USA

¿Habrá doble pago si se trabaja en el Labor Day este 1 de septiembre en California, Florida y otros estados de EEUU?

Con el Labor Day este lunes 1 de septiembre, EE.UU. ahora solo tiene 4 feriados federales restantes en 2025.

¿California, Florida y otros estados de Estados Unidos darán doble pago por Labor Day el 1 de septiembre?
¿California, Florida y otros estados de Estados Unidos darán doble pago por Labor Day el 1 de septiembre? | Composición LR

El 1 de septiembre se vivirá la festividad del Labor Day en todos los estados de EE.UU. Muchos trabajadores se preguntan si en caso de trabajar ese día podría recibir doble pago por parte de sus empleadores.

Esta fecha, también conocida como el "día del Trabajo", se trata de un feriado federal que involucra el cierre de algunos comercios. No solo es un día que conmemora a los trabajadores, también es el fin simbólico de verano.

PUEDES VER: Gobierno de Trump propone reducir duración de visas para estudiantes y periodistas extranjeros en Estados Unidos

lr.pe

¿California, Florida y otros estados de EE.UU. tendrán doble pago en el Labor Day?

Con la llegada del Labor Day, varios estados de Estados Unidos se manejan acorde a la Ley de Normas de Justas de Trabajo (FLSA). Por lo tanto, se tomará una medida correspondiente al pago durante esta fecha.

  • Florida: No habrá doble pago. Solo se paga 1.5 más si se superan 40 horas por semana y aplican las reglas de la FLSA.
  • California: No habrá doble pago. Se puede ofrecer beneficios adicionales, como horas extras pagadas a 1.5 más si se aplican.
  • Nuevo México: No hay obligación. Depende del empleador o contrato.
  • Carolina del Norte: Se maneja un pago normal, salvo excepciones contractuales.
  • Arizona: No habrá pago doble, solo si lo establece el empleador o por contrato.

PUEDES VER: Jueza federal en EEUU frena plan de Trump de ampliar deportaciones rápidas por "riesgo significativo" para inmigrantes

lr.pe

Empleos sin pago extra en festividades de EE.UU

El Gobierno de Estados Unidos informó sobre los trabajadores que están exentos al pago de horas extras y, en ocasiones, al salario mínimo. De acuerdo a la ley federal (FLSA), ciertos grupos de trabajadores no tendrían aquellos dos beneficios.

  • Comisionistas de ventas
  • Choferes y cargadores
  • Ayudantes y mecánicos
  • Trabajadores agrícolas
  • Profesionales de informática
  • Vendedores y trabajadores de temporada o recreación
  • Ejecutivos y vendedores externos.

PUEDES VER: Corte de apelaciones de EEUU declara ilegales los aranceles impuestos por Trump para varios países del mundo

lr.pe

¿En qué condiciones se dará el doble pago en EE.UU.?

  • Solo si el contrato de trabajo lo indica.
  • Empleados federales o estatales tienen derecho por ley o reglamento a descanso pagado o doble pago si deben trabajar en feriados oficiales.
  • Si se trabajan más de 12 horas al día o 7 días (California).
