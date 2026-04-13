Rodrigo Paz revela que Bolivia "no tiene gas" y criticó el modelo energético heredado del gobierno anterior

Paz propone un paquete de reformas y una nueva Ley de Hidrocarburos con un modelo de distribución 50-50. Foto: composición LR/AFP | Foto: composición LR/AFP | Foto: composición LR/AFP

Paz propone un paquete de reformas y una nueva Ley de Hidrocarburos con un modelo de distribución 50-50. Foto: composición LR/AFP | Foto: composición LR/AFP | Foto: composición LR/AFP

El presidente de Bolivia, Rodrigo Paz, afirmó que el país enfrenta una crisis energética al asegurar que “no tiene gas” y que el modelo basado en la nacionalización de hidrocarburos fracasó. “Si era buena, ¿por qué estamos pobres? (…) No tenemos gas, oiga, nos engañaron”, declaró el mandatario, en un mensaje que apunta al esquema impulsado en 2006 durante el gobierno de Evo Morales.

Las cifras oficiales respaldan el deterioro. Datos de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos y del Instituto Nacional de Estadística muestran que las reservas probadas cayeron de casi 9 TCF en 2018 a 3,7 TCF en 2026. En paralelo, las exportaciones de gas también retrocedieron con fuerza, lo que redujo ingresos clave y puso en riesgo los compromisos con Brasil y Argentina.

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Rodrigo Paz critica nacionalización y anuncia nueva ley

El jefe de Estado cuestionó el discurso de soberanía energética que acompañó la nacionalización y lo calificó como un fracaso estructural. Según contó, la falta de inversión privada, la incertidumbre regulatoria y la ausencia de exploración aceleraron el agotamiento de los campos gasíferos.

“Todo lo que nos prometieron (…) fracasó”, insistió. En ese contexto, anunció el envío de un paquete de reformas a la Asamblea Legislativa, con énfasis en una nueva Ley de Hidrocarburos. La propuesta incluye un esquema de distribución “50-50” para atraer capital privado y recuperar la producción de gas y petróleo.

El mandatario explicó que el objetivo es impulsar un “cambio de fondo” que permita reactivar el sector energético y generar desarrollo regional. Además, pidió a los legisladores evitar posiciones políticas y priorizar decisiones que favorezcan a la nación. “Hay que tener normativas claras y transparentes”, sostuvo.

Escasez de diésel genera filas y malestar en La Paz y El Alto

La crisis se refleja en la escasez de combustible. En ciudades como La Paz y El Alto se registraron largas filas de transportistas en busca de diésel. Conductores reportaron esperas prolongadas y dificultades para abastecerse.

“Estamos desde las ocho de la mañana haciendo fila. Es un poco difícil encontrar diésel”, relató un transportista. En varios surtidores, camiones y buses se concentraron durante horas, lo que evidenció la presión sobre el suministro.

Ante los reclamos, YPFB aseguró que el abastecimiento se normalizaría en las siguientes horas. Sin embargo, el escenario expone la fragilidad del sistema energético en un momento en que la producción interna no cubre la demanda.

Empresas estatales y deuda agravan presión sobre la economía

El panorama económico suma nuevas tensiones. El Gobierno identificó más de 85 empresas estatales con pérdidas acumuladas superiores a los 8.000 millones de bolivianos. El ministro de Economía, José Gabriel Espinoza, señaló que su cierre no resulta sencillo debido a las distintas normativas que las crearon.

“Esto desde ya te dice el desorden que hay”, puntualizó la autoridad, al referirse a la complejidad del sistema público empresarial. Asimismo, las investigaciones detectaron casos de corrupción en algunas entidades.

En paralelo, el Ejecutivo explora mecanismos financieros como el canje de deuda por naturaleza en coordinación con la CAF – Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe. El objetivo es mejorar la gestión de la obligación y abrir alternativas de financiamiento sostenible.