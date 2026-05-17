Leer resumen y puntos destacados de la nota con IA Puntos destacados Resumen

La Federación Universitaria de San Marcos (FUSM) alertó la mañana de este domingo 17 de mayo sobre la presencia de policías y matones en la puerta 5 de la institución, en el acceso al estadio universitario, donde está programado un concierto de carácter religioso. Esto, luego de que las autoridades universitarias rechazaran la mesa de diálogo planteada por los estudiantes.

Según señalan, personal de civil con actitudes matonezcas ha intentado agredir a alumnos que permanecen en este punto del recinto universitario como parte de la toma de San Marcos y a la espera de retomar el diálogo con las autoridades. Además, precisan que los efectivos no estarían actuando ante las intimidaciones contra miembros del plantel.

TE RECOMENDAMOS FISCALÍA PIDE 5 AÑOS DE PRISIÓN PARA ROBERTO SÁNCHEZ | ARDE TROYA CON JULIANA OXENFORD

Ante ello, hacen un llamado al presidente de la República, José María Balcázar, a cumplir el compromiso asumido en la última reunión sostenida en Palacio de Gobierno y a seguir respetando la autonomía universitaria y la inviolabilidad del campus, sin permitir la intervención de la Policía Nacional en la Ciudad Universitaria.

Mesa de diálogo no se instaló

La presencia de policías y presuntos matones en San Marcos se produce luego de que la FUSM alertara el 16 de mayo que las autoridades universitarias rechazaron la instalación de la mesa de diálogo, único mecanismo de solución al pliego de exigencias que mantienen.

En su comunicado, indicaron que el evento de carácter religioso organizado por la organización Gasper y programado para el 17 de mayo en el Estadio Universitario de San Marcos no se podría realizar. Sin embargo, este domingo denunciaron que los organizadores de dicho evento les han ofrecido una suma considerable de dinero a la FUSM como forma de soborno para quebrar su lucha estudiantil.

La federación responsabiliza al Gobierno, al Congreso, al Consejo Universitario y, principalmente, a la rectora Jerí Ramón por cualquier afectación a la integridad física de los estudiantes que permanecen dentro del campus universitario. Asimismo, convoca a toda la comunidad sanmarquina a hacerse presente para resguardar el recinto.

Entre sus demandas, los estudiantes exigen:

Elecciones presenciales del rectorado y de los representantes estudiantiles para garantizar la transparencia. Rechazo a la Ley Jerí, proyecto legislativo que permitiría la reelección inmediata de los rectores en las universidades públicas. Reducción de la valla electoral para acceder a los escaños del Consejo Universitario, que fue incrementada recientemente al 20%, lo que dificulta la participación de las minorías estudiantiles.

¡Sigue a La República en WhatsApp! Únete a nuestro canal desde tu celular y recibe las noticias más importantes del Perú y el mundo en tiempo real.