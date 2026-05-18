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La madrugada del viernes 15 de mayo, una cabina de videojuegos ubicada en la urbanización San Antonio de Carapongo, en Lurigancho-Chosica, fue blanco de un robo ejecutado por un grupo de delincuentes que sustrajo 11 computadoras gamer y consolas PlayStation 5. Según los propietarios, el valor total de los equipos sustraídos asciende a casi S/50.000, lo que representa una fuerte pérdida económica para el negocio familiar.

De acuerdo con las grabaciones de las cámaras de seguridad difundidas por medios locales, los delincuentes actuaron durante aproximadamente 20 minutos empleando herramientas especializadas. Para ingresar, utilizaron cizallas con las que cortaron las estructuras metálicas de seguridad y un taladro para forzar el acceso principal; posteriormente, sustrajeron los equipos y escaparon en una camioneta que los esperaba en el exterior.

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Dueños cuestionan demora en respuesta policial tras el robo en Chosica

Uno de los propietarios relató que, al activarse la alarma del local, se comunicaron de inmediato con la Central 105 para solicitar apoyo de la Policía Nacional del Perú. Paralelamente, se dirigieron hacia la cabina de videojuegos con la intención de evitar que los delincuentes completaran el robo.

Sin embargo, según denunciaron, los agentes policiales llegaron aproximadamente 45 minutos después de realizada la llamada de emergencia, cuando los responsables ya habían abandonado la zona con los equipos sustraídos. El dueño expresó preocupación por el tiempo de respuesta y señaló que existe temor de que las computadoras sean comercializadas en el mercado informal.

“Cómo vivimos cerca, bajamos desesperados con la esperanza de capturarlos. Lamentablemente esto sujetos ya se habían marchado. Ya habíamos llamado al 105 unas cuatro veces pero el apoyo lo sentí muy pasivo. Me dijeron que ya estaban en camino, pero pasaron 45 minutos para que recién ellos vengan. Lo peor de todo es que ellos estaban en Jicarmarca que está a unos 20 minutos. No estaban muy lejos (…) Ahorita nuestra esperanza es que la presión mediática haga que la policía trabaje”, señaló uno de los propietarios a Latina.

Asimismo, explicó que el 'Plan Cerco' no fue activado por la comisaría de Huachipa para dar con el paradero de los involucrados, pese a que se les había indicado que tenían a su disposición todos los videos de la cámara de seguridad.

“Inicialmente me dijeron que sí, pero luego me indicaron que es todo un proceso. Les dije que tenía las imágenes porque las cámaras tienen inteligencia artificial y solo me decían: ‘ven más tarde, ven en unas horas’”, sentenció.

Ahora, los dueños de este local de videojuegos esperan que se inicie la investigación correspondiente para dar con el paradero de los responsables.