No está el ceviche: los únicos platos de América Latina en el top 10 de las mejores comidas de pescado de agua salada del mundo

La presencia del ceviche recién se da en el puesto 41 del listado general de 100 platos. Foto: Taste Atlas.

La presencia del ceviche recién se da en el puesto 41 del listado general de 100 platos. Foto: Taste Atlas.

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En Perú, el ceviche es uno de los platos más importantes de la gastronomía, por no decir que es su principal emblema. Sin embargo, en el mundo no sería tan reconocido como se imagina. Taste Atlas plataforma gastronómica mundial, realizó un ranking de los mejores platos elaborados con pescado de agua salada y llamó la atención al no mencionar la preparación nacional entre los 10 mejores del mundo.

Sin embargo, otras dos preparaciones peruanas sí figuran en la lista: una más alejada del formato del ceviche y otra más cercana. El quinto lugar lo ocupan los anticuchos de pescado, que consisten en brochetas de esta proteína asadas a la parrilla, mientras que en el sexto lugar está el famoso tiradito.

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Cabe indicar que el listado internacional es liderado por comidas japonesas. De hecho, el primer lugar lo ocupa el sushi nigiri de otoro. Otros países que completan el ranking son Indonesia, Escocia y Grecia, aunque con solo un plato cada uno.

¿En qué puesto está el ceviche?

La presencia del ceviche recién aparece en el puesto 41 del listado general de 100 platos. En particular, la preparación se elabora con pescado lenguado, con una puntuación de 3,9 de cinco estrellas posibles.

En total, son siete los platos peruanos presentes en el 'Top 100 Saltwater Fish Dishes in the World' y, aparte de los ya mencionados en el top 10, otras comidas nacionales que superan al plato emblema son el sudado de pescado, en el puesto 36, y el pescado a lo macho, en el puesto 39, ambos con una puntuación de 3,9, igual que el ceviche.

Taste Atlas y la gastronomía peruana

A pesar de la desvalorización del plato bandera, la plataforma Taste Atlas califica a la cocina peruana como la tercera mejor del mundo y la principal de América Latina. Según el ranking presentado, la gastronomía nacional cuenta con 4,54 puntos de cinco posibles y destacan platos como la salsa de ocopa, el ají criollo, las conchitas a la parmesana y el pollo a la brasa entre los de mayor calificación.

Más rezagada está la cocina mexicana, la segunda de América Latina en el ranking internacional. En el caso de este país, destacan la vainilla de Chinantla, la quesabirria, el caldo de queso, las carnitas y la cochinita pibil.