¿Renovaste tu licencia de conducir después de julio 2024 en Florida? El trámite que debes hacer sí o si para las elecciones 2025

Este cambio en tu licencia, podría generarte problemas en las elecciones de este noviembre, si no haces el trámite correspondiente. | Foto: Composición LR

Los residentes del estado de Florida deben hacer un trámite obligatorio de cara a las próximas elecciones locales programadas para el próximo noviembre en EE.UU. Esta advertencia es para quienes obtuvieron una nueva licencia de conducir o tarjeta de identificación después del 31 de julio del 2024. Así, su proceso de votación se verá afectado en las próximas elecciones locales.

Según se advierte, el año pasado se realizó un cambio en el código identificador, algo que debe actualizarse para que coincida con el registro de votante. De no hacerlo, presentarán inconvenientes durante el proceso de elecciones, sobre todo en el voto por correo o al firmar una petición.

¿Cuál es el trámite que debo hacer para las elecciones 2025?

Según informó Brad Ashwell, director estatal de Florida para All Voting is Local, este trámite es obligatorio ya que los códigos identificadores fueron cambiado en 2024. El Departamento de Seguridad en Carreteras y Vehículos Motorizados de Florida (FLHSMV por sus siglas en inglés), motivó esta reforma con el fin de hacer más seguros las identificaciones y licencias.

Asimismo, aseguró que el trámite de actualización de registro de votante se podría realizar desde que recibieron su licencia nueva. Sin embargo, no muchos sabían de esto, por lo que existe una gran cantidad de personas que podrían ver afectado su voto para este noviembre. "Eso podría eliminar muchos de los problemas que vemos el día de las elecciones", dijo Ashwell.

¿Como puedo actualizar mi registro de votante en el 2025?

El primer paso para actualizar el registro votante es comunicarse con el Supervisor Electoral para asegurarse de que se debe realizar el trámite. Asimismo, existen varios mecanismos vigentes que un residente de Florida puede usar para realizarlo, tanto en línea como presencial. Estos son:

En línea en RegisterToVoteFlorida.gov

A través de cualquier oficina de recaudación de impuestos , pero debe emitir los documentos de identificación estatales de Florida.

, pero debe emitir los documentos de identificación estatales de Florida. También se puede enviar la información de registro de votante, cuando se renuevan documentos a través del sistema de renovación en línea del FlLHSMV

del FlLHSMV A través de cualquier agencia de registro de votantes designada.

Por correo o en persona, con el formulario de solicitud de registro de votantes estatal (DS-DE 39).

Estos formularios se encuentran disponibles en cualquier oficina del Supervisor Electoral del condado. También se pueden encontrar en una biblioteca local e incluso en entidades autorizada para dar permisos de pesca, caza o captura con trampas.