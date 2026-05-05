La mujer de 54 años fue arrestada tras criticar públicamente a las autoridades religiosas durante un funeral. Foto: AFP.

La mujer de 54 años fue arrestada tras criticar públicamente a las autoridades religiosas durante un funeral. Foto: AFP.

La activista iraní Narges Mohammadi, Premio Nobel de la Paz 2023, se encuentra "entre la vida y la muerte", según informaron sus partidarios desde París. Tras su encarcelamiento en diciembre del 2022 en Irán, se ha registrado un deterioro alarmante de su salud, incluidas dos emergencias cardiovasculares en marzo y mayo de este año.

"No solo estamos luchando por la libertad de Narges, estamos luchando para que su corazón siga latiendo", indicó su abogada, Chirinne Ardakani. "En cualquier momento corremos el riesgo de perderla", agregó.

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La mujer de 54 años fue arrestada tras criticar públicamente a las autoridades religiosas durante un funeral. Posteriormente, fue sometida a múltiples condenas por su activismo. Recientemente, fue condenada a seis años adicionales de prisión por "atentar contra la seguridad nacional" y a otro año y medio por "propaganda contra el sistema islámico".

Sus allegados aseguran que perdió 20 kilos en prisión y que su salud continúa deteriorándose sin recibir el tratamiento adecuado. "Debemos actuar antes de que sea demasiado tarde", apuntó Jonathan Dagher, de la organización Reporteros Sin Fronteras.

Actualmente internada

La advertencia sobre su situación se conoció luego de que la líder fuera trasladada de urgencia desde la cárcel de Zanyán a un hospital de la ciudad. Según informó la fundación que lleva su nombre, Mohammadi perdió el conocimiento después de sufrir una crisis cardíaca, en el último episodio registrado desde su encarcelamiento hace 140 días.

A pesar de su delicado estado, las autoridades iraníes le negaron acceso a atención médica especializada, pese a las reiteradas peticiones de su familia. Durante las últimas semanas, la defensora experimentó un supuesto infarto, desmayos, fluctuaciones en su presión arterial, angustia y fuertes dolores en el pecho.

El País reveló que la mujer rechazó ser trasladada a Zanyán después de recuperar la conciencia, debido a los riesgos asociados al tratamiento en esa ciudad.

¿Por qué fue sentenciada?

La activista cumple actualmente una condena de 18 años de prisión por cargos como "reunión y conspiración contra la seguridad nacional" y "propaganda contra el Estado".

La última sentencia fue dictada en diciembre del 2025, cuando fue detenida por 13 veces y sentenciada a siete años y medio de cárcel por varios cargos. Además, le impusieron penas adicionales, como el exilio interno y la prohibición de viajar.

Narges ha sido detenida repetidamente a lo largo de su carrera por su activismo en defensa de los derechos humanos, en especial contra el uso obligatorio del hiyab y la pena de muerte.