El sueño de Elon Musk de crear una colonia en Marte tendrá que esperar. El magnate informó que su empresa SpaceX priorizará la construcción de una ciudad en la Luna antes que en el planeta rojo, debido a que el satélite se encuentra más cerca de la Tierra.

"Marte comenzará en 5 o 6 años, por lo que se hará en paralelo con la Luna, pero esta será el foco inicial", afirmó el CEO fundador de Tesla en un mensaje en la red social X.

El cambio de planes de SpaceX

Musk profundizó en los motivos técnicos detrás de la decisión y estimó que una ciudad lunar podría levantarse en menos de una década, mientras que un asentamiento marciano demandaría más de 20 años. La diferencia, explicó, radica en las ventanas de lanzamiento y la duración de los viajes.

Musk tiene como objetivo la colonización de Marte y la creación de vida multiplanetaria. Foto: SpaceX

"Solo es posible viajar a Marte cuando los planetas se alinean cada 26 meses (un viaje de seis meses), mientras que podemos viajar a la Luna cada 10 días (un viaje de dos días). Esto significa que podemos trabajar mucho más rápido para completar una ciudad en el satélite que una ciudad marciana", dijo.

Marte no deja de ser clave para Musk

Pese al cambio de prioridades, el multimillonario aseguró que el planeta rojo se mantiene como un objetivo central para la compañía y confía en iniciar la construcción de una ciudad en unos 5 o 7 años. "La misión de SpaceX sigue siendo la misma: extender la conciencia y la vida tal como la conocemos a las estrellas", escribió.

SpaceX iniciaría las misiones de investigación en el suelo de Marte a partir de 2030. Foto: SpaceX

La colonización forma parte de los objetivos fundacionales de SpaceX. De hecho, la empresa prevé lanzar a finales de este año las primeras naves Starship no tripuladas hacia el planeta vecino. Si logran aterrizar con éxito, se trataría de la primera misión en alcanzar la superficie marciana, ya que hasta ahora la exploración se ha limitado a róveres y orbitadores.

La nueva carrera por llegar a nuestro satélite

La decisión también se enmarca en la creciente competencia espacial entre Estados Unidos y China por regresar a la Luna. La NASA planea enviar una misión tripulada no antes de 2028 mediante el programa Artemis III, en colaboración con SpaceX, mientras que China proyecta su primer alunizaje tripulado para 2030.

La última misión tripulada que llegó a la superficie fue la Apolo 17 en 1972, hace más de cinco décadas. Desde entonces, el interés por el satélite ha resurgido no solo como destino científico, sino como plataforma estratégica para misiones más lejanas, incluido Marte.

Tanto Estados Unidos como China han manifestado además su interés en la explotación de los recursos lunares, un factor clave en los planes de establecer asentamientos humanos permanentes fuera de la Tierra.