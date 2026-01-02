Tesla dejó de ser el líder mundial en la fabricación de vehículos eléctricos, un puesto que había mantenido por años. Diversos factores negativos llevaron a que la empresa de Elon Musk fuera superada por el gigante chino BYD, que ahora ocupa el primer lugar en ventas.

La caída de Tesla en el mercado se debe a varios elementos: la creciente desaprobación de sus clientes debido a las posturas políticas de Musk, el fin de los incentivos fiscales para compradores en Estados Unidos, y la fuerte competencia internacional. Estos factores provocaron que las ventas de Tesla disminuyeran por segundo año consecutivo.

TE RECOMENDAMOS MARISOL PÉREZ TELLO ACUSA AL JNE DE EXCLUIR SU PLANCHA POR ERROR | ARDE TROYA CON JULIANA OXENFORD

La diferencia de ventas que hizo que BYD se imponga sobre Tesla

En el último trimestre de 2025, Tesla entregó 418.227 vehículos, lo que representó una caída de aproximadamente el 16% en comparación con el mismo periodo del año anterior. Además, produjo 434.358 unidades, un 5,4% menos que en el mismo trimestre de 2024. Estos resultados no cumplieron con las expectativas de los analistas, quienes habían estimado alrededor de 422.850 entregas entre octubre y diciembre, según datos de Bloomberg.

Por otro lado, BYD destacó en el mercado de vehículos eléctricos al aumentar significativamente sus ventas. En diciembre, la empresa china logró vender casi la misma cantidad de autos que Tesla durante todo el último trimestre de 2025. Con un crecimiento total del 28% en ventas de vehículos eléctricos el año pasado, BYD superó a Tesla al vender 2,26 millones de unidades, impulsada por su rápida expansión en Europa.

El declive de Tesla en el Viejo Continente

Los analistas apuntan que Tesla enfrentó una gran presión en 2025 tanto en Estados Unidos como en Europa, donde la competencia se volvió más feroz. Además, la marca se vio afectada por el rechazo relacionado con las posturas políticas de su CEO, Elon Musk, quien se alineó con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, durante su regreso a la Casa Blanca como asesor en temas de recortes y, además, alentó a votar por la ultraderecha en Alemania.

Este clima de tensión impactó especialmente en el Viejo Continente, donde Tesla cerró un año particularmente difícil. En Francia, por ejemplo, la compañía solo matriculó 1.942 vehículos el mes pasado, lo que representa una caída del 66% en comparación con el año anterior, según la asociación automovilística del país. Las ventas también cayeron un 71% en Suecia y un 4% en España.

Este descenso en las entregas anuales genera incertidumbre sobre la capacidad de Tesla para recuperar y estabilizar su negocio principal, luego de dos años consecutivos de bajas en las ventas. Además, la empresa ha comenzado a centrarse en proyectos futuristas como la robótica y los coches autónomos, en un intento por justificar su alta valoración en los mercados financieros.

BYD, el nuevo rey de vehículos eléctricos

BYD, la empresa con sede en Shenzhen que también fabrica automóviles híbridos, informó esta semana sobre un récord de ventas de vehículos eléctricos durante el 2025. Conocida en China como 'Biyadi' y bajo el eslogan 'Build Your Dreams' en inglés (Construye tus sueños), fue fundada en 1995, inicialmente centrada en la producción de baterías. En octubre pasado, la marca dio un paso importante al entrar en el mercado argentino.

Este gigante del sector automotriz ha logrado posicionarse como líder en el competitivo mercado chino de vehículos de "nueva energía", un término que incluye desde autos completamente eléctricos hasta híbridos enchufables. Además, BYD está en pleno proceso de expansión internacional, buscando nuevos mercados fuera de China, ya que la creciente sensibilidad al precio entre los consumidores chinos está impactando su rentabilidad.