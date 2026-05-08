Es importante destacar que la validez de las licencias de conducir para residentes extranjeros o inmigrantes legales en Florida permanece intacta. | Composición LR/Freepik/ChatGPT

Es importante destacar que la validez de las licencias de conducir para residentes extranjeros o inmigrantes legales en Florida permanece intacta. | Composición LR/Freepik/ChatGPT

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A partir del 1 de enero de 2027, las licencias de conducir de Florida deberán incluir un nuevo dato migratorio que marcará un cambio significativo en la verificación de identidad de los solicitantes. Esa disposición técnica surge de la Ley HB 991, un proyecto ratificado por la administración estatal en abril de 2023. La normativa busca reforzar el registro de votantes y los procesos de sufragio, alineándose con una corriente política en Estados Unidos que prioriza controles más estrictos en las urnas mediante documentos oficiales.

Ron DeSantis sostuvo que la legislación "fortalece la seguridad, la transparencia y la confiabilidad del sistema electoral" del estado. De ese modo, según el gobernador, la actualización del carné evitará irregularidades o engaños en los comicios. Pese a que la tarjeta mantendrá su utilidad habitual para trámites bancarios o la operación de vehículos, la incorporación de este campo funciona como un mecanismo de supervisión inédito para el control gubernamental en la región.

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¿Qué información migratoria incluirán las licencias de conducir en Florida por la ley HB 991?

A partir de 2027, las identificaciones vehiculares presentarán el estatus de ciudadanía del titular de forma explícita. El propósito de esta medida radica en optimizar la validación de los sufragantes y evitar irregularidades en las urnas. Bajo esta premisa, la administración estatal busca asegurar que solo los ciudadanos estadounidenses participen en los comicios.

El Departamento de Seguridad Vial y Vehículos Motorizados (DHSMV) asume la responsabilidad de renovar los documentos de identidad para que expongan visualmente esta condición migratoria. Mediante la conexión de sus archivos informáticos con el padrón de electores, la entidad facilitará supervisiones estrictas durante los periodos de votación.

Es importante destacar que la validez de las credenciales para residentes extranjeros o inmigrantes legales permanece intacta tras estos ajustes. Quienes no tienen ciudadanía mantienen su elegibilidad para obtener el permiso de conducción, aunque su documento exhiba una distinción informativa frente al de los ciudadanos estadounidenses. El marco jurídico actual no impone sanciones ni invalida los derechos de tránsito de estos grupos, sino que activa un protocolo de control administrativo suplementario.

¿Cómo impacta la nueva normativa en los inmigrantes en Florida?

La ejecución de este mandato legal desató una fuerte polémica dentro de los círculos de extranjeros residentes. Entidades defensoras de derechos, como LatinoJustice, manifestaron su inquietud ante el posible obstáculo que esta norma representa para el sufragio. Según la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU), "la nueva disposición podría generar discriminación y dificultades para acceder a los registros de votantes", con mayor impacto en ciudadanos naturalizados o personas que modificaron su identidad por nupcias.

Dariel Fernández, responsable tributario en Miami-Dade, confirmó que su departamento alista los protocolos necesarios para cumplir con el estatuto, aunque admitió la magnitud del efecto social. El funcionario señaló que la normativa exige una "verificación más estricta del estatus de ciudadanía" con el fin de depurar el padrón electoral de forma precisa. No obstante, este requerimiento añade dificultades para quienes poseen documentación discordante con su situación civil o carecen de actualizaciones legales tras un matrimonio.

Diversos sectores de la población migrante mantienen el temor de que la ordenanza alcance áreas como el arrendamiento de propiedades o la gestión de finanzas personales. Pese a estas dudas, el Gobierno estatal precisó que el marco jurídico no impone trabas extra en transacciones bancarias o contratos de vivienda.

¿Cómo sacar licencia de conducir en Florida?

Obtener una licencia de conducir en Florida requiere cumplir varios requisitos y pasar por un proceso establecido por el DHSMV.

Documentos requeridos : pasaporte estadounidense, tarjeta de residencia, certificado de nacimiento, tarjeta de Seguro Social y dos comprobantes de domicilio, como recibos de servicios o contrato de renta.

: pasaporte estadounidense, tarjeta de residencia, certificado de nacimiento, tarjeta de Seguro Social y dos comprobantes de domicilio, como recibos de servicios o contrato de renta. Curso obligatorio : completar el curso de Leyes de Tráfico y Educación sobre Sustancias (DATA).

: completar el curso de Leyes de Tráfico y Educación sobre Sustancias (DATA). Exámenes : aprobar el examen de visión, el examen de conocimientos teóricos (50 preguntas sobre reglas de tráfico y señales) y el examen práctico de manejo.

: aprobar el examen de visión, el examen de conocimientos teóricos (50 preguntas sobre reglas de tráfico y señales) y el examen práctico de manejo. Cita : solicitar una cita a través del sitio web oficial del DHSMV.

: solicitar una cita a través del sitio web oficial del DHSMV. Costo: la licencia de conducir Clase E tiene un costo aproximado de US$48,00.

Se recomienda a los nuevos residentes cambiar su licencia dentro de los 30 días posteriores a su establecimiento en el estado.