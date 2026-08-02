La confesión de ‘Pelo de Oro’, el sicario que asesinó a un policía en Pisco

Alias Pelo de Oro, el sicario confeso que asesinó a un policía en Pisco.

Alias Pelo de Oro, el sicario confeso que asesinó a un policía en Pisco.

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Ya nada lo intimida. "Si hay buena plata, hago el trabajo y no pregunto", confiesa José Gregorio Dumas Rodríguez, alias ‘Pelo de Oro’, el sicario venezolano de 32 años que confesó haber asesinado a un efectivo de la Policía Nacional, en Pisco, región Ica. "Desde los 13 años que cogí un arma ya estoy podrido de vivir al límite", añade.

Antes de ingresar a territorio peruano, hace un mes, este asesino por encargo estuvo preso en dos países.

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Estuvo nueve años recluido por robo agravado en la cárcel de Tocuyito, la prisión más poblada del estado Carabobo y una de las más grandes de Venezuela.

Cuando salió, escapó a Colombia donde fue encarcelado otros dos años, por el mismo delito.

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‘Pelo de Oro’ fue capturado en Villa El Salvador. Tras cometer el crimen del suboficial de segunda PNP Carlos Aurel Núñez Pérez huyó a Chincha y luego a Lima cuando realizaba planes para salir del país.

¿Natural de dónde eres? le preguntó el general Víctor Revoredo, jefe de la Dirección de Investigación Criminal.

-De Valencia, Venezuela.

¿Desde cuándo estás en Perú?

-Hace un mes llegué.

¿Cuál es tu trabajo en Perú?

-Lo que ha visto… matar gente (responde con frialdad, sin remordimientos).

¿Qué pasó en Pisco?

-Un homicidio.

¿A quién disparaste?

-A un policía.

¿Por qué motivo?

-Estaba ‘trabajando’.

¿En qué penal has estado preso en Venezuela?

-En cárcel de Tocuyito, en Venezuela, 9 años.

¿Y en qué otro país estuviste preso?

-En Colombia, dos años.

¿Por qué motivo?

-Por robo, en ambas ocasiones.

EXTORSIÓN A LICORERÍA

La historia de este asesino a sueldo tuvo un punto alarmante el 29 de julio cuando los propietarios de la licorería Punto Callao, ubicada en la avenida Las Américas 901, Pisco, eran objeto de una extorsión. Ese día fue atacado y victimado el suboficial de segunda PNP, Carlos Aurel Núñez Pérez (30).

Sin embargo, el 22 de julio, aproximadamente a las 18.00 horas, dos sujetos de nacionalidad venezolana, quienes se desplazaban en una motocicleta lineal, ya habían atacado con múltiples disparos a dicha licorería.

Ese día dejaron un manuscrito en el que exigían a los propietarios comunicarse con un número telefónico para llegar a un acuerdo, advirtiendo que, de no hacerlo, atentarían contra su vida.

De igual forma, ese mismo día el propietario del establecimiento recibió diversos mensajes de texto en su teléfono celular, en los que reiteraban las amenazas y exigían establecer comunicación con la organización criminal.

El 25 de julio, al promediar las 18.50 horas, los mismos sujetos a bordo de la misma motocicleta lineal, volvieron a transitar por el frontis de la licorería Punto Callao, donde se encontraba prestando servicio de seguridad particular el suboficial Jorge Quijandía Tapia.

Al advertir la presencia del efectivo policial, el ocupante del asiento posterior extrajo un arma de fuego e intentó efectuar disparos en su contra; sin embargo, el referido suboficial repelió el ataque haciendo uso de su arma de reglamento, obligando a los agresores a darse a la fuga con rumbo desconocido.

De acuerdo con las investigaciones, el 29 de julio, aproximadamente a las 00.15 horas, cuando los suboficiales PNP Carlos Nuñez y Jorge Quijandía se encontraban brindando seguridad en licorería, fueron nuevamente atacados por dos sujetos en moto.

Durante el atentado realizaron múltiples disparos con arma de fuego, resultando mortalmente herido por proyectil de arma de fuego el suboficial Carlos Núñez Pérez. Los autores del atentado escaparon.

INVESTIGACIÓN CLAVE

Las investigaciones determinaron que el ciudadano venezolano Juan Diego Ramírez Colmenárez (24), utilizando su trimoto de placa 38804Y, el 26 de julio de 2026, desde las 13.00 horas, movilizó por distintos puntos de la ciudad de Pisco a sus compatriotas José Dumas, alias ‘Pelo de Oro’, y Jhoangel Alfonso García Martínez (29).

El general Revoredo explicó que ellos habrían efectuado labores de reglaje, vigilancia y marcaje del establecimiento comercial y de sus ocupantes, con la finalidad de planificar y ejecutar posteriormente el atentado criminal.

El 29 de julio, a las 00.15 horas, Jhoangel Alfonso trasladó al sicario José Gregorio Dumas Rodríguez, alias ‘Pelo de Oro’, hasta las inmediaciones de la licorería Punto Callao, donde este último efectuó los disparos con arma de fuego que ocasionaron la muerte del suboficial Carlos Aurel Núñez Pérez.

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Consumado el hecho criminal, los ciudadanos venezolanos José Azuaje Delgado (29), conductor del automóvil D5O-412, y su conviviente Dilia Díaz Yáñez (43), trasladaron al sicario José Gregorio Dumas desde la ciudad de Pisco hacia la ciudad de Chincha, con la finalidad de facilitar su fuga, ocultamiento y evadir la acción de la justicia.

El arma empleada para el hecho criminoso es una Pistola Cal. 9mm Parabelum (aún no hallada).

ASÍ FUE UBICADO Y CAPTURADO

Respecto a la ubicación y detención de los presuntos implicados, se sabe lo siguiente: la policía informó que el 30 de julio, a las 17.30 horas, personal policial de la comisaría PNP de Pisco intervino y detuvo en flagrancia delictiva por tráfico de drogas a Juan Diego Ramírez quien, al advertir la presencia policial, ingresó a un inmueble ubicado en el sector La Venturosa.

Durante el registro se halló en el interior la trimoto; dos motocicletas lineales, así como cascos de seguridad cuyas características coinciden con los utilizados por el conductor y el sicario durante el atentado.

El mismo 30 de julio a las 20.30 y 20.50 horas, respectivamente, personal policial de la comisaría PNP de Chincha intervino y detuvo en flagrancia delictiva por tráfico de drogas a los venezolanos José Azuaje Delgado y a Dilia Díaz Yáñez, quienes fueron intervenidos en inmediaciones de la Plaza de Armas de Pisco.

El 31 de julio a la 01.30 horas, personal policial de la AREINCRI Pisco intervino y detuvo en flagrancia delictiva a Jhoangel García Martínez en la vía pública.

Finalmente, ese mismo día, personal policial de la DEPINCRI Villa El Salvador logró ubicar e intervenir a José Gregorio Dumas Rodríguez alias ‘Pelo de Oro’, quien fue detenido en el Sector 3, Grupo 8, Manzana I, frontis del Lote 3, distrito de Villa El Salvador, Lima, siendo sindicado como el presunto autor material del homicidio del suboficial Carlos Aurel Núñez Pérez y de los atentados extorsivos perpetrados contra la licorería Punto Callao.