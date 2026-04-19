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Cuba agradece el respaldo conjunto de España, Brasil y México ante el "recrudecimiento del bloqueo de EE. UU."

En un mensaje, instaron a que se eviten acciones que agraven "las condiciones de vida de la población o contrarias al Derecho Internacional".

México, España y Brasil piden diálogo respetuoso con Cuba. Foto: AFP
México, España y Brasil piden diálogo respetuoso con Cuba. Foto: AFP

Cuba expresó su agradecimiento a España, Brasil y México tras el comunicado conjunto en el que los tres países manifestaron su preocupación por la crisis humanitaria en la isla y se comprometieron a reforzar la ayuda. El pronunciamiento se produce en medio del endurecimiento de las tensiones con Estados Unidos y el agravamiento de su escenario energético.

El ministro de Relaciones Exteriores cubano, Bruno Rodríguez, destacó el apoyo recibido y señaló: “En medio de la difícil situación que enfrenta, debido al recrudecimiento del bloqueo de EE. UU. a niveles extremos, al actual cerco energético y a las constantes amenazas del Gobierno estadounidense, reconocemos el digno y solidario mensaje conjunto emitido por los gobiernos de Brasil, España y México”.

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Durante la IV Cumbre en Defensa de la Democracia, celebrada en Barcelona, se abordó la coyuntura regional y se coincidió en la necesidad de priorizar el diálogo frente a posibles escenarios de confrontación.

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Refuerzan su alianza y prometen ayuda

Los tres países consolidaron su acercamiento diplomático tras la cumbre y acordaron coordinar esfuerzos para mitigar la crisis. En su declaración conjunta, los tres gobiernos expresaron su “enorme preocupación por la grave crisis humanitaria que atraviesa el pueblo de Cuba” y llamaron a adoptar iniciativas que contribuyan a mejorar las condiciones de vida de las personas.

Asimismo, advirtieron sobre la necesidad de evitar decisiones que puedan agravar el panorama o que sean contrarias al derecho internacional. “Emplazamos a que se adopten las medidas necesarias para aliviar esta situación y se eviten acciones que agravan las condiciones de vida de la población”, señalaron en el comunicado.

El documento también hace énfasis en el respeto a la soberanía y la integridad territorial, al tiempo que apuesta por una salida basada en el diálogo. Además, coincidieron en que es fundamental “encontrar una solución duradera” y garantizar que sea el propio pueblo quien decida su futuro “en plena libertad”.

Durante el encuentro, la presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum, defendió que “la paz y el diálogo prevalezcan” ante las tensiones entre Washington y La Habana, mientras que el presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, expresó su preocupación por la situación en la isla y pidió el fin del bloqueo. “Hay que parar este bloqueo y dejar que los cubanos sigan sus vidas”, afirmó.

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Respeto a la soberanía

En su respuesta al anuncio, el Gobierno cubano insistió en la importancia de respetar los principios fundamentales de la Carta de Naciones Unidas. Rodríguez subrayó que el pronunciamiento de España, Brasil y México “expresa preocupación” y “llama a evitar acciones contrarias al Derecho Internacional que agraven las condiciones de vida del pueblo”.

El canciller también remarcó la necesidad de proteger valores como la libre determinación, la independencia y la soberanía de los pueblos, así como evitar la amenaza o el uso de la fuerza. Estas declaraciones refuerzan la postura histórica de La Habana frente a las sanciones y presiones externas.

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