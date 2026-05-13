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Deportes

Alianza Lima - Cienciano: día, hora y canal de TV para ver el partido del Torneo Apertura de la Liga 1

El duelo entre blanquiazules e imperiales será determinante en la tabla de posiciones de la Liga 1. Revisa todo sobre el partido entre Cienciano y Alianza Lima en Cusco.

Alianza Lima ha perdido en ciudades de altura en el Torneo Apertura. Foto: composición LR/Cienciano/Alianza Lima
Alianza Lima ha perdido en ciudades de altura en el Torneo Apertura. Foto: composición LR/Cienciano/Alianza Lima
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La ciudad del Cusco se prepara para recibir una 'final' entre Alianza Lima y Cienciano. Los dirigidos por Pablo Guede tendrán que visitar a los imperiales en un partido que podría dejarlos a un paso de ganar el Torneo Apertura de la Liga 1.

Sin embargo, el equipo de Horacio Melgarejo no está dispuesto a ceder puntos en el Inca Garcilaso de la Vega, pues un triunfo lo pondría a una unidad de los blanquiazules en la tabla de posiciones.

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¿Cuándo juega Alianza Lima vs Cienciano por la Liga 1?

El partido entre Alianza Lima y Cienciano, que será el más atractivo de la fecha 15 del Torneo Apertura, se jugará el sábado 16 de mayo.

¿A qué hora juega Alianza Lima vs Cienciano?

En territorio peruano, el decisivo cotejo que reunirá a blanquiazules y cusqueños se podrá seguir a partir de las 5.45 p. m.

¿Dónde ver Alianza Lima vs Cienciano?

La transmisión de Alianza Lima vs Cienciano por el Torneo Apertura 2026 estará a cargo de L1 Max para todo el Perú. Este canal está disponible en diversas cableoperadoras, como DirecTV, Claro TV, Movistar TV y Best Cable, además de servicios de internet como WIN, MiFibra y Wow, entre otros.

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Alianza Lima - Cienciano: últimos partidos

Así terminaron los cinco últimos cruces entre Alianza Lima y Cienciano por el fútbol peruano. Los íntimos se medirán ante uno de los rivales que más los complica.

  • Cienciano 2-1 Alianza Lima | 28.09.25
  • Alianza Lima 0-1 Cienciano | 02.05.25
  • Alianza Lima 3-0 Cienciano | 20.08.24
  • Cienciano 2-1 Alianza Lima | 13.03.24
  • Cienciano 0-0 Alianza Lima | 20.08.23

Entradas para Alianza Lima - Cienciano

Según el club imperial, las entradas para este cotejo se pueden adquirir en la página web Joinnus, Yape, supermercados Orión y en ‘La Tienda del Papá’.

  • Niños: 15,00 soles
  • Norte: 25,90 soles
  • Oriente: 35,00 soles
  • Sur: 45,00 soles
  • Occidente: 55,00 soles
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