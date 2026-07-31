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Llevaron cinco gatos a una isla para acabar con una plaga de ratones, pero provocaron la muerte de aves nativas por más de 70 años

La población de gatos creció descontroladamente hasta casi 2.000 en la década de 1970, lo que llevó a un programa de erradicación que culminó en 1991 con la eliminación del último ejemplar.

La introducción de cinco gatos en 1949 en la Isla Marion, Sudáfrica, para controlar ratones, desató una crisis ecológica severa.
La introducción de cinco gatos en 1949 en la Isla Marion, Sudáfrica, para controlar ratones, desató una crisis ecológica severa. | Foto: Magnific
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Lo que comenzó como una estrategia para controlar una plaga terminó convirtiéndose en una de las mayores crisis ecológicas registradas en una isla subantártica. En 1949, cinco gatos domésticos fueron introducidos en la Isla Marion, territorio sudafricano, con el propósito de reducir la población de ratones que afectaba una estación meteorológica.

La medida produjo el efecto contrario al esperado. Sin depredadores naturales, los felinos se multiplicaron rápidamente y encontraron en las aves marinas una presa mucho más fácil que los roedores. Durante más de siete décadas alteraron el equilibrio del ecosistema y obligaron a las autoridades a desarrollar sucesivos programas de conservación para proteger la fauna nativa.

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Ave marina de la Isla Marion.

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¿Cómo cinco gatos provocaron la muerte de aves nativas en la Isla Marion?

Tras su llegada, los animales dejaron de depender de los ratones para alimentarse y comenzaron a cazar especies que anidaban en el suelo, como petreles y albatros errantes. Estas aves habían evolucionado durante miles de años sin mamíferos depredadores, por lo que carecían de mecanismos de defensa frente a este nuevo cazador.

La población felina pasó de cinco ejemplares a cerca de 2.000 individuos durante la década de 1970. Ante el impacto sobre la biodiversidad, en 1977 comenzó una compleja campaña de erradicación que incluyó el uso del virus de la panleucopenia felina, capturas y caza nocturna, hasta eliminar al último ejemplar en 1991.

Isla Marion en Sudáfrica. Foto: Mouse-Free Marion

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¿Por qué los ratones volvieron a convertirse en una amenaza para la isla?

La desaparición de los gatos permitió que los ratones introducidos décadas atrás aumentaran nuevamente su número. Los investigadores comprobaron que estos roedores también atacaban huevos, polluelos e incluso aves adultas heridas, generando una nueva presión sobre las especies autóctonas.

Frente a este escenario, las autoridades sudafricanas impulsaron en 2026 un plan para erradicar la plaga mediante la distribución aérea de cebos con veneno. Helicópteros equipados con sistemas de navegación GPS cubrirán toda la superficie de la Isla Marion, en un intento por restaurar el equilibrio ecológico y proteger la fauna que aún sobrevive.

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