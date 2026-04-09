El mejor plato de comida del mundo se cocina en América Latina y es considerado una elaboración básica en su país: no es el ceviche

TasteAtlas reveló que el plato mejor valorado del mundo es el vori vori, una sopa espesa originaria de Paraguay que destaca por su sencillez y profundo arraigo cultural en América Latina. Esta preparación se elabora a base de caldo (generalmente de gallina), acompañado de pequeñas bolitas hechas con harina de maíz y queso, y alcanzó la puntuación más alta dentro de la plataforma gracias a miles de valoraciones de usuarios a nivel global.

'Es un plato básico tanto en las zonas rurales como urbanas del país. Su origen se remonta al uso tradicional del maíz y las aves de corral en la cocina guaraní y, posteriormente, a prácticas culinarias mixtas documentadas en registros domésticos y relatos regionales de los siglos XVIII y XIX', describe la propia descripción de la web culinaria.

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A pesar de su simplicidad, supera comidas reconocidas en el ámbito internacional como la pizza napolitana de Italia, el ceviche de Perú, entre otros más. Cabe indicar que no es la única elaboración latina dentro del top 10.

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América Latina en más de un puesto

En conjunto, la presencia de varios platos latinoamericanos en el top 10 confirma el peso de la región en la gastronomía mundial: también países como Perú y México logran posicionarse con el arroz tapado (séptimo) y el quesabirria (noveno). Por otra parte, el ranking está compuesto por datos de Europa.

Cabe indicar que son las cocinas de estos dos países las mejor posicionadas a nivel global, según TasteAtlas. La puntuación sitúa a Lima en el tercer lugar, mientras a Ciudad de México en el undécimo lugar. Después de esto, no es hasta escaño diecisiete que se presenta otra cocina latina, exactamente la brasileña.

Tradición de Paraguay

La cocina paraguaya es una gastronomía mestiza que surge de la fusión entre la cultura indígena guaraní y la influencia española durante la época colonial. Su base se centra en ingredientes autóctonos como el maíz y la mandioca, combinados con productos introducidos por los europeos como la carne, la leche y el queso.

Entre sus rasgos más representativos destacan el uso de técnicas tradicionales como el horno de barro (tatakuá) y recetas emblemáticas como la sopa del país, la chipa, el mbejú y el vori vori.