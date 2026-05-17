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Trump amenaza con “aniquilar” a Irán mientras se estancan las negociaciones para poner fin a la guerra

Las conversaciones permanecen estancadas desde abril. Medios iraníes afirman que EE. UU. exige restricciones nucleares sin ofrecer concesiones relevantes ni liberar activos congelados.

Donald Trump ha intensificado su retórica contra Irán, advirtiendo que el país podría desaparecer si no acelera las negociaciones con Estados Unidos para resolver el conflicto actual
Donald Trump ha intensificado su retórica contra Irán, advirtiendo que el país podría desaparecer si no acelera las negociaciones con Estados Unidos para resolver el conflicto actual | AFP
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Donald Trump volvió a endurecer su discurso contra Irán y advirtió que “no quedará nada” del país si no acelera las conversaciones con Estados Unidos para cerrar el conflicto iniciado el 28 de febrero. La amenaza llega más de dos meses después del comienzo de la guerra y pese a una tregua parcial que no logró abrir una salida política estable.

“Para Irán, el tiempo apremia, y más les vale moverse, RÁPIDO, o no quedará nada de ellos”, escribió el mandatario estadounidense en Truth Social. La respuesta desde Teherán no tardó. El portavoz de las fuerzas armadas iraníes, Abolfazl Shekarchi, afirmó que una nueva agresión provocaría “escenarios inéditos, ofensivos, sorprendentes y tumultuosos” para recursos militares estadounidenses.

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La confrontación mantiene presión sobre el estrecho de Ormuz, ruta por donde circulaba cerca del 20% de las exportaciones mundiales de hidrocarburos. El conflicto en Oriente Medio también extendió sus efectos hacia Israel y Líbano, donde continúan ataques pese a acuerdos de alto el fuego. Autoridades de Tel Aviv aseguraron que Hezbolá lanzó alrededor de 200 proyectiles el fin de semana. El Ministerio de Salud libanés informó cinco muertos en nuevos bombardeos israelíes, incluidos dos menores.

Negociaciones entre Washington y Teherán siguen bloqueadas

Las conversaciones para detener los ataques atraviesan otro punto muerto. Emisarios de Estados Unidos e Irán no mantienen diálogo directo desde una reunión celebrada en Pakistán a mediados de abril. Aunque ambos gobiernos pactaron un cese de hostilidades, los avances diplomáticos permanecen congelados.

Medios iraníes sostuvieron este domingo que la Casa Blanca no realizó concesiones relevantes. La agencia Fars alegó que EEUU exige que se conserve operativa solo una instalación nuclear y transfiera sus reservas de uranio altamente enriquecido. Además, según ese medio, la Casa Blanca rechazó liberar parte de los activos iraníes congelados o compensar daños derivados de las agresiones.

“Estados Unidos, sin hacer concesiones tangibles, pretende conseguir privilegios que no logró obtener durante la guerra”, señaló la agencia Mehr.

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Ataque cerca de central preocupa al organismo atómico

La tensión regional aumentó tras un ataque con dron que provocó un incendio cerca de una instalación nuclear en Emiratos Árabes Unidos. Las autoridades no reportaron heridos ni alteraciones en niveles de radiación, pero el episodio encendió una alerta global.

El director del Organismo Internacional de Energía Atómica, Rafael Grossi, expresó “profunda preocupación” y sostuvo que cualquier acción militar que amenace la seguridad resulta “inaceptable”.

Mientras tanto, Pakistán intenta reactivar el diálogo. Su ministro del Interior, Mohsin Naqvi, sostuvo reuniones en Teherán con Mohammad Baqer Qalibaf, presidente del Parlamento iraní. Tras el encuentro, Qalibaf afirmó que la guerra impulsada por Washington e Israel desestabilizó toda la región.

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