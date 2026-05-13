Milei insistió en la necesidad de auditar el uso de los recursos en las universidades. Foto: Composición LR.

Milei insistió en la necesidad de auditar el uso de los recursos en las universidades. Foto: Composición LR.

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En un nuevo capítulo de la disputa entre el gobierno de Javier Milei y el sector universitario, el presidente reaccionó con dureza a la Cuarta Marcha Federal Universitaria, realizada el martes 12 en la Plaza de Mayo.

El libertario no tardó en responder a los reclamos expresados en pancartas y cánticos mediante publicaciones en sus redes.

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Con su estilo particular, llenó sus plataformas con mensajes, imágenes y publicaciones que criticaban a los manifestantes, a quienes acusó de defender “sus cajas”, e incluso sostuvo que detrás de la supuesta “causa noble” se esconderían intereses corporativos y resistencias al ajuste fiscal.

En la misma línea, Milei insistió en la necesidad de auditar el uso de los recursos en las universidades y afirmó que esto “es cuidar la educación”.

Por otra parte, no dudó en atacar a los rectores al afirmar que los sueldos para ese cargo se ubican en 18 millones de pesos por mes, cuatro veces más que los 4 millones de pesos que él recibe. Lo hizo mediante una imagen hecha con inteligencia artificial que no incluía precisiones ni fuentes.

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Cúpula libertaria

Según medios locales, mientras las columnas de manifestantes llegaban, la mesa política del Gobierno se encontraba reunida en la Casa Rosada.

La cita fue encabezada por Karina Milei y contó con la participación de figuras clave como Diego Santilli (Interior), Luis Caputo (Economía), Martín Menem (Cámara de Diputados), Patricia Bullrich (senadora), Eduardo Menem (armador nacional) e Ignacio Devitt (Asuntos Estratégicos), aunque con la ausencia de Santiago Caputo, asesor presidencial.

Durante el encuentro, no se abordaron las denuncias sobre el patrimonio del jefe de Gabinete ni el conflicto con las universidades, sino que se discutieron proyectos de ley.

El Gobierno está centrado en recuperar el control de la agenda parlamentaria, que actualmente está en manos de la oposición debido a un pedido de interpelación contra Adorni.

Avance legal contra el Ejecutivo

Además de las movilizaciones, las instituciones educativas avanzaron en el ámbito legal. La Corte Suprema de Justicia de la Nación aceptó la causa presentada por 59 universidades nacionales contra el Poder Ejecutivo por el incumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario.

La Corte deberá decidir si ratifica o no la medida cautelar dictada contra el Gobierno, pero aún no tiene un plazo establecido para hacerlo. Frente a esta situación, la Universidad de Buenos Aires (UBA) solicitó que se resuelva “a la mayor brevedad posible” la cuestión judicial y pidió que se confirme.

Cabe indicar que la cautelar, dictada por el juez de primera instancia Martín Cormick, fue ratificada por la Cámara de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal. Sin embargo, aún no está vigente debido a que el Gobierno presentó un recurso extraordinario, lo que habilitó su revisión por parte de la Corte Suprema.

El panorama judicial es complejo. En este momento, tres instancias judiciales deben tomar decisiones clave. En primer lugar, el juez Cormick debe pronunciarse sobre el fondo del amparo, lo que implica decidir si el Poder Ejecutivo debe cumplir con la Ley de Financiamiento Universitario.

Por otro lado, la Corte Suprema tiene bajo análisis el pedido del Gobierno para dejar sin efecto la cautelar, mientras la Cámara de Apelaciones recibió un planteamiento de las universidades para revisar la suspensión dictada por Cormick.