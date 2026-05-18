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Funcionarios del JNE, ONPE y Reniec participaron en fiesta de más de S/25 mil antes de las Elecciones 2026

Un reportaje de Panorama reveló que altos funcionarios del sistema electoral asistieron a una recepción privada junto a observadores internacionales tres días antes de la primera vuelta. El evento incluyó show criollo, exhibición de caballos de paso y servicio de alimentación para cerca de 100 invitados.

Representantes del JNE y del Reniec asistieron a dicha reunión. Foto: composición LR
Representantes del JNE y del Reniec asistieron a dicha reunión. Foto: composición LR
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Funcionarios del JNE, la ONPE y la Reniec participaron en una recepción privada que costó más de S/25 mil antes de las Elecciones 2026, según reveló Panorama este domingo. La actividad se realizó el 9 de abril en una hacienda de Surco y reunió a representantes de organismos electorales junto a observadores internacionales que llegaron al Perú para supervisar los comicios generales del 12 de abril.

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El dominical difundió imágenes del evento. En los videos se observan mesas instaladas frente a un escenario, presentaciones de música criolla y exhibiciones de caballos de paso. También se registró el ingreso de vehículos oficiales y presencia policial en los exteriores del local durante la noche de la reunión.

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La gerenta general del Jurado Nacional de Elecciones, Gina Salazar, confirmó la asistencia de altos funcionarios de las entidades electorales. 'Participaron funcionarios del Jurado Nacional de Elecciones, de Reniec y también de la ONPE', declaró para Panorama. Además, señaló que el presidente del organismo electoral, Roberto Burneo Bermejo, asistió como anfitrión de la actividad.

La funcionaria indicó que la recepción no formó parte del programa oficial de capacitación para observadores internacionales. Sin embargo, sostuvo que el encuentro permitió intercambiar opiniones con representantes extranjeros sobre el proceso de las Elecciones 2026. Panorama precisó que cerca de 100 personas participaron en la actividad organizada días antes de la primera vuelta.

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Recepción incluyó alimentación y espectáculo criollo

De acuerdo con el reportaje, el costo total del evento superó los S/25 mil. Cada cubierto habría tenido un valor aproximado de S/250. El gasto incluyó alimentación para los invitados y actividades culturales dentro de la hacienda ubicada en Surco.

Panorama también mostró un documento relacionado con la contratación del servicio. En el registro aparece el concepto 'Servicio de alimentación para los observadores electorales internacionales en el marco de las elecciones generales 2026'. Según el informe, el JNE financió 100 espacios para asistentes nacionales y extranjeros.

Entre los invitados figuraban observadores internacionales de Europa, Asia y Centroamérica. Ellos llegaron a Lima entre el 7 y 8 de abril para seguir el desarrollo del proceso electoral peruano y emitir posteriormente sus informes preliminares sobre la jornada de votación.

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