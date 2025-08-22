HOYSuscripcion LR Focus

Fuertes vientos en Ica afectan visibilidad en carreteras y viviendas
RMP sobre defensa de Perú en audiencia de la Corte IDH: "Han hablado tonterías"
Vehículos eléctricos en 2025: ventajas, costos, y puntos de recarga en el Perú

De acuerdo con el informe de la Asociación Automotriz del Perú (AAP), las ventas de vehículos eléctricos experimentaron un nuevo aumento, alcanzando la cifra de 477 unidades.

El precio de los vehículos eléctricos ha ido disminuyendo en los últimos años. Foto: difusión
El precio de los vehículos eléctricos ha ido disminuyendo en los últimos años. Foto: difusión

El avance de la tecnología y la creciente preocupación por el medio ambiente han impulsado la adopción de vehículos eléctricos en el Perú. Para 2025, se espera que este tipo de transporte no solo sea más accesible, sino que también ofrezca múltiples ventajas en términos de costos y sostenibilidad.

La transición hacia vehículos eléctricos se ha convertido en una prioridad para muchos países, y el Perú no es la excepción. Con el objetivo de reducir la huella de carbono y promover un entorno más limpio, el gobierno peruano ha implementado políticas que fomentan el uso de estos automóviles. A medida que se acerca 2025, se prevé un aumento significativo en la cantidad de vehículos eléctricos en las calles peruanas, lo que representa una oportunidad para transformar la movilidad urbana.

PUEDES VER: ¿Cómo mantener tu auto en óptimas condiciones en pleno invierno?

lr.pe

Además de ser una alternativa ecológica, los vehículos eléctricos ofrecen ventajas económicas a largo plazo. Aunque la inversión inicial puede ser mayor en comparación con los vehículos de combustión interna, los costos de mantenimiento y operación son considerablemente menores. Esto se traduce en un ahorro significativo para los propietarios, lo que hace que la opción eléctrica sea cada vez más atractiva.

Ventajas de los vehículos eléctricos

Los vehículos eléctricos presentan una serie de beneficios que los hacen destacar en el mercado automotriz. En primer lugar, su impacto ambiental es notablemente menor en comparación con los vehículos tradicionales. Al no emitir gases contaminantes, contribuyen a mejorar la calidad del aire en las ciudades. Además, su funcionamiento es más silencioso, lo que reduce la contaminación acústica.

Otro aspecto a considerar es el costo de operación. Los vehículos eléctricos son más eficientes en términos de energía, lo que se traduce en un menor gasto en combustible. Según estimaciones, cargar un vehículo eléctrico puede costar hasta un 70% menos que llenar el tanque de un automóvil convencional. Esto, sumado a los menores costos de mantenimiento, hace que la inversión inicial se recupere en un tiempo razonable.

Costos de adquisición y mantenimiento

El precio de los vehículos eléctricos ha ido disminuyendo en los últimos años, gracias a los avances tecnológicos y a la mayor competencia en el mercado. En 2025, se espera que los precios sean más accesibles para el consumidor promedio. Actualmente, el costo de un vehículo eléctrico en el Perú puede variar entre S/100.000 y S/200.000, dependiendo de la marca y el modelo. Sin embargo, se prevé que esta cifra continúe disminuyendo a medida que la demanda aumente y la producción se optimice.

PUEDES VER: ¿Cómo cuidar tu camioneta 4x4 para prolongar su vida útil y mejorar su rendimiento?

lr.pe

En cuanto al mantenimiento, los vehículos eléctricos requieren menos atención que sus contrapartes de combustión interna. No necesitan cambios de aceite y tienen menos piezas móviles, lo que reduce la probabilidad de fallos mecánicos. Esto se traduce en un ahorro significativo a lo largo de la vida útil del vehículo.

Puntos de recarga en el Perú

La infraestructura de recarga es un factor importante para la adopción masiva de vehículos eléctricos. En el Perú, se están realizando esfuerzos para establecer una red de puntos de recarga que facilite el uso de estos automóviles. Actualmente, existen varias estaciones de carga en Lima y otras ciudades importantes, y se espera que para 2025 se amplíe significativamente esta red.

El gobierno peruano, en colaboración con empresas privadas, está trabajando en la instalación de puntos de recarga en lugares estratégicos, como centros comerciales, estaciones de servicio y áreas urbanas. Esto no solo facilitará la recarga de vehículos eléctricos, sino que también incentivará a más personas a considerar esta opción de transporte. La meta es que, para 2025, los conductores puedan encontrar un punto de recarga a una distancia razonable de su ubicación.

La proyección de vehículos eléctricos en el Perú para 2025 es prometedora, con ventajas significativas en términos de sostenibilidad y costos. A medida que la infraestructura de recarga se expande y los precios de los vehículos disminuyen, se espera que más peruanos opten por esta alternativa ecológica. La movilidad eléctrica no solo representa un cambio en la forma de transportarse, sino también un paso hacia un futuro más limpio y sostenible.

