A menos de dos meses del inicio de la Copa Mundial de la FIFA 2026, Yiwu en China se posiciona como el núcleo de producción de artículos del torneo | Foto: composición LR/VCG | Foto: composición LR/VCG

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A menos de dos meses del inicio de la Copa Mundial de la FIFA 2026, la ciudad de Yiwu, en China, se ha convertido en el epicentro de la producción de artículos relacionados con el torneo. Los comerciantes del mercado mayorista más grande del mundo reportan una demanda sin precedentes. "Las ventas son bastante buenas, definitivamente más altas que en el último torneo", aseguró la vendedora Li Hangyan al South China Morning Post. Los estantes de su tienda rebosan de recuerdos con licencia oficial, banderines y equipaciones de colores brillantes.

La fiebre por el fútbol comenzó mucho antes. La mayoría de los exportadores de Yiwu empezaron a preparar las órdenes a mediados del año pasado. Ahora, con las líneas de producción funcionando a plena capacidad, los plazos de entrega se extendieron hasta finales de mayo. "Los pedidos llegan mucho más rápido de lo que las fábricas pueden procesar", explicó Li. "Con más equipos esta vez, hemos tenido que ampliar nuestra gama de productos y las ventas han aumentado un 20% con respecto al mes pasado".

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Un vendedor chino revisa un balón de fútbol en el Mercado Internacional de Comercio de Yiwu

Exportaciones crecen un 38,5% en dos meses

Los números confirman el auge. Según datos aduaneros citados por medios chinos, las exportaciones de artículos y equipamiento deportivo desde Yiwu alcanzaron los 2.340 millones de yuanes (unos 320 millones de dólares) en los dos primeros meses de 2026, lo que representa un aumento del 38,5% interanual. En 2025, de manera inédita, los envíos de esta categoría superaron los 10.000 millones de yuanes, impulsados por la fuerte demanda relacionada con el torneo de este año.

Yiwu concentra aproximadamente el 70% de la cuota de mercado internacional de productos vinculados con la Copa del Mundo, de acuerdo con la Asociación de Artículos Deportivos de la ciudad. La Organización Mundial del Comercio estima que el torneo generará unos 80.000 millones de dólares en producción económica global. Los vendedores chinos, a miles de kilómetros de distancia, ya están cosechando los beneficios. A pesar de las tensiones comerciales entre Pekín y Estados Unidos, las transacciones locales crecieron un 24,1% interanual el año pasado, hasta alcanzar unos 100.000 millones de dólares.

Argentina y Messi lideran los pedidos con licencia oficial

Entre los objetos más solicitados destacan los relacionados con la albiceleste. Los llaveros de cabras vestidas con camisetas de Argentina, un guiño a Lionel Messi y al acrónimo GOAT ("el mejor de todos los tiempos"), capturan la atención de los compradores. Un cliente de Arabia Saudita, gran fanático del equipo argentino, realizó un pedido de 10.000 mochilas en un solo viaje.

La fiebre por Lionel Messi y Argentina lidera el Mundial 2026 en Yiwu, donde productos inspirados en el campeón del mundo dominan los pedidos

Varios exportadores obtuvieron licencias oficiales para productos del Mundial. FanTown, una empresa local, firmó un acuerdo con All Star Partner, la principal compañía nacional de propiedad intelectual deportiva, con el fin de asegurar licencias de categoría completa para selecciones como Argentina, Portugal, Inglaterra y Francia. Su equipo puede diseñar más de 20 artículos nuevos por semana. Una vez aprobados, algunos productos entran en producción y se convierten en mercadería terminada en un solo día.

Helen He, otra comerciante del mercado, confirmó la solidez de la demanda. "Las ventas en Europa y América Latina se mantuvieron bastante estables desde el año pasado", declaró. "Perdimos algunos clientes debido al conflicto en Oriente Medio, pero esto se compensó rápidamente con compradores de Asia Central, incluido Uzbekistán. Los pedidos han superado nuestras expectativas", añadió.