La nueva cifra abarca costos actualizados de reparación y gastos operativos, mientras el Congreso revisa el presupuesto militar para 2027 solicitado por el Pentágono. Foto: AFP.

La nueva cifra abarca costos actualizados de reparación y gastos operativos, mientras el Congreso revisa el presupuesto militar para 2027 solicitado por el Pentágono. Foto: AFP.

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El costo de la guerra de Estados Unidos contra Irán ascendió a US$29.000 millones, según informó Jules Hurst III, contralor interino del Pentágono, durante una audiencia en el Capitolio.

La cifra representa un aumento de US$4.000 millones frente a la estimación entregada el 29 de abril, cuando el Departamento de Defensa calculó el costo del actual conflicto en US$25.000 millones.

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Hurst explicó que la nueva estimación incluye “costos actualizados de reparación y reemplazo de equipos”, además de gastos operativos más amplios para sostener las operaciones militares. “El Estado Mayor Conjunto y el equipo de la Contraloría están constantemente revisando esa estimación”, dijo el funcionario ante los legisladores.

La afirmación se dio en respuesta al pedido de información actualizada luego de que el secretario de Defensa, Pete Hegseth, y el general Dan Caine, presidente del Estado Mayor Conjunto, testificaran sobre una solicitud de presupuesto de US$1,5 billones para 2027.

No obstante, al ser cuestionado sobre cuándo el Congreso recibirá un informe completo, Hegseth respondió que la administración compartirá la información “cuando sea pertinente y necesario”.

Cabe indicar que el conflicto comenzó el 28 de febrero con ataques estadounidenses e israelíes contra Irán. Desde entonces, la guerra elevó la presión sobre el presupuesto militar, generó pedidos de fondos adicionales y se convirtió en un tema político sensible a seis meses de las elecciones de mitad de mandato.

Esto incluso llevó al Partido Republicano a replantear su estrategia electoral a pocos meses de los comicios y a plantear la opción de alejar la imagen del presidente de los postulantes para buscar un mejor resultado.

El Pentágono recibe cuestionamientos

Los demócratas aprovecharon la audiencia para expresar sus cuestionamientos sobre el manejo de la guerra.

Rosa DeLauro, principal demócrata del Comité de Asignaciones de la Cámara, preguntó: “¿Qué hemos logrado y a qué costo?”, mientras Betty McCollum exigió claridad sobre la estrategia antes de aprobar más fondos para la inversión.

El conflicto bélico también aumentó la preocupación por el desgaste de las reservas militares de EE. UU., especialmente misiles Tomahawk, interceptores Patriot y otros sistemas avanzados.

Aunque Hegseth ya rechazó esas advertencias y aseguró que el Pentágono tiene “de sobra” las municiones necesarias, el senador Mark Kelly advirtió que reponer esos arsenales podría tardar años y afectar la preparación ante una eventual confrontación con China.

La comparecencia fue la primera de Hegseth en el Capitolio desde que la Casa Blanca notificó al Congreso que las hostilidades contra Irán habían “cesado” por el momento.

Gastos serían mayores en la administración Trump

Los cuestionamientos sobre la fiabilidad de estos montos se deben a lo reportado con anterioridad por medios internacionales.

En marzo, Reuters, que citó declaraciones de una fuente sobre una sesión informativa en el Congreso, reveló que la administración de Donald Trump estimó que en los seis primeros días de guerra se habían gastado US$11.300 millones. El monto fue confirmado luego por The New York Times.

Además, el artículo del medio indica que los funcionarios especificaron que durante los dos primeros días de ataques se utilizaron municiones por US$5.600 millones. También advierte que, desde ese momento, los miembros del Congreso expresaron preocupación por el posible agotamiento de las reservas militares de Estados Unidos.

Sin embargo, hasta entonces no se había proporcionado una evaluación pública del costo del conflicto ni una estimación clara sobre su duración.