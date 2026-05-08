Este plato con carne es el mejor de América Latina por encima del seco de cabrito peruano y a la parrillada argentina
El fraldinha, ideal para churrasco, destaca por su jugosidad y textura tierna. Brasil también brilla con la alcatra, picanha y costela en los primeros diez lugares del listado.
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La plataforma Taste Atlas reveló un nuevo listado de los mejores platos elaborados con carne en la gastronomía mundial y destacó a Brasil como el país líder en América Latina. En el ranking, la fraldinha, un corte utilizado tradicionalmente para el churrasco brasileño, ocupa el primer puesto. Este corte proviene de la parte del flanco de la res y es conocido por su sabor jugoso y su textura tierna, lo que lo convierte en uno de los favoritos tanto a nivel local como internacional.
En el mismo ranking internacional también aparecen otros platos icónicos de América Latina, como el seco de cabrito de Perú y la parrillada argentina. De hecho, Brasil no solo figura con la fraldinha, sino que también ocupa el tercer lugar con la alcatra, el sexto con la picanha y el décimo con la costela.
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Este reconocimiento coincide con el liderazgo del país en la exportación de carnes a nivel global. Sin embargo, en lo que respecta a carne ovina, Uruguay continúa siendo el mayor exportador de la región. Según datos de OEC World, Montevideo alcanzó alrededor de 19.000 toneladas de carne ovina en los últimos años, con un valor de exportación cercano a US$92,1 millones.
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Una potencia exportadora
Brasil destaca principalmente en la exportación de carne bovina. Según APEX, en 2024 el país exportó más de 3,5 millones de toneladas, con lo que se consolidó como el principal exportador mundial de este producto. Además, es el mayor proveedor de carne de pollo, al representar alrededor del 35% del comercio global de este producto.
La demanda internacional, especialmente de países como China y Oriente Medio, es fundamental para que Brasil mantenga su liderazgo en el sector. Este auge exportador se debe a su capacidad de producción, estimada en alrededor de 230 millones de reses, con una parte importante de sus productos cárnicos destinada a mercados internacionales.
Mejores platos de carne en América Latina
- Fraldinha (Brasil).
- Parrillada (Argentina).
- Alcatra (Brasil).
- Seco de cabrito (Perú).
- Bife de chorizo (Argentina).
- Picanha (Brasil).
- Gringas (México).
- Cochinita pibil (México).
- Cordero al palo (Chile).
- Costela (Brasil).