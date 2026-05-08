HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Resultados ONPE: Roberto Sánchez consolida su ventaja sobre López Aliaga
Resultados ONPE: Roberto Sánchez consolida su ventaja sobre López Aliaga     Resultados ONPE: Roberto Sánchez consolida su ventaja sobre López Aliaga     Resultados ONPE: Roberto Sánchez consolida su ventaja sobre López Aliaga     
Mundo

Este plato con carne es el mejor de América Latina por encima del seco de cabrito peruano y a la parrillada argentina

El fraldinha, ideal para churrasco, destaca por su jugosidad y textura tierna. Brasil también brilla con la alcatra, picanha y costela en los primeros diez lugares del listado.

En exportaciones, Brasil reafirma su liderazgo global en carne bovina, alcanzando 3,5 millones de toneladas en 2024. Foto: Texas de brazil.
En exportaciones, Brasil reafirma su liderazgo global en carne bovina, alcanzando 3,5 millones de toneladas en 2024. Foto: Texas de brazil.
Escuchar
Resumen
Compartir

La plataforma Taste Atlas reveló un nuevo listado de los mejores platos elaborados con carne en la gastronomía mundial y destacó a Brasil como el país líder en América Latina. En el ranking, la fraldinha, un corte utilizado tradicionalmente para el churrasco brasileño, ocupa el primer puesto. Este corte proviene de la parte del flanco de la res y es conocido por su sabor jugoso y su textura tierna, lo que lo convierte en uno de los favoritos tanto a nivel local como internacional.

En el mismo ranking internacional también aparecen otros platos icónicos de América Latina, como el seco de cabrito de Perú y la parrillada argentina. De hecho, Brasil no solo figura con la fraldinha, sino que también ocupa el tercer lugar con la alcatra, el sexto con la picanha y el décimo con la costela.

TE RECOMENDAMOS

LOS ARCANOS MENORES DEL TAROT Y SU VERDADERO SIGNIFICADO | ASTROMOOD CON JHAN SANDOVAL

Este reconocimiento coincide con el liderazgo del país en la exportación de carnes a nivel global. Sin embargo, en lo que respecta a carne ovina, Uruguay continúa siendo el mayor exportador de la región. Según datos de OEC World, Montevideo alcanzó alrededor de 19.000 toneladas de carne ovina en los últimos años, con un valor de exportación cercano a US$92,1 millones.

PUEDES VER: EE.UU. apunta a un país de Sudamérica para frenar a China en litio, cobre y tierras raras: evalúan invertir más de US$10.000 millones

lr.pe

Una potencia exportadora

Brasil destaca principalmente en la exportación de carne bovina. Según APEX, en 2024 el país exportó más de 3,5 millones de toneladas, con lo que se consolidó como el principal exportador mundial de este producto. Además, es el mayor proveedor de carne de pollo, al representar alrededor del 35% del comercio global de este producto.

La demanda internacional, especialmente de países como China y Oriente Medio, es fundamental para que Brasil mantenga su liderazgo en el sector. Este auge exportador se debe a su capacidad de producción, estimada en alrededor de 230 millones de reses, con una parte importante de sus productos cárnicos destinada a mercados internacionales.

Mejores platos de carne en América Latina

  • Fraldinha (Brasil).
  • Parrillada (Argentina).
  • Alcatra (Brasil).
  • Seco de cabrito (Perú).
  • Bife de chorizo (Argentina).
  • Picanha (Brasil).
  • Gringas (México).
  • Cochinita pibil (México).
  • Cordero al palo (Chile).
  • Costela (Brasil).
google iconPrefiero a La República en Google
Notas relacionadas
El aeropuerto sobre la cordillera de los Andes que un país de Sudamérica moderniza con más de US$30 millones e inaugurará en 2027

El aeropuerto sobre la cordillera de los Andes que un país de Sudamérica moderniza con más de US$30 millones e inaugurará en 2027

LEER MÁS
La NASA observa por primera vez desde el espacio el rápido hundimiento de Ciudad de México: más de 2 cm por mes

La NASA observa por primera vez desde el espacio el rápido hundimiento de Ciudad de México: más de 2 cm por mes

LEER MÁS
China desafía a EE.UU. con un gigantesco cable submarino de 6.000 km que conecta África con un país de Sudamérica: no es Chile

China desafía a EE.UU. con un gigantesco cable submarino de 6.000 km que conecta África con un país de Sudamérica: no es Chile

LEER MÁS
La OMS sospecha que el hantavirus se habría propagado mediante una "transmisión entre humanos" y reporta tres muertos

La OMS sospecha que el hantavirus se habría propagado mediante una "transmisión entre humanos" y reporta tres muertos

LEER MÁS
China logra por primera vez convertir carbón en electricidad sin emisiones directas y con gran eficiencia energética

China logra por primera vez convertir carbón en electricidad sin emisiones directas y con gran eficiencia energética

LEER MÁS
Científicos perforan la Antártida y hallan aire atrapado de hace 6 millones de años: sería el hielo más antiguo del mundo

Científicos perforan la Antártida y hallan aire atrapado de hace 6 millones de años: sería el hielo más antiguo del mundo

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
EE.UU. apunta a un país de Sudamérica para frenar a China en litio, cobre y tierras raras: evalúan invertir más de US$10.000 millones

EE.UU. apunta a un país de Sudamérica para frenar a China en litio, cobre y tierras raras: evalúan invertir más de US$10.000 millones

LEER MÁS
La playa de 5 km en un país de Sudamérica que daría a Bolivia acceso al mar hasta 2091, pero hoy luce desierta y abandonada

La playa de 5 km en un país de Sudamérica que daría a Bolivia acceso al mar hasta 2091, pero hoy luce desierta y abandonada

LEER MÁS
El tren que atraviesa 69 túneles y 58 puentes para subir a la estación más alta de Sudamérica, a casi 5.000 metros en los Andes

El tren que atraviesa 69 túneles y 58 puentes para subir a la estación más alta de Sudamérica, a casi 5.000 metros en los Andes

LEER MÁS
China le gana a EE.UU. con un megaproyecto que transformará el transporte ferroviario de un país de Sudamérica por más de US$4.000 millones

China le gana a EE.UU. con un megaproyecto que transformará el transporte ferroviario de un país de Sudamérica por más de US$4.000 millones

LEER MÁS
Japón hunde un buque con misiles cerca de Taiwán y provoca una fuerte reacción militar del gobierno de China

Japón hunde un buque con misiles cerca de Taiwán y provoca una fuerte reacción militar del gobierno de China

LEER MÁS
Científicos perforan la Antártida y hallan aire atrapado de hace 6 millones de años: sería el hielo más antiguo del mundo

Científicos perforan la Antártida y hallan aire atrapado de hace 6 millones de años: sería el hielo más antiguo del mundo

LEER MÁS

Más juegos

MastergramaMastergrama

Juego de palabras

La ColmenaLa Colmena

Juego de palabras

Flappy BirdFlappy Bird

Arcade

AjedrezAjedrez

Estrategia

SolitarioSolitario

Cartas

SudokuSudoku

Lógica & Números

PupiletrasPupiletras

Palabras

CrucigramaCrucigrama

Palabras & Cultura

El AhorcadoEl Ahorcado

Adivinanzas

Próximamente

Nuevo juego en camino...

Disponible muy pronto

Recetas

imagen de producto

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

imagen de producto

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

imagen de producto

Sudado de pescado (VIDEO)

imagen de producto

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
Album Mundial 2026 PANINI: Álbum (Tapa dura o Tapa Dorada ) + Paquetón Delivery Incluido en 24 HORAS (Asegura tu pedido)

Panini

Album Mundial 2026 PANINI: Álbum (Tapa dura o Tapa Dorada ) + Paquetón Delivery Incluido en 24 HORAS (Asegura tu pedido)

PRECIO

S/ 49.90
Comprar
FLYING SQUIRREL: 120 Minutos en Jockey Plaza, San Miguel e Independencia.

Flying Squirrel Parque de Inflables

FLYING SQUIRREL: 120 Minutos en Jockey Plaza, San Miguel e Independencia.

PRECIO

S/ 22.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Mundo

Estados Unidos

Política

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025