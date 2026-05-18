El 87% de la producción del petróleo en América Latina está concentrado en solo siete países, según informe de la Olacde

El informe evidencia un patrón de comercio energético que combina dependencia de suministros extrarregionales. Foto: IA/La República.

El informe evidencia un patrón de comercio energético que combina dependencia de suministros extrarregionales. Foto: IA/La República.

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América Latina y el Caribe aportó 11% del petróleo y 6% del gas natural en el mundo, consolidando su relevancia en el mercado energético global, de acuerdo con el informe Panorama 2025: Producción y comercio exterior de petróleo y gas natural de la Organización Latinoamericana y Caribeña de Energía (Olacde).

El estudio señala que la producción petrolera regional creció 20% respecto a 2024, impulsada por el auge de Guyana y el liderazgo sostenido de Brasil. Otros países con fuerte participación son México, Venezuela, Argentina, Colombia y Ecuador, que en conjunto concentran 87% de la producción regional.

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Cerca del 46% del petróleo producido se destinó a exportaciones, principalmente hacia China (31%), Estados Unidos (18%) y la Unión Europea (15%), según el informe oficial.

Gas natural en América Latina y el mundo

En el caso del gas natural, la región registró un aumento del 10% en la producción, liderada por Argentina y México. Las exportaciones representaron 16% del total, mientras que las importaciones se enfocaron en abastecer la generación eléctrica y el consumo industrial en países no productores.

Estados Unidos suministró 59% del gas importado, y Trinidad y Tobago se destacó como proveedor estratégico de gas natural licuado (GNL) intrarregional. En las exportaciones, 39% se destinó a Turquía, 36% a intercambios intrarregionales y 24% a otros mercados asiáticos, excluyendo China.

La importancia del combustible convencional

Olacde advierte que, pese al crecimiento de las energías renovables y la electrificación, el petróleo y el gas natural seguirán desempeñando un papel central en la matriz energética de la región durante las próximas décadas, con cuotas cercanas al 26% en la matriz primaria de energía. Además, el gas natural conservará su relevancia en la generación eléctrica regional.

El informe evidencia un patrón de comercio energético que combina dependencia de suministros extrarregionales, concentración de exportaciones hacia mercados específicos y un intercambio intrarregional significativo entre 12 países importadores y siete exportadores, consolidando a ALC como un actor clave en la seguridad energética global.