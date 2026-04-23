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Chile y Bolivia dan primer paso histórico para restablecer relaciones diplomáticas tras 50 años de ruptura

El proceso de normalización incluye cooperación contra el crimen organizado, control migratorio y gestión fronteriza, en paralelo a proyectos como el Plan Escudo Fronterizo impulsado por el gobierno chileno.

Chile y Bolivia avanzan en un posible Tratado de Libre Comercio y mayor intercambio empresarial tras reanudar el diálogo diplomático. Foto: Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile
Chile y Bolivia avanzan en un posible Tratado de Libre Comercio y mayor intercambio empresarial tras reanudar el diálogo diplomático. Foto: Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile

Las relaciones diplomáticas entre Chile y Bolivia comenzaron un proceso de restablecimiento tras cinco décadas de ruptura, luego del encuentro entre los cancilleres Francisco Pérez Mackenna y Fernando Aramayo en la frontera Chungará-Tambo Quemado. La cita marcó el inicio de una nueva etapa bilateral con foco en integración económica, seguridad fronteriza y cooperación regional.

El acercamiento se produce tras la llegada de José Antonio Kast a la presidencia de Chile y de Rodrigo Paz al gobierno de Bolivia. Según lo informado, ambos países buscan reconstruir la confianza y avanzar en una agenda común, sin dejar de lado temas históricos como la salida al mar, vinculada a la Guerra del Pacífico.

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Cancilleres se reúnen en paso fronterizo

El encuentro se realizó en el paso fronterizo Chungará-Tambo Quemado, donde ambos cancilleres viajaron juntos hacia La Paz como señal de aproximación diplomática. Fernando Aramayo calificó la reunión como un “hito fundamental” en el proceso para restablecer relaciones diplomáticas.

Aramayo afirmó que existe una “responsabilidad histórica de construir futuro”, mientras destacó que el diálogo contempla integración regional y cooperación en desafíos compartidos. Por su parte, Francisco Pérez Mackenna señaló que el objetivo es “mirar al futuro e impulsar las relaciones con fuerza en beneficio de los pueblos”.

La visita incluyó una serie de eventos en La Paz y Santa Cruz de la Sierra, con participación de autoridades y empresarios, en un intento por reforzar el diálogo político y económico.

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Comercio y seguridad marcan nueva hoja de ruta

Uno de los ejes centrales es la integración financiera. Las autoridades informaron avances en un posible Tratado de Libre Comercio, junto con acuerdos en intercambio fronterizo, inversiones y turismo. También se prevén encuentros empresariales para impulsar oportunidades de negocios entre ambos países.

La agenda incluye además temas de seguridad fronteriza y crimen organizado. Los gobiernos coincidieron en la necesidad de reforzar la cooperación para enfrentar redes delictivas y mejorar el control en zonas limítrofes.

En paralelo, se abordaron asuntos migratorios y consulares, considerados prioritarios dentro del nuevo marco de cooperación bilateral.

Zanja y migración: temas clave para Chile

En el caso chileno, uno de los puntos más sensibles es la migración irregular en la frontera norte. El gobierno de José Antonio Kast impulsa la construcción de una zanja de tres metros de profundidad en zonas críticas como parte del Plan Escudo Fronterizo.

Según el comisionado Alberto Soto, la obra presenta un avance del 20%, con 12 kilómetros construidos de un total proyectado de 60. La medida busca fortalecer el control territorial y prevenir ingresos no autorizados originarios de Bolivia y Perú.

Desde La Paz no se presentaron objeciones a esta iniciativa, lo que se suma al clima de acercamiento bilateral.

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