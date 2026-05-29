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Esta fruta tropical de América Latina es clave para mejorar la digestión, proteger la piel y fortalecer tus defensas

Este fruto es rico en fibra, vitaminas C y A, potasio y antioxidantes, lo que lo convierte en un aliado esencial para una dieta equilibrada y variada que favorece el bienestar del organismo.

La ciruela se consolida como una fruta esencial en América Latina, recomendada por sus múltiples beneficios para el organismo y su excelente perfil nutricional.
La ciruela se consolida como una fruta esencial en América Latina, recomendada por sus múltiples beneficios para el organismo y su excelente perfil nutricional. | Foto: Magnific
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En América Latina, esta fruta se ha ganado un lugar entre los alimentos más recomendados por especialistas en nutrición gracias a su perfil nutricional y a sus múltiples beneficios para el organismo. Aunque suele asociarse principalmente con la salud digestiva, distintos estudios también la vinculan con el cuidado de la piel, la protección de la visión y el fortalecimiento del sistema inmunitario.

Además, destaca por su aporte de fibra, vitamina C, vitamina A, potasio, antioxidantes naturales y compuestos como el sorbitol, presentes tanto en la ciruela fresca como en su versión deshidratada. Gracias a esta combinación de nutrientes, puede convertirse en un gran aliado dentro de una alimentación equilibrada y variada.

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Reconocida por sus propiedades digestivas, la ciruela favorece el tránsito intestinal gracias a su alto contenido en fibra y sorbitol, convirtiéndose en un apoyo natural contra el estreñimiento.

Reconocida por sus propiedades digestivas, la ciruela favorece el tránsito intestinal gracias a su alto contenido en fibra y sorbitol, convirtiéndose en un apoyo natural contra el estreñimiento.

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¿Qué fruta ayuda a mejorar la digestión y cuidar el organismo?

Uno de los beneficios más conocidos de la ciruela está relacionado con el tránsito intestinal. Su contenido de fibra soluble e insoluble favorece el funcionamiento digestivo, mientras que el sorbitol —un tipo de azúcar natural presente en la fruta— puede ayudar a suavizar las heces y facilitar su expulsión. Por eso suele recomendarse como apoyo natural frente al estreñimiento ocasional.

Además, la ciruela contiene polifenoles, antioxidantes que ayudan a proteger las células frente al daño oxidativo provocado por los radicales libres. Estos compuestos están asociados al bienestar general y a la protección celular, lo que ha despertado interés científico por su potencial impacto positivo en distintas funciones del cuerpo.

Además, su riqueza en vitaminas y antioxidantes la hace aliada del cuidado de la piel, la salud visual

Además, su riqueza en vitaminas y antioxidantes la hace aliada del cuidado de la piel, la salud visual .

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¿Qué beneficios aporta para la piel, la visión y las defensas?

La vitamina C presente en la ciruela participa en la producción de colágeno, una proteína fundamental para mantener la elasticidad y firmeza de la piel. A esto se suma su acción antioxidante, que contribuye a proteger las células frente a factores externos como la contaminación o el estrés oxidativo, lo que favorece el cuidado cutáneo desde la alimentación.

Por otro lado, su aporte de vitamina A y carotenoides está relacionado con el mantenimiento de la salud visual y el buen funcionamiento ocular. También la vitamina C cumple un papel clave en el sistema inmunitario, al apoyar las defensas naturales del cuerpo. Los especialistas recomiendan consumirla con moderación, ya sea fresca, seca o en jugos, ya que un exceso puede generar molestias digestivas como gases o inflamación abdominal en personas sensibles.

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