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La planta de energía solar más grande de EE. UU. cierra tras causar la muerte de aves: costó más de US$1000 millones

Diversos informes documentaron la muerte de aves al atravesar zonas de calor extremo generadas por la concentración solar. Este fenómeno, conocido como “streamers”, evidenció los riesgos ambientales de la tecnología.

El cierre de la planta solar Ivanpah, la mayor central termosolar de EE.UU., refleja las dificultades de la energía solar de concentración tras más de diez años de operación.
El cierre de la planta solar Ivanpah, la mayor central termosolar de EE.UU., refleja las dificultades de la energía solar de concentración tras más de diez años de operación. | Foto: ECOnoticias
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El cierre de la planta de energía solar Ivanpah, considerada durante años la mayor central termosolar de Estados Unidos, marcó el fin de un proyecto que superó los US$1.600 millones de inversión y quedó señalado por su impacto ambiental y los cuestionamientos sobre la viabilidad de esta tecnología.

Ubicada en el desierto de Mojave, California, esta infraestructura simbolizaba el avance hacia energías limpias mediante energía solar de concentración. Sin embargo, tras más de una década de operaciones, problemas técnicos, altos costos y efectos negativos en la fauna han llevado a su desactivación definitiva.

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¿Cómo funcionaba la planta solar Ivanpah?

La Ivanpah Solar Power Facility operaba mediante energía termosolar de concentración, un sistema que emplea miles de espejos móviles llamados heliostatos. Estos dispositivos seguían la trayectoria del Sol para reflejar la luz hacia torres centrales.

En esas estructuras, el calor extremo generado permitía producir vapor, el cual impulsaba turbinas conectadas a generadores eléctricos. Este modelo fue considerado innovador en su momento, aunque dependía de una precisión técnica constante para mantener su eficiencia.

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¿Por qué esta planta causó la muerte de aves?

Uno de los principales cuestionamientos al proyecto fue su impacto ambiental. Diversos informes documentaron que aves quedaban atrapadas en los haces de luz concentrada, provocando su incineración al atravesar zonas de calor extremo.

Organizaciones ambientalistas calificaron este daño como “irreparable”, señalando además afectaciones a especies del ecosistema desértico, como la tortuga del desierto. Este factor fue determinante en la percepción negativa del complejo energético.

¿Qué problemas operativos enfrentó la instalación?

El mantenimiento de los heliostatos resultó más complejo de lo previsto. Mantener la alineación precisa con el Sol exigía un control constante que, en la práctica, presentó fallos recurrentes.

A esto se sumaron elevados costos operativos que redujeron su competitividad frente a otras alternativas renovables. La planta tampoco logró cumplir con las expectativas de producción energética ni con la rentabilidad proyectada inicialmente.

¿Qué ocurrió con otros proyectos similares como Crescent Dunes?

El cierre de Ivanpah no es un caso aislado. La planta Crescent Dunes Solar Energy Project también fue clausurada tras enfrentar dificultades técnicas y financieras.

Este proyecto buscaba innovar mediante almacenamiento en sales fundidas para generar electricidad incluso sin luz solar. Sin embargo, fallos de ingeniería y problemas de gestión impidieron alcanzar los objetivos, lo que llevó a pérdidas millonarias.

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