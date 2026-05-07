La Policía de Bolivia intervino con gases lacrimógenos y detuvo a 13 personas, mientras los sindicatos amenazan con continuar el paro indefinido hasta que el gobierno responda a sus exigencias de diálogo y soluciones económicas

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Las protestas en Bolivia escalaron después de que dirigentes de la Central Obrera Boliviana (COB) tomaron las instalaciones del Ministerio de Trabajo en La Paz y presuntamente retuvieron a funcionarios durante varias horas. La Policía intervino con agentes químicos y arrestó a 13 personas, entre ellas 12 hombres y una mujer, según confirmó el director de la FELCC, Henry Pinto.

La movilización se produjo en medio de un paro indefinido impulsado por la COB con el fin de exigir un incremento del salario mínimo, mejoras en las pensiones y medidas urgentes frente a la crisis económica. Los sindicatos reclamaron, a su vez, un diálogo directo con el presidente Rodrigo Paz y pidieron la salida del ministro de Trabajo, Edgar Morales.

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Imágenes difundidas por medios bolivianos mostraron a dirigentes fabriles con cascos rojos en el interior del edificio estatal mientras colocaban banderas en ventanas del ministerio. Horas después, policías antimotines ingresaron al inmueble y desalojaron a los manifestantes.

“Puedo señalar que han privado de libertad a las personas o funcionarios públicos que estaban en el interior de las oficinas”, declaró Pinto ante la prensa. Los detenidos fueron trasladados a dependencias de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen, donde permanecen en tanto avanza la investigación por presuntos delitos de privación de libertad y allanamiento.

COB mantiene paro y bloqueos

La Central Obrera Boliviana ratificó que las movilizaciones sociales continuarán en varias regiones del país hasta obtener respuestas concretas del Ejecutivo. En un instructivo oficial, la organización convocó a un tercer día de reclamos en La Paz y aseveró que mantendrá el paro movilizado indefinido aprobado en un Cabildo Nacional.

Las medidas de presión afectan en su mayoría al eje central boliviano. En las terminales de La Paz, El Alto y Cochabamba se suspendieron las salidas de buses por las interrupciones de carreteras. Los operadores reportaron dificultades en la venta de pasajes con destino a varias regiones, en especial por los cortes instalados en rutas estratégicas como Caracollo.

En Santa Cruz, en cambio, las operaciones en la Terminal Bimodal se desarrollaron con normalidad debido a la ausencia de bloqueos. Mientras tanto, cientos de pasajeros siguen varados en otras ciudades a la espera de que se normalice el tránsito.

Durante la jornada se registraron enfrentamientos cerca de la plaza Murillo. Manifestantes lanzaron petardos y la Policía respondió con gases lacrimógenos para dispersar las marchas. Además de la COB, participaron sectores indígenas, transportistas, mineros, campesinos y mototaxistas que reclaman soluciones por el abastecimiento de combustibles y la inflación.

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MTEPS anuncia acciones legales

El vocero presidencial, José Luis Gálvez, confirmó que el Ministerio de Trabajo presentará denuncias penales contra los implicados. “No puede haber un sicariato sindical que tome ministerios, que secuestre funcionarios y que demos eso por normal”, sostuvo.

Por su parte, Morales también defendió la reestructuración interna de la cartera laboral y aseguró que antes existía una lógica de cuotas políticas en la institución. Según explicó, la institución redujo su plantilla como parte de un plan de austeridad y eliminó cargos vinculados a organizaciones sociales.

“Yo no pienso renunciar, a mí me ha puesto el presidente y tengo que responderle a él”, señaló el ministro, quien insistió en que el diálogo con las bases sindicales continúa abierto.

Crisis económica agrava protestas

La tensión social ocurre en uno de los momentos económicos más delicados para Bolivia en las últimas décadas. La nación enfrenta una fuerte escasez de dólares y una inflación interanual de 14% hasta abril, de acuerdo con datos mencionados durante las marchas.

Los sindicatos exigen un aumento de 20% del salario mínimo y cuestionan el deterioro del poder adquisitivo. Asimismo, reclaman compensaciones por daños ocasionados por combustible presuntamente contaminado y medidas que permitan estabilizar la economía.

Las concentraciones reflejan el creciente malestar social en distintas regiones del país. La COB advirtió que continuará con las marchas, vigilias y piquetes hasta que el Gobierno atienda sus demandas.