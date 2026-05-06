El Premio Nobel qué salvó a millones de personas con su invento, pero fue responsable del primer ataque de gas tóxico de la historia

Durante la Primera Guerra Mundial, Haber dirigió el desarrollo del primer ataque con gas tóxico, ocasionando miles de víctimas y cambiando el curso de la guerra química. | Foto: BBC

Durante la Primera Guerra Mundial, Haber dirigió el desarrollo del primer ataque con gas tóxico, ocasionando miles de víctimas y cambiando el curso de la guerra química. | Foto: BBC

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La historia de Fritz Haber encarna una de las mayores contradicciones de la ciencia moderna: fue galardonado con el Premio Nobel por un descubrimiento que salvó millones de vidas, pero también lideró el desarrollo del primer ataque con gas tóxico en la historia. Su legado divide opiniones hasta hoy.

Reconocido por impulsar la producción de fertilizantes sintéticos mediante el proceso Haber-Bosch, su trabajo ayudó a combatir la escasez de alimentos a escala global. Sin embargo, durante la Primera Guerra Mundial, su conocimiento fue utilizado con fines militares, lo que marcó un antes y un después en la guerra química.

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¿Cómo el invento de Fritz Haber salvó millones de vidas?

El mayor aporte de Haber fue lograr sintetizar amoníaco a partir de nitrógeno e hidrógeno, un avance con el que se pudo fabricar fertilizantes a gran escala. Este proceso revolucionó la agricultura al hacer posible que los cultivos accedieran a nutrientes esenciales, lo que aumentó la producción de alimentos en todo el mundo.

Gracias a esta innovación, se evitó una crisis global de escasez, ya que el nitrógeno atmosférico no es directamente utilizable por las plantas. La industrialización de este método transformó la alimentación humana y fue clave para sostener el crecimiento poblacional durante el siglo XX.

¿Por qué también fue responsable del primer ataque con gas tóxico?

Durante la Primera Guerra Mundial, Haber dirigió el programa de guerra química de Alemania y supervisó el uso de cloro como arma. En 1915, en la ciudad de Ypres, se produjo el primer ataque masivo con gas, que causó miles de víctimas y cambió las reglas del conflicto.

Lejos de mostrar arrepentimiento, defendió el uso de estos métodos como una estrategia militar legítima. Su participación en el desarrollo de armas químicas dejó una huella polémica, agravada por el hecho de que sus investigaciones posteriores influyeron indirectamente en tecnologías utilizadas durante la Segunda Guerra Mundial.