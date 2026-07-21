Un equipo internacional halló los restos del Clipper Endeavor, un avión de Pan Am que se hundió en 1952 frente a Puerto Rico, resolviendo un enigma de 74 años. | Composición LR/AirSea Heritage Foundation y Deep Sea Vision/ChatGPT

Un equipo internacional halló los restos del Clipper Endeavor, un avión de Pan Am que se hundió en 1952 frente a Puerto Rico, resolviendo un enigma de 74 años. | Composición LR/AirSea Heritage Foundation y Deep Sea Vision/ChatGPT

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Un equipo internacional de exploradores submarinos ubicó los restos del Clipper Endeavor, un avión Douglas DC-4 de Pan American World Airways (Pan Am) precipitado al océano Atlántico frente a Puerto Rico el 11 de abril de 1952. Este hallazgo resuelve un enigma de 74 años sobre el siniestro ocurrido en Viernes Santo que dejó 52 fallecidos y revolucionó la seguridad en la aviación comercial.

La misión estuvo a cargo de la Air/Sea Heritage Foundation junto a Deep Sea Vision y el programa 'Expedition Unknown' de Discovery Channel. "Todos estamos asombrados y eufóricos por este descubrimiento, pero también sentimos humildad al recordar lo que sucedió en ese lugar hace tanto tiempo", afirmó Russ Matthews, presidente y cofundador de la entidad. El rescate histórico honra la memoria de una catástrofe cuyos peritajes dieron origen a las demostraciones previas al despegue actuales.

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Imagen en mosaico de los restos del Clipper Endeavor. Foto: AirSea Heritage Foundation y Deep Sea Vision/CNN

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¿Dónde encontraron los restos del Clipper Endeavor y cómo fue el hallazgo?

Un vehículo submarino autónomo con sonar de alta resolución localizó los restos del Clipper Endeavor el 2 de junio de 2026. La aeronave reposaba a casi 2.000 pies (610 metros) de profundidad en el océano Atlántico, a cinco millas náuticas al norte de Puerto Rico. Tras permanecer inubicable por más de siete décadas, el histórico avión de Pan Am finalmente se reveló gracias a esta avanzada tecnología náutica.

El hallazgo derivó de una exhaustiva investigación que Russ Matthews inició en 2019 mediante archivos históricos, informes civiles y documentos de la Guardia Costera estadounidense. Las fuentes permitieron delimitar una zona de rastreo de diez millas náuticas cuadradas, donde un buque científico desplegó el dron acuático que detectó la estructura casi de inmediato.

Un DC-4 perdió dos motores al despegar. El piloto John C. Burn buscó regresar a San Juan antes de acuatizar. Foto: AirSea Heritage Foundation

Fotografías posteriores ratificaron la identidad del aparato, cuyo fuselaje dividido en dos partes aún exhibe el emblema alado y la inscripción original. Frente al impacto del suceso, Josh Gates, conductor de 'Expedition Unknown', declaró: "Cada vez que usted sube a un avión hoy en día, está más seguro gracias a lo que les sucedió al Clipper Endeavor y a sus pasajeros hace tres cuartos de siglo". Actualmente, la Air/Sea Heritage Foundation colabora con el Gobierno de Puerto Rico para resguardar la zona e impulsar un monumento en memoria de las víctimas.

¿Cómo transformó un trágico accidente en Puerto Rico la seguridad aérea?

El 11 de abril de 1952, el vuelo 526A de Pan American Airways partió del aeropuerto Isla Grande en San Juan rumbo a Nueva York con 69 ocupantes. Pocos minutos tras el ascenso, fallas consecutivas en los dos motores derechos forzaron al capitán John C. Burn a realizar un amerizaje de emergencia en la costa puertorriqueña.

Aunque el impacto inicial no dejó víctimas directas, la nave se hundió en menos de tres minutos bajo un mar agitado. El pánico generalizado, la barrera idiomática y el desconocimiento sobre los chalecos salvavidas derivaron en la muerte de 52 personas, mientras las autoridades norteamericanas lograron rescatar únicamente a 17 supervivientes.

La investigación de la Civil Aeronautics Board motivó la creación de las demostraciones de protección antes de despegar y los protocolos de evacuación actuales. John Cox, especialista en aviación, sintetizó la trascendencia del desastre al afirmar que "se convirtió en un catalizador" para la protección de los usuarios, a la par que Doug Miller, integrante de la Pan Am Historical Foundation, indicó que fijar la autoridad del personal a bordo previo al trayecto tornó "mucho más eficaz su capacidad de dirigir una evacuación en una emergencia".