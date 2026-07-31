Lula asegura que Estados Unidos intentará interferir en las elecciones brasileñas para favorecer a Flávio Bolsonaro

El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, denunció intentos de Estados Unidos por influir en las elecciones presidenciales de octubre

El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, denunció intentos de Estados Unidos por influir en las elecciones presidenciales de octubre

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El presidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva denunció que Estados Unidos intentará interferir en las elecciones presidenciales de octubre para favorecer al senador Flávio Bolsonaro, hijo del exmandatario Jair Bolsonaro. En una entrevista al pódcast Inteligência Ltda, afirmó que la administración de Donald Trump prefiere la victoria del aspirante del Partido Liberal, segundo en los sondeos.

El mandatario señaló que el secretario de Estado, Marco Rubio, es una figura clave en esta estrategia. "A Rubio no le gusta América Latina ni Brasil. Quieren que la región vuelva a ser el patio trasero de EE. UU.", afirmó el jefe de Estado de 80 años, quien buscará un cuarto mandato no consecutivo.

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A pesar de la denuncia, aseguró que mantiene una cordial relación personal con Trump. "Nuestras conversaciones han sido muy buenas", dijo, pero advirtió que el problema surge después, con las acciones de Rubio. El líder del PT recordó que entregó a Trump documentos sobre cooperación en seguridad y comercio y aún espera respuesta.

La tensión diplomática se intensificó la semana pasada, cuando el gobierno brasileño negó visas a dos funcionarios del Departamento de Estado que pretendían reunirse con autoridades electorales. Según la Cancillería, los emisarios buscaban discutir libertad de expresión, pero el viaje fue rechazado por la forma en que se planteó.

Encuesta da ventaja a Lula sobre Flávio Bolsonaro

Una encuesta del Instituto Vox Brasil publicada el viernes ubica a Lula como favorito en la primera vuelta, con 40,5% de intención de voto. Flávio Bolsonaro se sitúa en segundo lugar con 31,2%. En un eventual balotaje, el presidente obtendría 47,5% frente a 41,1% del senador, según el sondeo realizado entre el 26 y el 28 de julio con 2.100 entrevistados.

En comparación con la medición de junio, Lula creció 2,2 puntos porcentuales, mientras el hijo del expresidente perdió un punto. La encuesta, registrada en el Tribunal Superior Electoral, tiene un margen de error de 2,15 puntos y un nivel de confianza del 95%.

La carrera presidencial se intensifica días después de que Lula fuera oficializado en calidad de candidato a la reelección en un acto del PT en São Paulo. Otros aspirantes como Ronaldo Caiado (PSD) y Romeu Zema (Novo) aparecen muy lejos, con 5,5% y 3,2% respectivamente.

Trump mantiene emergencia nacional y aranceles contra Brasil

En paralelo, el gobierno de Trump renovó por un año la declaración de emergencia nacional que considera a Brasil una 'amenaza inusual y extraordinaria' para la seguridad de Estados Unidos. La medida fue firmada el martes y publicada en el Registro Federal, aunque no impone nuevas sanciones de forma inmediata.

Además, Washington reactivó este mes su guerra comercial con aranceles adicionales del 25% y 12,5% a productos brasileños, alegando prácticas "desleales" y uso de trabajo forzoso en cadenas industriales. El gobierno calificó los argumentos de "infundados y falsos" en un comunicado oficial.

Justicia autoriza investigación contra hijo de Lula

El juez André Mendonça, de la Corte Suprema de Brasil, autorizó a la policía a investigar a Fábio Luís Lula da Silva, conocido como 'Lulinha', hijo del presidente. Según el diario Folha de S. Paulo, la pesquisa busca determinar si actuó para favorecer gestiones ante el Ministerio de Salud relacionadas con la comercialización de cannabis medicinal.

El lobista se encuentra preso desde septiembre y es señalado como una de las figuras centrales de un esquema de fraude millonario a jubilados y pensionados. Ese escándalo, destapado en abril del año pasado, provocó la destitución del ministro de Previsión Social y del presidente del Instituto Nacional de Seguridad Social.

En tanto, Lula aseguró que si acusan a su hijo de algo, "no tendrá privilegios". El caso se suma a otra investigación que enfrenta Lulinha desde febrero, cuando una comisión del Congreso autorizó indagar sus cuentas bancarias por sospechas de haber actuado como 'socio oculto' en emprendimientos financiados con fondos desviados del mismo esquema de fraude.