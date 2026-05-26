El nuevo Xiaomi Mijia Smart Clothes Dryer 2 Pro se lanza en China como un tendedero eléctrico de techo, ideal para optimizar espacios reducidos en viviendas. | Foto: Gizmochina/mejorada con IA

El nuevo Xiaomi Mijia Smart Clothes Dryer 2 Pro se lanza en China como un tendedero eléctrico de techo, ideal para optimizar espacios reducidos en viviendas. | Foto: Gizmochina/mejorada con IA

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El nuevo Xiaomi Mijia Smart Clothes Dryer 2 Pro llega al mercado chino como un tendedero eléctrico de techo diseñado para optimizar el espacio en viviendas pequeñas. Este electrodoméstico conectado debutó en plataformas como JD.com con un precio promocional de 1.699 yuanes (cerca de US$237). El dispositivo destaca por una estructura empotrable que integra iluminación principal junto con un sistema de secado avanzado y control inteligente.

Según portales como IT Home, la marca promociona este equipo de domótica por sus 94 espacios de secado y su lámpara de cúpula curva 3D, características que lo diferencian de las alternativas convencionales. La propuesta busca captar el interés de los usuarios gracias a su combinación de innovación tecnológica y funcionalidad para el hogar moderno.

El secador chino cuenta con un diseño de una sola pieza que oculta las varillas de secado cuando no está en uso. Foto: Gizmochina

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¿Qué características tiene el nuevo tendedero inteligente de Xiaomi?

La Mijia Smart Clothes Dryer 2 Pro destaca por su cuerpo ultradelgado de 9,5 centímetros que va empotrado en el techo, lo que permite camuflar las varillas si están inactivas. Esta estructura de una sola pieza mantiene despejada la habitación, por lo que resulta una solución ideal para departamentos pequeños que carecen de espacio para tendederos tradicionales.

El dispositivo resalta por su iluminación integrada mediante una cúpula curva 3D con 120 LED de espectro completo y brillo regulable. Gizmochina detalla que puede alcanzar hasta 2.200 lúmenes, una potencia que, sumada al cumplimiento del estándar de seguridad contra la luz azul TÜV RGO, faculta al aparato para operar como lámpara principal del hogar.

Respecto a su capacidad, el sistema ofrece 94 posiciones de colgado a través de ranuras abiertas, espacios retráctiles, ganchos giratorios y barras para edredones. Los soportes combinan aleación de aluminio 6063 con cables de acero inoxidable 304, materiales resistentes a la corrosión que toleran hasta 35 kg de ropa, de acuerdo con la ficha reportada por IT Home.

¿Qué funciones tiene el tendedero inteligente Mijia Smart Clothes Dryer 2 Pro y cuál es su precio?

El nuevo tendedero inteligente debutó en el mercado chino con un precio oficial de 1.799 yuanes (unos US$251), tras registrar una tarifa inicial de lanzamiento de 1.699 yuanes (aproximadamente US$237). Según reportes de portales tecnológicos, IT Home informó que el equipo ya figuraba en JD.com desde el 7 de julio del 2025, mientras que su disponibilidad comercial arrancó formalmente el 4 de julio.

Este dispositivo opera mediante un motor de corriente continua de bajo ruido que ofrece una elevación vertical de hasta 1,1 metros. La gestión del sistema se realiza a través de la aplicación Mi Home, comandos de voz con el asistente Xiao Ai o un mando a distancia inalámbrico. Asimismo, la compatibilidad con el ecosistema Xiaomi HyperOS facilita su vinculación con otros aparatos del hogar, tales como lavadoras o deshumidificadores.

En el apartado técnico, la estructura incorpora mecanismos de seguridad que abarcan la parada automática ante obstáculos, protección contra rebote y retracción mecánica de las varillas. Las especificaciones de Gizmochina confirman una potencia nominal de 95 W, alimentación de 220 V/50 Hz y un umbral sonoro máximo de "≤55 dB(A)". El artículo de Xiaomi incluye tres años de garantía e instalación profesional.