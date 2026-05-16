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Ale Venturo duda al responder si futbolista Rodrigo Cuba es el amor de su vida: “Me pones en aprietos”

La empresaria Ale Venturo reveló que oficialmente logró divorciarse de su expareja, con quien se casó en Estados Unidos, por lo que ahora podría contraer matrimonio con el ‘Gato’ Cuba.

Ale Venturo estuvo como invitada en el podcast 'Q'Bochinche'. Foto: Composición LR/YouTube/Instagram.
Ale Venturo estuvo como invitada en el podcast 'Q'Bochinche'. Foto: Composición LR/YouTube/Instagram.
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Ale Venturo dejó sorprendidos a los conductores al hablar abiertamente sobre algunos aspectos de su vida sentimental y recordar el difícil proceso que atravesó tras su divorcio. La empresaria apareció inesperadamente en el set del pódcast 'Q’ Bochinche', donde terminó respondiendo preguntas sobre su relación con Rodrigo Cuba, el popular ‘Gato’.

En medio de la conversación, Ric La Torre, uno de los conductores, decidió ir más allá y le preguntó directamente si el futbolista era el amor de su vida. La consulta tomó por sorpresa a Ale Venturo, quien reaccionó con evidente nerviosismo antes de intentar responder frente a cámaras.

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Ale Venturo confiesa que Rodrigo Cuba es el amor de su vida

Aunque al inicio se mostró incómoda con la pregunta, Ale Venturo finalmente decidió sincerarse sobre el lugar que ocupa Rodrigo Cuba en su vida. La empresaria aseguró que su relación atraviesa un momento estable y que, después de todas las experiencias que han vivido juntos, siente que el popular ‘Gato’ sí es el amor de su vida.

“Me pones en aprietos... Sí, obviamente es el amor de mi vida. Siento que tenemos una relación sólida, estamos en nuestro mejor momento, nos conocemos a la perfección y, después de todo lo que hemos pasado, yo podría decir que sí”, expresó Ale Venturo.

Cabe recordar que días atrás el propio Rodrigo Cuba también se refirió a su romance con la empresaria y habló sobre la posibilidad de volver a casarse. Además, señaló que actualmente vive una de las etapas más felices de su relación sentimental.

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Ale Venturo se divorció de su expareja

Ale Venturo contó que el proceso para oficializar su divorcio no fue sencillo, ya que tuvo que realizar varios trámites legales para validar en Perú la documentación de su matrimonio celebrado en Estados Unidos. La empresaria explicó que toda la gestión demoró más de lo esperado debido a los procedimientos requeridos.

“Tú sabes que cuando uno habla, te salas. Lo que pasa es que mi divorcio era un poco complicado porque yo me casé en Miami, no acá... tenía que hacer un montón de trámites, era súper complicado y tuve que validarlo acá”, comentó.

Además, durante la conversación recordó la reacción que tuvo Rodrigo Cuba cuando ella le comunicó que finalmente había firmado el divorcio. Según relató entre risas, el futbolista terminó emocionándose más de lo que esperaba y no dudó en compartir la noticia con varias personas.

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