julio entre la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC) y las autoridades insulares. El Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) explicó que el objetivo central consiste en eliminar futuras restricciones de capacidad para avanzar hacia una conexión directa con el Caribe, aprovechando la supresión de visas de turismo vigente desde 1972.

La alianza peruana integra las libertades del aire tercera, cuarta y quinta para pasajeros, carga y correo. Asimismo, el convenio contempla la múltiple designación de aerolíneas para estimular la competencia entre empresas aviadoras. De acuerdo con el MTC, esa mayor oferta favorecerá tarifas más accesibles y mejores tiempos de conexión para los peruanos, facilitando vuelos chárter y posicionando al territorio caribeño como plataforma de redistribución hacia la Comunidad del Caribe (CARICOM).

Por su parte, Colombia suscribió el 30 de julio un tratado definitivo para normar las operaciones comerciales con la isla. El documento autoriza siete frecuencias semanales de pasajeros —dos dirigidas a Bogotá y cinco repartidas entre Cartagena, San Andrés o Armenia—, mientras el envío exclusivo de mercancías operará bajo un esquema de cielos abiertos sin límites de rutas o capacidad. El pacto adopta estándares de la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI) en seguridad operacional, competencia y costos.

¿Cuándo habrá vuelos directos a Barbados desde Perú y Colombia?

Aunque la firma de los acuerdos bilaterales representa un paso histórico, la apertura de estas rutas no será inmediata. Los documentos aprobados funcionan como el marco jurídico indispensable para que las aerolíneas gestionen los permisos de operación ante la Autoridad Aeronáutica Civil de Colombia y el Ministerio de Transportes y Comunicaciones del Perú. Únicamente al concluir la fase regulatoria, las compañías aéreas fijarán un calendario oficial, ofrecerán boletos y anunciarán la inauguración formal del servicio comercial.

A la fecha, el itinerario para volar a la isla caribeña exigía escalas previas en terceros países —como Ciudad de Panamá—, lo cual encarecía los pasajes e incrementaba las horas de trayecto. El MTC destacó que el memorando firmado pretende erradicar esta dependencia mediante conexiones continuas entre Lima y Bridgetown.

El nuevo instrumento legal autoriza la planificación de itinerarios para pasajeros y carga o correo, si bien resta completar ciertos procedimientos administrativos. Una vez superada la tramitación burocrática, los aviones despegarán sin escalas desde ambos países sudamericanos con destino al Caribe. La iniciativa simplificará el tránsito internacional y reducirá notablemente las tarifas de viaje para miles de usuarios.