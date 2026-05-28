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Oro, lujo y espionaje: agente de la CIA es detenido por el FBI tras falsificar documentos y acumular 40 millones de dólares

Un alto funcionario de la CIA, David Rush, fue detenido por el FBI tras el hallazgo de 303 lingotes de oro y efectivo valorados en más de 40 millones de dólares en su vivienda.

La investigación del FBI se inició tras detectar irregularidades en los fondos laborales del agente de la CIA.
La investigación del FBI se inició tras detectar irregularidades en los fondos laborales del agente de la CIA. | Foto: EFE
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Un alto funcionario vinculado a la Agencia Central de Inteligencia de Estados Unidos (CIA) fue detenido por el FBI luego de que investigadores hallaran en su vivienda cientos de lingotes de oro valorados en más de 40 millones de dólares, además de efectivo y relojes de lujo. El caso ha generado conmoción en Washington por el perfil del implicado y por las incógnitas que rodean el origen de la fortuna encontrada.

El detenido fue identificado como David Rush, quien hasta hace poco ocupaba un cargo de alto nivel dentro del aparato gubernamental estadounidense. Aunque el hallazgo incluye una enorme reserva de oro escondida en su residencia de Virginia, la acusación presentada hasta el momento está relacionada con presuntas irregularidades administrativas vinculadas a la falsificación de documentos oficiales y beneficios económicos obtenidos de manera indebida.

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El hallazgo millonario que desató la investigación del FBI

De acuerdo con los documentos judiciales, agentes federales registraron la vivienda de Rush el pasado 18 de mayo y encontraron aproximadamente 303 lingotes de oro de un kilogramo cada uno. Según el valor actual del metal, el total supera los 40 millones de dólares. Durante el operativo también fueron incautados cerca de 2 millones de dólares en efectivo y cerca de 30 relojes de lujo, varios de ellos de la marca Rolex.

La investigación comenzó luego de que una revisión interna detectara inconsistencias relacionadas con fondos destinados presuntamente a actividades laborales. Entre noviembre y marzo, Rush habría solicitado grandes cantidades de divisas extranjeras y lingotes de oro vinculados a gastos de trabajo. Sin embargo, cuando se verificó su ubicación, gran parte del dinero y del metal precioso no pudo ser localizada, lo que derivó en la intervención del FBI.

La investigación sigue abierta, sin esclarecer el motivo del almacenamiento de estos bienes.

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¿Qué se sabe sobre las acusaciones contra David Rush?

Pese al espectacular hallazgo en su residencia, el único cargo formal presentado por ahora contra Rush está vinculado a la falsificación de sus credenciales académicas y al cobro indebido de pagos asociados a una licencia militar. Las autoridades sostienen que declaró falsamente pertenecer a la Reserva Naval estadounidense, pese a haber sido dado de baja anteriormente.

El caso continúa bajo investigación y todavía no se ha esclarecido por qué el exfuncionario almacenaba semejante cantidad de oro y dinero en su domicilio ni qué relación tendría ese patrimonio con sus funciones dentro del gobierno. La detención ha despertado múltiples interrogantes sobre el manejo de recursos, los controles internos y el alcance real de las actividades que desarrollaba antes de ser arrestado.

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