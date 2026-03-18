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Mundo

Miguel Díaz-Canel advierte que Cuba no cederá ante presiones de EE. UU. y mantendrá una "resistencia inexpugnable"

El mandatario cubano aseguró que "casi a diario" el gobierno de Donald Trump "amenaza públicamente" a La Habana.

Donald Trump calificó a Cuba como "una nación fallida" y Miguel Díaz-Canel criticó a Estados Unidos.
Donald Trump calificó a Cuba como "una nación fallida" y Miguel Díaz-Canel criticó a Estados Unidos. | Composición LR | Jazmin Cera

El presidente Miguel Díaz-Canel Bermúdez advirtió que Cuba no cederá ante las presiones de Estados Unidos y aseguró que mantendrán una "resistencia inexpugnable" si el gobierno de Donald Trump intenta tomar el control de La Habana.

Además, el mandatario cubano aseveró que Washington está utilizando "las duras limitaciones de la debilitada economía que ellos han agredido y tratado de aislar durante más de seis décadas" como un "pretexto indignante" para apoderarse de la isla.

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Solidaridad regional

"Estados Unidos amenaza públicamente a Cuba casi a diario con derrocar por la fuerza el orden constitucional", denunció Díaz-Canel en las redes sociales. "Solo de esta manera se explica la feroz guerra económica que se impone como castigo colectivo contra todo el pueblo", remarcó.

Trump cerró el flujo de petróleo venezolano hacia La Habana tras la captura de Nicolás Maduro en Caracas y anunció que impondría aranceles a los países que suministraran energía a la isla, sin especificar el monto de los cargos aduaneros.

Ante los bloqueos estadounidenses, el exmandatario Andrés Manuel López Obrador solicitó depósitos en la cuenta de Banorte 1358451779 de la asociación civil 'Humanidad con América Latina' para adquirir alimentos, medicinas, combustible y gasolina para Cuba. La iniciativa recibió el respaldo de la presidenta mexicana Claudia Sheinbaum y del jefe de Estado cubano.

"No me cansaré de agradecer la generosa solidaridad y el apoyo continuo de México a la heroica resistencia del pueblo cubano. Jamás olvidaremos tu decisivo respaldo al fortalecimiento de esa entrañable amistad", escribió en X (anteriormente Twitter) en reconocimiento a López Obrador.

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Tensión entre EE. UU. y Cuba

Trump dijo que esperaba tener el "honor de tomar Cuba". Asimismo, el líder republicano calificó a La Habana como "una nación fallida" y advirtió que Estados Unidos "muy pronto" alcanzará un acuerdo con la isla. Sin embargo, aclaró que Washington se centrará en la nación caribeña cuando termine la guerra desatada en Oriente Medio.

El secretario de Estado Marco Rubio respaldó la postura del mandatario estadounidense al mencionar que Cuba necesita "nueva gente al mando". También tildó de "falso" un informe de The New York Times que sostenía que Trump presiona a Díaz-Canel para que abandone el poder. Una de las cuatro fuentes familiarizadas con las conversaciones puntualizó al diario neoyorquino que "remover al presidente cubano permitiría cambios estructurales en la economía de La Habana".

"No tienen dinero, petróleo ni comida. (…) Quieren nuestra ayuda", declaró Trump ante la prensa el 27 de febrero. No obstante, el viernes 13 de marzo, Díaz-Canel confirmó que están dialogando con Washington para "buscar soluciones a los conflictos económicos y políticos" que afectan el vínculo bilateral.

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