Un hombre siguió los consejos de dieta de ChatGPT para reemplazar la sal y terminó envenenado en EEUU
El paciente sufrió graves complicaciones médicas como paranoia y alucinaciones debido a la alta dosis de una sustancia tóxica.
Un hombre de 60 años en Estados Unidos terminó hospitalizado tras seguir un consejo dietético de ChatGPT que le sugirió reemplazar la sal con otra sustancia que le provocó complicaciones médicas.
Según un informe publicado en Annals of Internal Medicine, el paciente se intoxicó por consumir altas dosis de bromuro de sodio, lo que provocó síntomas graves como paranoia y alucinaciones.
Consejos de ChatGPT para reemplazar la sal
El incidente comenzó cuando el hombre solicitó a ChatGPT una alternativa a la sal en su dieta. La inteligencia artificial (IA) respondió con varias opciones, incluyendo el bromuro de sodio en dosis prolongadas durante un periodo de varios días.
El bromuro de sodio, una sal que alguna vez fue común en algunos medicamentos, fue progresivamente retirado del mercado debido a su toxicidad. Sin embargo, ChatGPT no advirtió de los afectos adversos de su uso.
¿Qué sucede si se consume bromuro de sodio?
Annals of Internal Medicine advierte que el bromuro de sodio, cuando se consume en cantidades significativas, puede provocar intoxicación, cuyos síntomas incluyen confusión, alucinaciones y paranoia.
A medida que el bromuro se acumula en el cuerpo, puede afectar al sistema nervioso central, lo que genera alteraciones en el comportamiento, problemas cognitivos e incluso psicosis.
En el siglo XX, el bromuro de sodio era un ingrediente común en medicamentos para tratar trastornos como la epilepsia o la ansiedad, pero su uso se fue reduciendo por los efectos secundarios adversos que provoca en el organismo.