La isla de Europa que fue fortaleza militar en la Primera Guerra Mundial y que hoy está en venta por 10 millones de euros

Ubicada en el estrecho de Öresund, hoy opera como complejo turístico con restaurante, alojamientos y protección patrimonial.

La isla recibe hasta 50.000 visitantes durante la temporada alta en Dinamarca. Foto: Flakfortet
La isla recibe hasta 50.000 visitantes durante la temporada alta en Dinamarca. Foto: Flakfortet

Una isla artificial situada en el estrecho de Öresund, en Dinamarca, ha sido puesta a la venta por 74,5 millones de coronas danesas, cifra cercana a los 10 millones de euros. Se trata de Flakfortet, un enclave que formó parte del sistema defensivo marítimo de Copenhague y que hoy combina patrimonio histórico e infraestructura turística.

La operación está gestionada por la firma inmobiliaria Lintrup & Norgart, que ha confirmado el precio de salida. El terreno pasó de uso militar a explotación privada y ahora busca nuevo propietario en un contexto marcado por su valor estratégico y su protección legal.

¿Cuándo se construyó la isla de Flakfortet y cuánto pagó Malmökranen antes de su venta por 10 millones euros?

El origen del enclave se sitúa entre 1910 y 1916, periodo en el que fue construido como parte de las defensas navales de la capital danesa. La fortificación estaba preparada para albergar a 550 soldados y contaba con artillería pesada, aunque no participó en combates durante la Primera Guerra Mundial.

Tras décadas bajo control del ejército danés, el complejo quedó fuera de uso en 1968. A comienzos del siglo XXI, la compañía sueca Malmökranen adquirió la propiedad por tres millones de coronas danesas, una cantidad muy inferior a la actual valoración.

El precio fijado responde al incremento de valor desde su compra en 2001 y a las características singulares del emplazamiento. La venta contempla tanto la posibilidad de inversión privada como la eventual recuperación por parte del Estado danés, según ha señalado el director Stig Lintrup a medios especializados.

¿Cómo pasó Flakfortet de base militar abandonada a destino turístico?

Con el paso del tiempo, la antigua instalación defensiva se transformó en punto de encuentro para navegantes y aficionados a los deportes acuáticos. Durante la temporada alta, la revista Yacht calcula que puede recibir hasta 50.000 visitantes.

El recinto cuenta con 30.713 metros cuadrados de superficie total, de los cuales 9.900 están edificados, según datos de la plataforma danesa Resigts. En su interior funcionan un restaurante, espacios de hospedaje y salas destinadas a conferencias y reuniones empresariales.

El acceso se realiza mediante un servicio regular de ferry que conecta con Copenhague. Además, dispone de una planta desalinizadora que garantiza el suministro de agua potable y de dos generadores Scania que cubren la demanda eléctrica, de acuerdo con declaraciones recogidas por el diario alemán Bild.

¿Qué restricciones legales y condiciones impone su estatus de monumento histórico a quien compre la isla de Flakfortet?

Desde 2002, Flakfortet está catalogada como monumento histórico, condición que obliga a solicitar autorización previa para cualquier obra o modificación ante la Agencia Danesa de Palacios y Patrimonio Cultural.

Otra exigencia establece que la isla debe permanecer abierta al público. Estas disposiciones forman parte del marco legal que regula su uso futuro y que deberá asumir quien resulte comprador.

