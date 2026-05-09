HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Resultados ONPE: Roberto Sánchez consolida su ventaja sobre López Aliaga
Resultados ONPE: Roberto Sánchez consolida su ventaja sobre López Aliaga     Resultados ONPE: Roberto Sánchez consolida su ventaja sobre López Aliaga     Resultados ONPE: Roberto Sánchez consolida su ventaja sobre López Aliaga     
Mundo

No está el ceviche: los únicos platos de América Latina en el top 10 de las mejores comidas de pescado de agua salada del mundo

Taste Atlas destaca a la cocina peruana como la tercera mejor del mundo. Platos como la salsa de ocopa y el pollo a la brasa refuerzan su reconocimiento internacional

La presencia del ceviche recién se da en el puesto 41 del listado general de 100 platos. Foto: Taste Atlas.
La presencia del ceviche recién se da en el puesto 41 del listado general de 100 platos. Foto: Taste Atlas.
Escuchar
Resumen
Compartir

En Perú, el ceviche es uno de los platos más importantes de la gastronomía, por no decir que es su principal emblema. Sin embargo, en el mundo no sería tan reconocido como se imagina. Taste Atlas plataforma gastronómica mundial, realizó un ranking de los mejores platos elaborados con pescado de agua salada y llamó la atención al no mencionar la preparación nacional entre los 10 mejores del mundo.

Sin embargo, otras dos preparaciones peruanas sí figuran en la lista: una más alejada del formato del ceviche y otra más cercana. El quinto lugar lo ocupan los anticuchos de pescado, que consisten en brochetas de esta proteína asadas a la parrilla, mientras que en el sexto lugar está el famoso tiradito.

TE RECOMENDAMOS

LOS ARCANOS MENORES DEL TAROT Y SU VERDADERO SIGNIFICADO | ASTROMOOD CON JHAN SANDOVAL

Cabe indicar que el listado internacional es liderado por comidas japonesas. De hecho, el primer lugar lo ocupa el sushi nigiri de otoro. Otros países que completan el ranking son Indonesia, Escocia y Grecia, aunque con solo un plato cada uno.

PUEDES VER: El mayor productor de caramelos del mundo está en Sudamérica y los exporta a más de 120 países, como Perú: fabrican sus propios envases

lr.pe

¿En qué puesto está el ceviche?

La presencia del ceviche recién aparece en el puesto 41 del listado general de 100 platos. En particular, la preparación se elabora con pescado lenguado, con una puntuación de 3,9 de cinco estrellas posibles.

En total, son siete los platos peruanos presentes en el 'Top 100 Saltwater Fish Dishes in the World' y, aparte de los ya mencionados en el top 10, otras comidas nacionales que superan al plato emblema son el sudado de pescado, en el puesto 36, y el pescado a lo macho, en el puesto 39, ambos con una puntuación de 3,9, igual que el ceviche.

Taste Atlas y la gastronomía peruana

A pesar de la desvalorización del plato bandera, la plataforma Taste Atlas califica a la cocina peruana como la tercera mejor del mundo y la principal de América Latina. Según el ranking presentado, la gastronomía nacional cuenta con 4,54 puntos de cinco posibles y destacan platos como la salsa de ocopa, el ají criollo, las conchitas a la parmesana y el pollo a la brasa entre los de mayor calificación.

Más rezagada está la cocina mexicana, la segunda de América Latina en el ranking internacional. En el caso de este país, destacan la vainilla de Chinantla, la quesabirria, el caldo de queso, las carnitas y la cochinita pibil.

google iconPrefiero a La República en Google
Notas relacionadas
El mejor plato de comida del mundo se cocina en América Latina y es considerado una elaboración básica en su país: no es el ceviche

El mejor plato de comida del mundo se cocina en América Latina y es considerado una elaboración básica en su país: no es el ceviche

LEER MÁS
Un país de América Latina posee el mejor guiso del mundo gracias a una combinación de carne y frijoles: la sarsa criolla es clave en el plato

Un país de América Latina posee el mejor guiso del mundo gracias a una combinación de carne y frijoles: la sarsa criolla es clave en el plato

LEER MÁS
Estos 3 países tienen los mejores panes de América Latina y top 25 del ranking mundial: Perú no aparece y fue superado por Chile

Estos 3 países tienen los mejores panes de América Latina y top 25 del ranking mundial: Perú no aparece y fue superado por Chile

LEER MÁS
¿Cuánto petróleo le queda realmente a Estados Unidos y por cuánto tiempo alcanzará?

¿Cuánto petróleo le queda realmente a Estados Unidos y por cuánto tiempo alcanzará?

LEER MÁS
Director de la OMS descarta riesgo del hantavirus en Tenerife ante la llegada del crucero con el brote

Director de la OMS descarta riesgo del hantavirus en Tenerife ante la llegada del crucero con el brote

LEER MÁS
Científicos perforan la Antártida y hallan aire atrapado de hace 6 millones de años: sería el hielo más antiguo del mundo

Científicos perforan la Antártida y hallan aire atrapado de hace 6 millones de años: sería el hielo más antiguo del mundo

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Fueron a acampar en una montaña, pero terminaron sin vida a -30°C cerca de su carpa rasgada: el caso sin resolver de Paso Dyatlov

Fueron a acampar en una montaña, pero terminaron sin vida a -30°C cerca de su carpa rasgada: el caso sin resolver de Paso Dyatlov

LEER MÁS
España busca renovar sus aviones de combate con un nuevo caza de quinta generación fabricado por socio europeo: rival del F-35 de EE. UU.

España busca renovar sus aviones de combate con un nuevo caza de quinta generación fabricado por socio europeo: rival del F-35 de EE. UU.

LEER MÁS
El mayor productor de caramelos del mundo está en Sudamérica y los exporta a más de 120 países, como Perú: fabrican sus propios envases

El mayor productor de caramelos del mundo está en Sudamérica y los exporta a más de 120 países, como Perú: fabrican sus propios envases

LEER MÁS
La playa de 5 km en un país de Sudamérica que daría a Bolivia acceso al mar hasta 2091, pero hoy luce desierta y abandonada

La playa de 5 km en un país de Sudamérica que daría a Bolivia acceso al mar hasta 2091, pero hoy luce desierta y abandonada

LEER MÁS
Estados Unidos desclasifica 162 archivos sobre ovnis, entre fotos, videos y documentos de fenómenos inexplicables

Estados Unidos desclasifica 162 archivos sobre ovnis, entre fotos, videos y documentos de fenómenos inexplicables

LEER MÁS
Un 'lago artificial' será construido cerca de Sudamérica para asegurar agua en una vía comercial clave en 2027, imitando a China

Un 'lago artificial' será construido cerca de Sudamérica para asegurar agua en una vía comercial clave en 2027, imitando a China

LEER MÁS

Más juegos

MastergramaMastergrama

Juego de palabras

La ColmenaLa Colmena

Juego de palabras

Flappy BirdFlappy Bird

Arcade

AjedrezAjedrez

Estrategia

SolitarioSolitario

Cartas

SudokuSudoku

Lógica & Números

PupiletrasPupiletras

Palabras

CrucigramaCrucigrama

Palabras & Cultura

El AhorcadoEl Ahorcado

Adivinanzas

Próximamente

Nuevo juego en camino...

Disponible muy pronto

Recetas

imagen de producto

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

imagen de producto

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

imagen de producto

Sudado de pescado (VIDEO)

imagen de producto

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
Album Mundial 2026 PANINI: Álbum (Tapa dura o Tapa Dorada ) + Paquetón Delivery Incluido en 24 HORAS (Asegura tu pedido)

Panini

Album Mundial 2026 PANINI: Álbum (Tapa dura o Tapa Dorada ) + Paquetón Delivery Incluido en 24 HORAS (Asegura tu pedido)

PRECIO

S/ 49.90
Comprar
FLYING SQUIRREL: 120 Minutos en Jockey Plaza, San Miguel e Independencia.

Flying Squirrel Parque de Inflables

FLYING SQUIRREL: 120 Minutos en Jockey Plaza, San Miguel e Independencia.

PRECIO

S/ 22.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Mundo

Estados Unidos

Política

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025