El gobierno cubano niega informes sobre capacidades militares ofensivas y acusa a Estados Unidos de construir argumentos para endurecer la presión política y económica sobre la isla | AFP

El gobierno cubano niega informes sobre capacidades militares ofensivas y acusa a Estados Unidos de construir argumentos para endurecer la presión política y económica sobre la isla | AFP

Leer resumen y puntos destacados de la nota con IA Puntos destacados Resumen

Estados Unidos tiene en la mira al régimen castrista. Según un informe de inteligencia clasificado obtenido por el medio Axios, Cuba consiguió más de 300 drones militares que presuntamente serían utilizados para atacar algunos objetivos estadounidenses: la base de la Bahía de Guantánamo, buques militares y Key West.

La información surge en medio de una grave crisis humanitaria y eléctrica en la isla, adjudicada a la serie de sanciones y bloqueos impuestos por el gobierno de Donald Trump, que busca la salida del presidente Miguel Díaz-Canel y de toda su cúpula del poder.

TE RECOMENDAMOS ¿QUÉ ENFERMEDADES PODRÍAN ESTAR RELACIONADAS CON TUS EMOCIONES? | ASTROMOOD

EE. UU. ve en drones de Cuba una amenaza

Una de las principales preocupaciones de Washington proviene de los orígenes de los drones que Cuba habría obtenido. A partir de 2023, líderes del régimen concretaron la adquisición de aeronaves no tripuladas a Rusia e Irán. Incluso, en el último mes, algunos funcionarios habrían solicitado más equipo al Kremlin y estarían "intentando averiguar cómo Irán ha resistido".

"Cuando pensamos en que ese tipo de tecnologías estén tan cerca, y en la existencia de una variedad de actores malintencionados, desde grupos terroristas hasta cárteles de la droga, pasando por iraníes y rusos, resulta preocupante. Es una amenaza creciente", aseguró el funcionario estadounidense citado por Axios.

Otro punto considerado por Washington es su proximidad con China, la cual, según el secretario de Defensa, cuenta con instalaciones de espionaje de alta tecnología para recopilar "inteligencia de señales" en La Habana. "Desde hace tiempo nos preocupa que un adversario extranjero utilice ese tipo de ubicación tan cerca de nuestras costas, lo cual es sumamente problemático", explicó al representante Mario Díaz-Balart durante una audiencia en el Congreso.

Cuba niega informe

No obstante, autoridades de la isla negaron la información difundida por Axios. El canciller Bruno Rodríguez aseguró que "Estados Unidos construye, día tras día, un expediente fraudulento para justificar la guerra económica despiadada contra el pueblo y la eventual agresión militar".

Por su parte, el vicecanciller Carlos Fernández de Cossío escribió en su cuenta de X que las "acusaciones cada vez más inverosímiles" evidencian que la Casa Blanca ha convertido a su país en un agresor, mientras que el suyo es el "agredido, amparado en el principio de legítima defensa".

En un tono más tajante, el presidente Miguel Díaz-Canel denunció que "ya sufren una agresión multidimensional de EE. UU.", por lo que Cuba tiene "el derecho absoluto y legítimo a defenderse de una ofensiva bélica", advirtió.

Agradecen ayuda humanitaria

En paralelo, un nuevo cargamento humanitario procedente de México llegó a Cuba en medio de la crisis. El buque mercante Asian Katra transportó 1.700 toneladas de alimentos y productos básicos enviados por el gobierno mexicano, organizaciones civiles y aportes desde Uruguay.

Las autoridades cubanas informaron que parte de la ayuda, como leche en polvo y frijoles, será destinada a niños y adultos mayores. La situación energética sigue siendo crítica: el gobierno reconoció falta de diésel y combustible para sostener la generación eléctrica, mientras los apagones superan las 20 horas diarias en algunas zonas y han provocado protestas recientes por el deterioro de las condiciones de vida.