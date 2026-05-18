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Irán responde a la última propuesta de EE. UU. mediante Pakistán, pero se prepara para un posible enfrentamiento

Las negociaciones entre Teherán y Washington permanecen estancadas, lo que genera preocupación global por la influencia del conflicto en los mercados y la estabilidad de la región.

Las negociaciones, mediadas por Pakistán, se estancaron pese a un intercambio de propuestas entre Washington y Teherán. Foto: Composición LR/AFP.
Las negociaciones, mediadas por Pakistán, se estancaron pese a un intercambio de propuestas entre Washington y Teherán. Foto: Composición LR/AFP.
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Pakistán, que actuó como mediador, compartió con Estados Unidos una propuesta revisada de Irán para concluir la guerra en Oriente Medio, en medio de un frágil alto el fuego y advertencias sobre la falta de tiempo para resolver las diferencias, informaron fuentes paquistaníes a Reuters.

Por su parte, el portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores iraní, Esmaeil Baghaei, confirmó el hecho, aunque no ofreció detalles sobre el contenido de la propuesta. Hace pocos días, el presidente estadounidense Donald Trump calificó el alto el fuego como 'en cuidados intensivos'.

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La República Islámica tiene entre sus pretensiones la liberación de sus activos congelados, el fin de las sanciones y reparaciones por los daños de guerra, mientras Washington condiciona la paz al desmantelamiento del programa nuclear iraní y la reapertura del estratégico estrecho de Ormuz, clave para el transporte mundial de petróleo.

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Negociaciones entre Irán y Estados Unidos en pausa

Las negociaciones, mediadas por Pakistán, se estancaron pese a un intercambio de propuestas entre Washington y Teherán. Baghaei afirmó que Irán está 'preparado para todos los escenarios' y advirtió que responderá 'adecuadamente incluso al más mínimo error' de la parte contraria.

El Consejo Supremo de Seguridad Nacional iraní anunció la creación de un órgano para supervisar el estrecho de Ormuz, mientras los Guardianes de la Revolución informaron haber atacado grupos armados vinculados a Estados Unidos e Israel en la provincia del Kurdistán, cerca de la frontera con Irak.

Además, drones iraníes atacaron bases en los Emiratos Árabes Unidos, provocaron incendios en instalaciones estratégicas y Arabia Saudí interceptó tres drones en respuesta.

Consecuencias de la continuidad

El conflicto tuvo repercusiones globales. Los mercados bursátiles registraron caídas y los precios del petróleo subieron significativamente, lo que afectó la inflación y generó preocupación por el costo de vida, en particular en Estados Unidos. La Casa Blanca teme que la política exterior agresiva de Trump impacte en las elecciones legislativas de mitad de mandato.

Analistas destacan que, pese al alto el fuego, el tiempo para llegar a un acuerdo definitivo es limitado y cualquier incumplimiento podría reactivar los combates en múltiples frentes, incluido Líbano, donde Israel enfrenta a la milicia Hezbolá, respaldada por Irán.

La comunidad internacional observa con cautela mientras las partes negocian bajo la presión de mantener la estabilidad en la región y asegurar el suministro energético global.

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