Sebastián Gómez, estudiante de medicina en el Reino Unido, relató su experiencia tras someterse al implante del chip cerebral de Neuralink. El joven forma parte del primer ensayo clínico que se realiza en ese país con el dispositivo impulsado por Elon Musk.

Su vida cambió radicalmente luego de completar su primer ciclo universitario, cuando sufrió un accidente que le causó una parálisis total desde el cuello hacia abajo. Actualmente, integra el grupo de siete voluntarios británicos que participan en las pruebas destinadas a evaluar la seguridad y el funcionamiento del sistema.

Así es la experiencia de usar el chip cerebral: “Uno simplemente lo piensa y el sistema lo hace”

En una conversación con el canal Sky News, el estudiante Sebastián Gómez contó cómo fue su experiencia al conseguir manejar el cursor de su computadora gracias al implante. “Este tipo de tecnología te da una nueva esperanza”, afirmó. Al describir lo que sintió al ver la respuesta del sistema, agregó: “Se siente mágico”.

El joven explicó que el proceso es sencillo: “Uno simplemente lo piensa y el sistema lo hace”, dijo, tras comprobar en su laptop que el movimiento se ejecutaba. Para él, lo más sorprendente es que una idea pueda transformarse en una acción concreta en el mundo real.

Gómez también reflexionó sobre lo que significa este avance para quienes atraviesan una situación similar a la suya. “Todos en mi posición intentan mover parte del cuerpo para ver si hay alguna forma de recuperación, pero ahora que pienso en mover la mano, es genial ver que de verdad pasa algo”, sostuvo.

¿Cómo fue el proceso para insertar el chip cerebral de Elon Musk?

La operación para implantar el dispositivo se realizó en el Hospital de la Universidad de Londres y tuvo una duración aproximada de cinco horas. En la intervención, el robot quirúrgico R1 de Neuralink colocó con extrema precisión una serie de electrodos dentro del cerebro del paciente. En total, el implante se conecta a 1.024 electrodos que fueron situados en el área cerebral encargada del movimiento de las manos.

Estos finos filamentos, mucho más delgados que un cabello humano, se encargan de captar las señales nerviosas y enviarlas al chip. Luego, el sistema transmite la información de manera inalámbrica a una computadora con software de inteligencia artificial, que procesa las señales eléctricas y las convierte en acciones visibles en la pantalla.