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La OTAN y la Unión Europea en estado de alerta tras impacto de dron ruso en edificio civil de Rumania

El Ministerio de Defensa rumano informó que el dron impactó un edificio residencial cerca de la frontera con Ucrania. La respuesta de defensa fue imposible por el corto tiempo disponible.

El presidente Nicusor Dan sostuvo que la decisión de no intervenir se tomó “porque no se daban las condiciones. Foto: AFP.
El presidente Nicusor Dan sostuvo que la decisión de no intervenir se tomó “porque no se daban las condiciones. Foto: AFP.
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Rumania, miembro de la OTAN y la Unión Europea, calificó como una "grave e irresponsable escalada" la caída de un dron ruso sobre un edificio residencial en la ciudad de Galati, cerca de la frontera ucraniana, que dejó a dos personas con heridas leves.

El hecho ocurrió durante la madrugada, cuando Rusia lanzó ataques con drones contra Ucrania, cerca del límite fluvial con Bucarest, según informó el Ministerio de Defensa rumano. Uno de estos penetró en el espacio aéreo y se estrelló contra el techo del recinto, lo que provocó un incendio y dejó personas afectadas, que fueron atendidas en el lugar.

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El general Gheorghe Maxim, del Comando Conjunto, explicó que no hubo tiempo suficiente para derribar el dron de forma segura: "Fue extremadamente corto". Por su parte, el presidente Nicusor Dan sostuvo que la decisión de no intervenir se tomó "porque no se daban las condiciones necesarias para destruirlo sin poner en peligro la seguridad de la población civil".

Tras el acontecimiento, el mandatario convocó al Consejo Supremo Nacional de Defensa para analizar las implicaciones del incidente más grave que afectó al país desde la invasión rusa de Kiev en febrero de 2022. "El carácter sin precedentes de este suceso exige una respuesta firme, coordinada y proporcionada a nivel territorial, aliado e internacional", señaló Dan en un mensaje en redes sociales.

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La OTAN y la UE condenan el hecho de Rusia

La OTAN condenó la "irresponsabilidad" del Kremlin. La portavoz Allison Hart indicó que la Alianza "continuará fortaleciendo nuestras defensas contra todas las amenazas, incluidos los drones". Por su lado, el secretario general Mark Rutte afirmó que "el comportamiento temerario de Moscú es un riesgo para todos nosotros" y aseguró la "solidaridad absoluta" con Rumania.

Además, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, calificó la acción como el cruce de una "nueva línea roja" y expresó su respaldo. La funcionaria también anunció que la UE prepara un nuevo paquete de sanciones contra Rusia, con la finalidad de reforzar la seguridad en su frontera oriental.

Estados Unidos se sumó a los pronunciamientos y manifestó su apoyo a través del embajador ante la OTAN, Matthew Whitaker, quien criticó la "imprudente incursión" y reiteró el compromiso de defender "cada centímetro del territorio" de la alianza.

Acciones rumanas

El Ministerio de Defensa de Rumania informó que, frente a incursiones previas de drones cerca de su espacio aéreo, dos cazas F-16 despegaron de la base aérea de Fetesti para interceptar los aparatos, aunque no pudieron neutralizar este dron específico.

La Cancillería convocó al embajador ruso en Bucarest para solicitar explicaciones y pidió medidas urgentes para acelerar la transferencia de capacidades antidrones al país.

Este episodio marca la primera vez que un dron se estrella contra un edificio residencial en Rumania, tras repetidas incursiones detectadas desde el inicio de la ofensiva rusa en Ucrania en febrero de 2022. Mientras tanto, Kiev activó la alerta aérea nacional ante posibles nuevos ataques y, en Rusia, se reportó una víctima por un ataque con drones ucranianos en la región de Volgogrado.

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