Un estudio de la Universidad de Helsinki revela la existencia de cientos de monumentos ocultos en la selva amazónica, desafiando mitos sobre el desarrollo de antiguas civilizaciones. | Ilustración LR/Nature/ChatGPT

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Un escáner láser derrumba el mito sobre la selva sudamericana. Una investigación en la revista Nature, realizada por la Universidad de Helsinki junto con alianzas internacionales, detectó cientos de monumentos ocultos bajo la densa vegetación del suroeste amazónico. Esos vestigios prueban que hace más de dos milenios prosperaron sociedades con un desarrollo notable en este territorio.

El descubrimiento expone la presencia de la antigua civilización Aquiry, término indígena que bautizó al actual río Acre. "Nuestros hallazgos dan un vuelco a lo que sabíamos sobre el pasado de la región amazónica", afirmó el arqueoantropólogo Martti Pärssinen, líder del trabajo académico. La evidencia confirma una organización social compleja en zonas que se consideraban prácticamente despobladas antes del arribo europeo.

Diversos tipos de movimientos de tierra con sus contextos topográficos en la Amazonía. Foto: Nature

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¿Cómo reescriben los geoglifos antiguos la historia amazónica?

Un equipo internacional identificó más de 400 centros ceremoniales prehispánicos mediante LiDAR, un sistema láser aerotransportado capaz de modelar la superficie terrestre a través del follaje. Los investigadores ejecutaron 4.430 kilómetros de rastreo aéreo sobre el estado brasileño de Acre y regiones adyacentes. "Volamos en tramos rectos y largos de unos 450 kilómetros, mapeando una franja de aproximadamente un kilómetro de ancho cada diez kilómetros", explicó el coautor Juha Hyyppä, especialista del Instituto Finlandés de Investigación Geoespacial.

Las capturas tridimensionales expusieron geoglifos, zanjas monumentales y calzadas rectilíneas repartidas en un territorio de 183.000 kilómetros cuadrados, una superficie tres veces superior al dominio conocido de la cultura Aquiry. Las proyecciones estadísticas indican la presencia probable de entre 24.000 y 30.000 obras de tierra adicionales en la zona, de las cuales dos terceras partes estarían vinculadas a dicha tradición precolombina.

Mapa del área de estudio en la Amazonía (Brasil). Foto: Nature

Las fosas excavadas no albergaban ciudades amuralladas, sino recintos enfocados en ritos, asambleas políticas y encuentros comunitarios. "Lo que más nos sorprendió fue el número extraordinariamente elevado de geoglifos y otras construcciones en tierra que se encontraron en una zona que representa menos del 3% de la Gran Amazonía", declaró Pärssinen a Science Alert. Por su parte, la profesora Pirjo Kristiina Virtanen complementó que "no se trataba de un único reino, sino de una red de muchas comunidades diferentes", evidencia de un modelo social descentralizado de alta integración regional.

¿Por qué el hallazgo de la civilización Aquiry revoluciona la historia de la Amazonía?

El análisis integrado de tecnología LiDAR, excavaciones, registros satelitales y datos etnográficos reveló un cálculo demográfico inédito: la cultura Aquiry albergó entre 1,25 y 3 millones de personas entre los años 100 y 300 d. C. Este descubrimiento sugiere que la densidad poblacional precolombina en la cuenca amazónica superó ampliamente las estimaciones académicas tradicionales.

Área de la investigación en la Amazonía. Foto: Nature

Esas sociedades modificaron sustancialmente su entorno mediante la agricultura de maíz, yuca y calabaza, quemas gestionadas y el fomento de especies nativas como la castaña. Sobre la relevancia ambiental de estas prácticas, el investigador Pärssinen afirmó que "el impacto humano en el medio ambiente amazónico fue mucho mayor de lo que se creía" y añadió que dichas alteraciones "deberían tenerse mejor en cuenta en los futuros modelos climáticos".

A pesar del avance científico publicado por Nature, persisten incógnitas sobre la lengua, autoidentificación y posterior extinción de este pueblo hacia el periodo 850-1000 d. C. No obstante, los especialistas enfatizan que la huella botánica prehispánica perdura en la Amazonía contemporánea, lo cual exige reevaluar el poblamiento regional y la influencia social en la configuración ecológica del planeta.