HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Resultados ONPE: sigue minuto a minuto el conteo oficial entre Keiko, Sánchez y López Aliaga
Resultados ONPE: sigue minuto a minuto el conteo oficial entre Keiko, Sánchez y López Aliaga     Resultados ONPE: sigue minuto a minuto el conteo oficial entre Keiko, Sánchez y López Aliaga     Resultados ONPE: sigue minuto a minuto el conteo oficial entre Keiko, Sánchez y López Aliaga     
Mundo

Javier Milei criticó las marchas masivas en Argentina contra el freno a la Ley de Financiamiento Universitario

En paralelo a esto, la Corte Suprema revisa el recurso presentado por el gobierno argentino para anular una cautelar que favorece a 59 universidades. El escenario judicial sigue siendo incierto.

Milei insistió en la necesidad de auditar el uso de los recursos en las universidades. Foto: Composición LR.
Milei insistió en la necesidad de auditar el uso de los recursos en las universidades. Foto: Composición LR.
Escuchar
Resumen
Compartir

En un nuevo capítulo de la disputa entre el gobierno de Javier Milei y el sector universitario, el presidente reaccionó con dureza a la Cuarta Marcha Federal Universitaria, realizada el martes 12 en la Plaza de Mayo.

El libertario no tardó en responder a los reclamos expresados en pancartas y cánticos mediante publicaciones en sus redes.

TE RECOMENDAMOS

JHAN SANDOVAL RESPONDE LAS PREGUNTAS DEL PÚBLICO 🔮 | ASTROMOOD

Con su estilo particular, llenó sus plataformas con mensajes, imágenes y publicaciones que criticaban a los manifestantes, a quienes acusó de defender “sus cajas”, e incluso sostuvo que detrás de la supuesta “causa noble” se esconderían intereses corporativos y resistencias al ajuste fiscal.

En la misma línea, Milei insistió en la necesidad de auditar el uso de los recursos en las universidades y afirmó que esto “es cuidar la educación”.

Por otra parte, no dudó en atacar a los rectores al afirmar que los sueldos para ese cargo se ubican en 18 millones de pesos por mes, cuatro veces más que los 4 millones de pesos que él recibe. Lo hizo mediante una imagen hecha con inteligencia artificial que no incluía precisiones ni fuentes.

PUEDES VER: Donald Trump llega a China para reunirse con Xi Jinping para abordar temas como la guerra en Irán y la relación bilateral

lr.pe

Cúpula libertaria

Según medios locales, mientras las columnas de manifestantes llegaban, la mesa política del Gobierno se encontraba reunida en la Casa Rosada.

La cita fue encabezada por Karina Milei y contó con la participación de figuras clave como Diego Santilli (Interior), Luis Caputo (Economía), Martín Menem (Cámara de Diputados), Patricia Bullrich (senadora), Eduardo Menem (armador nacional) e Ignacio Devitt (Asuntos Estratégicos), aunque con la ausencia de Santiago Caputo, asesor presidencial.

Durante el encuentro, no se abordaron las denuncias sobre el patrimonio del jefe de Gabinete ni el conflicto con las universidades, sino que se discutieron proyectos de ley.

El Gobierno está centrado en recuperar el control de la agenda parlamentaria, que actualmente está en manos de la oposición debido a un pedido de interpelación contra Adorni.

Avance legal contra el Ejecutivo

Además de las movilizaciones, las instituciones educativas avanzaron en el ámbito legal. La Corte Suprema de Justicia de la Nación aceptó la causa presentada por 59 universidades nacionales contra el Poder Ejecutivo por el incumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario.

La Corte deberá decidir si ratifica o no la medida cautelar dictada contra el Gobierno, pero aún no tiene un plazo establecido para hacerlo. Frente a esta situación, la Universidad de Buenos Aires (UBA) solicitó que se resuelva “a la mayor brevedad posible” la cuestión judicial y pidió que se confirme.

Cabe indicar que la cautelar, dictada por el juez de primera instancia Martín Cormick, fue ratificada por la Cámara de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal. Sin embargo, aún no está vigente debido a que el Gobierno presentó un recurso extraordinario, lo que habilitó su revisión por parte de la Corte Suprema.

El panorama judicial es complejo. En este momento, tres instancias judiciales deben tomar decisiones clave. En primer lugar, el juez Cormick debe pronunciarse sobre el fondo del amparo, lo que implica decidir si el Poder Ejecutivo debe cumplir con la Ley de Financiamiento Universitario.

Por otro lado, la Corte Suprema tiene bajo análisis el pedido del Gobierno para dejar sin efecto la cautelar, mientras la Cámara de Apelaciones recibió un planteamiento de las universidades para revisar la suspensión dictada por Cormick.

google iconPrefiero a La República en Google
Notas relacionadas
Juan Carlos Ubilluz: “El fujimorismo se ha convertido en un partido de derecha radical populista”

Juan Carlos Ubilluz: “El fujimorismo se ha convertido en un partido de derecha radical populista”

LEER MÁS
EE.UU. apunta a un país de Sudamérica para frenar a China en litio, cobre y tierras raras: evalúan invertir más de US$10.000 millones

EE.UU. apunta a un país de Sudamérica para frenar a China en litio, cobre y tierras raras: evalúan invertir más de US$10.000 millones

LEER MÁS
Javier Milei marcó en abril el peor nivel de confianza en todo su gobierno y la cuarta caída mensual consecutiva

Javier Milei marcó en abril el peor nivel de confianza en todo su gobierno y la cuarta caída mensual consecutiva

LEER MÁS
¿Cuánto petróleo le queda realmente a Estados Unidos y por cuánto tiempo alcanzará?

¿Cuánto petróleo le queda realmente a Estados Unidos y por cuánto tiempo alcanzará?

LEER MÁS
Director de la OMS descarta riesgo del hantavirus en Tenerife ante la llegada del crucero con el brote

Director de la OMS descarta riesgo del hantavirus en Tenerife ante la llegada del crucero con el brote

LEER MÁS
Científicos perforan la Antártida y hallan aire atrapado de hace 6 millones de años: sería el hielo más antiguo del mundo

Científicos perforan la Antártida y hallan aire atrapado de hace 6 millones de años: sería el hielo más antiguo del mundo

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Donald Trump llega a China para reunirse con Xi Jinping para abordar temas como la guerra en Irán y la relación bilateral

Donald Trump llega a China para reunirse con Xi Jinping para abordar temas como la guerra en Irán y la relación bilateral

LEER MÁS
Taiwán desafía a China en América Latina: donó buses eléctricos a un país de Sudamérica para modernizar su transporte público en 2026

Taiwán desafía a China en América Latina: donó buses eléctricos a un país de Sudamérica para modernizar su transporte público en 2026

LEER MÁS
El mayor productor de caramelos del mundo está en Sudamérica y los exporta a más de 120 países, como Perú: fabrican sus propios envases

El mayor productor de caramelos del mundo está en Sudamérica y los exporta a más de 120 países, como Perú: fabrican sus propios envases

LEER MÁS
Descubre el secreto detrás de los rombos negros en tu cinta métrica: herramienta que usan los profesionales de la construcción en el mundo

Descubre el secreto detrás de los rombos negros en tu cinta métrica: herramienta que usan los profesionales de la construcción en el mundo

LEER MÁS
El avión civil más rápido del mundo llega a un país de Sudamérica por primera vez: su velocidad supera los 1.150 km/h

El avión civil más rápido del mundo llega a un país de Sudamérica por primera vez: su velocidad supera los 1.150 km/h

LEER MÁS

Más juegos

MastergramaMastergrama

Juego de palabras

La ColmenaLa Colmena

Juego de palabras

Flappy BirdFlappy Bird

Arcade

AjedrezAjedrez

Estrategia

SolitarioSolitario

Cartas

SudokuSudoku

Lógica & Números

PupiletrasPupiletras

Palabras

CrucigramaCrucigrama

Palabras & Cultura

El AhorcadoEl Ahorcado

Adivinanzas

Próximamente

Nuevo juego en camino...

Disponible muy pronto

Recetas

imagen de producto

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

imagen de producto

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

imagen de producto

Sudado de pescado (VIDEO)

imagen de producto

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
Album Mundial 2026 PANINI: Álbum Tapa dura + Paquetón. DELIVERY INCLUIDO en 24 HORAS (Asegura tu pedido)

Panini

Album Mundial 2026 PANINI: Álbum Tapa dura + Paquetón. DELIVERY INCLUIDO en 24 HORAS (Asegura tu pedido)

PRECIO

S/ 49.90
Comprar
FLYING SQUIRREL: 120 Minutos en Jockey Plaza, San Miguel e Independencia.

Flying Squirrel Parque de Inflables

FLYING SQUIRREL: 120 Minutos en Jockey Plaza, San Miguel e Independencia.

PRECIO

S/ 22.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Mundo

Estados Unidos

Política

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025