HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
EN VIVO

El poder de León XIV y la crisis política del Perú con Santiago Roncagliolo | La Verdad a Fondo con Pedro Salinas

Ciencia

Una civilización perdida bajo la selva: científicos hallan más de 400 centros ceremoniales que reescriben el pasado de la Amazonía

El análisis con escáner láser muestra la complejidad de la civilización Aquiry, que habitó la región hace más de 2.000 años, con indicios de una densa población.

Un estudio de la Universidad de Helsinki revela la existencia de cientos de monumentos ocultos en la selva amazónica, desafiando mitos sobre el desarrollo de antiguas civilizaciones.
Un estudio de la Universidad de Helsinki revela la existencia de cientos de monumentos ocultos en la selva amazónica, desafiando mitos sobre el desarrollo de antiguas civilizaciones. | Ilustración LR/Nature/ChatGPT
Escuchar
Resumen
Compartir

Un escáner láser derrumba el mito sobre la selva sudamericana. Una investigación en la revista Nature, realizada por la Universidad de Helsinki junto con alianzas internacionales, detectó cientos de monumentos ocultos bajo la densa vegetación del suroeste amazónico. Esos vestigios prueban que hace más de dos milenios prosperaron sociedades con un desarrollo notable en este territorio.

El descubrimiento expone la presencia de la antigua civilización Aquiry, término indígena que bautizó al actual río Acre. "Nuestros hallazgos dan un vuelco a lo que sabíamos sobre el pasado de la región amazónica", afirmó el arqueoantropólogo Martti Pärssinen, líder del trabajo académico. La evidencia confirma una organización social compleja en zonas que se consideraban prácticamente despobladas antes del arribo europeo.

Diversos tipos de movimientos de tierra con sus contextos topográficos en la Amazonía. Foto: Nature

Diversos tipos de movimientos de tierra con sus contextos topográficos en la Amazonía. Foto: Nature

PUEDES VER: Científicos explican por qué comer arroz con frecuencia podría aumentar la exposición a un elemento tóxico y cancerígeno

lr.pe

¿Cómo reescriben los geoglifos antiguos la historia amazónica?

Un equipo internacional identificó más de 400 centros ceremoniales prehispánicos mediante LiDAR, un sistema láser aerotransportado capaz de modelar la superficie terrestre a través del follaje. Los investigadores ejecutaron 4.430 kilómetros de rastreo aéreo sobre el estado brasileño de Acre y regiones adyacentes. "Volamos en tramos rectos y largos de unos 450 kilómetros, mapeando una franja de aproximadamente un kilómetro de ancho cada diez kilómetros", explicó el coautor Juha Hyyppä, especialista del Instituto Finlandés de Investigación Geoespacial.

Las capturas tridimensionales expusieron geoglifos, zanjas monumentales y calzadas rectilíneas repartidas en un territorio de 183.000 kilómetros cuadrados, una superficie tres veces superior al dominio conocido de la cultura Aquiry. Las proyecciones estadísticas indican la presencia probable de entre 24.000 y 30.000 obras de tierra adicionales en la zona, de las cuales dos terceras partes estarían vinculadas a dicha tradición precolombina.

Mapa del área de estudio en la Amazonía (Brasil). Foto: Nature

Mapa del área de estudio en la Amazonía (Brasil). Foto: Nature

Las fosas excavadas no albergaban ciudades amuralladas, sino recintos enfocados en ritos, asambleas políticas y encuentros comunitarios. "Lo que más nos sorprendió fue el número extraordinariamente elevado de geoglifos y otras construcciones en tierra que se encontraron en una zona que representa menos del 3% de la Gran Amazonía", declaró Pärssinen a Science Alert. Por su parte, la profesora Pirjo Kristiina Virtanen complementó que "no se trataba de un único reino, sino de una red de muchas comunidades diferentes", evidencia de un modelo social descentralizado de alta integración regional.

PUEDES VER: Los científicos advierten una crisis inminente: el "ataúd nuclear" del Pacífico está goteando material radioactivo al océano

lr.pe

¿Por qué el hallazgo de la civilización Aquiry revoluciona la historia de la Amazonía?

El análisis integrado de tecnología LiDAR, excavaciones, registros satelitales y datos etnográficos reveló un cálculo demográfico inédito: la cultura Aquiry albergó entre 1,25 y 3 millones de personas entre los años 100 y 300 d. C. Este descubrimiento sugiere que la densidad poblacional precolombina en la cuenca amazónica superó ampliamente las estimaciones académicas tradicionales.

Área de la investigación en la Amazonía. Foto: Nature

Área de la investigación en la Amazonía. Foto: Nature

Esas sociedades modificaron sustancialmente su entorno mediante la agricultura de maíz, yuca y calabaza, quemas gestionadas y el fomento de especies nativas como la castaña. Sobre la relevancia ambiental de estas prácticas, el investigador Pärssinen afirmó que "el impacto humano en el medio ambiente amazónico fue mucho mayor de lo que se creía" y añadió que dichas alteraciones "deberían tenerse mejor en cuenta en los futuros modelos climáticos".

A pesar del avance científico publicado por Nature, persisten incógnitas sobre la lengua, autoidentificación y posterior extinción de este pueblo hacia el periodo 850-1000 d. C. No obstante, los especialistas enfatizan que la huella botánica prehispánica perdura en la Amazonía contemporánea, lo cual exige reevaluar el poblamiento regional y la influencia social en la configuración ecológica del planeta.

google iconPrefiero a La República en Google
Notas relacionadas
Científicos explican por qué comer arroz con frecuencia podría aumentar la exposición a un elemento tóxico y cancerígeno

Científicos explican por qué comer arroz con frecuencia podría aumentar la exposición a un elemento tóxico y cancerígeno

LEER MÁS
El misterioso río de magma de 50 km que los científicos detectaron desde el espacio bajo un país de África: podría crear un nuevo océano

El misterioso río de magma de 50 km que los científicos detectaron desde el espacio bajo un país de África: podría crear un nuevo océano

LEER MÁS
Científicos alertan una amenaza en el estrecho de Ormuz: más de 1.500 buques varados por la guerra podrían propagar especies invasoras

Científicos alertan una amenaza en el estrecho de Ormuz: más de 1.500 buques varados por la guerra podrían propagar especies invasoras

LEER MÁS
La pieza de cobre más antigua de los Andes no estaba en Perú: hallan una máscara de 3.000 años que revela un inesperado secreto

La pieza de cobre más antigua de los Andes no estaba en Perú: hallan una máscara de 3.000 años que revela un inesperado secreto

LEER MÁS
Arqueólogos descubren tumbas de 3.000 años de antiguedad repletas de gemas y diademas de oro

Arqueólogos descubren tumbas de 3.000 años de antiguedad repletas de gemas y diademas de oro

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Descubren el primer cáncer transmisible en un pez de agua dulce: células tumorales pasan de un individuo a otro

Descubren el primer cáncer transmisible en un pez de agua dulce: células tumorales pasan de un individuo a otro

LEER MÁS
El lugar más profundo de la Tierra que cubriría por completo al Everest: un abismo que alcanza casi 11.000 metros bajo el mar

El lugar más profundo de la Tierra que cubriría por completo al Everest: un abismo que alcanza casi 11.000 metros bajo el mar

LEER MÁS
Los científicos advierten una crisis inminente: el "ataúd nuclear" del Pacífico está goteando material radioactivo al océano

Los científicos advierten una crisis inminente: el "ataúd nuclear" del Pacífico está goteando material radioactivo al océano

LEER MÁS
Científicos explican por qué comer arroz con frecuencia podría aumentar la exposición a un elemento tóxico y cancerígeno

Científicos explican por qué comer arroz con frecuencia podría aumentar la exposición a un elemento tóxico y cancerígeno

LEER MÁS
Una pirámide con núcleo de lava desconcierta a los científicos al desafiar sus estudios: no es la más antigua del mundo como pensaban

Una pirámide con núcleo de lava desconcierta a los científicos al desafiar sus estudios: no es la más antigua del mundo como pensaban

LEER MÁS

Ofertas

Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
Gran Circo de Ucrania 2026: del 10 de Julio al 31 de Agosto en el Jockey Club-Surco

GRAN CIRCO DE UCRANIA

Gran Circo de Ucrania 2026: del 10 de Julio al 31 de Agosto en el Jockey Club-Surco

PRECIO

S/ 32.00
Comprar
Circo de las Estrellas 2026: del 15 Julio al 30 Agosto. Parque de las Leyendas - San Miguel

CIRCO DE LAS ESTRELLAS

Circo de las Estrellas 2026: del 15 Julio al 30 Agosto. Parque de las Leyendas - San Miguel

PRECIO

S/ 17.90
Comprar
Circo Místico Condor 2026: Del 25 de Junio. Explanada Costa 21

CIRCO MISTICO CONDOR

Circo Místico Condor 2026: Del 25 de Junio. Explanada Costa 21

PRECIO

S/ 38.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Ciencia

Estados Unidos

Política

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025