Los 4 países de América Latina con los mejores nuevos restaurantes del mundo, según Conde Nast Traveller

La prestigiosa revista Condé Nast Traveller publicó su esperada Hot List 2026. Un comité de editores y colaboradores globales seleccionó los 35 establecimientos más destacados que abrieron o reabrieron en el último año. La región logró cuatro menciones, una cifra que refleja la vitalidad de su escena culinaria. Los países reconocidos son Perú, Brasil, Argentina y México.

Cada uno aporta una identidad propia. Una taberna limeña recupera la tradición del ceviche y el tiradito. Un íntimo comedor carioca fusiona la técnica francesa con ingredientes amazónicos. Un club de comidas porteño apuesta por la nostalgia italo-argentina. Y una casona en la Colonia Roma mezcla mariscos italianos con especias mexicanas. La publicación destaca que estos espacios superan las expectativas y merecen planificar el viaje en torno a ellos.

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La nueva cocina latinoamericana conquista la Hot List de CN Traveller

La Perlita, en Lima, recupera el espíritu de las tabernas tradicionales. Ubicado en un edificio limeño de paredes encaladas, este bar informal ofrece tiradito picante de lenguas de erizo de mar y pejerrey. Su ceviche tiene un intenso sabor a rocoto rojo. La carta incluye una humilde caigua rellena de carne guisada. Por la noche, suena un piano y los comensales terminan bailando.

Madame Olympe, en Río de Janeiro, marca el regreso del chef Claude Troisgros a la alta cocina. Jessica Trindade dirige este espacio de solo 24 asientos en el barrio de Leblon. El menú de ocho platos utiliza ingredientes brasileños con técnicas francesas. Entre sus creaciones figuran baba ganoush de jiló (berenjena escarlata) y confitura de anacardos. Un sorbete de manzana frío, remojado en cachaça y servido con vino espumoso local, reinventa el clásico Trou Normand.

Caprichito, en Buenos Aires, responde al renovado apetito por la comida casera abundante. Las hermanas Santoro, dueñas de la reconocida pizzería Ti Amo, crearon este espacio en Palermo Hollywood con capacidad para 85 comensales. Iluminación tenue y cortinas que ocultan de la calle generan un ambiente íntimo. El chef Emiliano Belardinelli enfoca la carta en platos tradicionales: pollo a la parmesana a la milanesa, lasaña de ragú cocinada a fuego lento y vitel toné.

Esca, en Ciudad de México, completa la cuota latinoamericana. Escondido tras amplias puertas de madera en la Colonia Roma, este restaurante de mariscos se inspira en las regiones costeras de Italia. Su chef Tobias Petzold aplica el principio de "dejar que el pescado hable por sí mismo". Ofrece aperitivos fríos como un atún en conserva, crudos, pastas y una ventresca de atún con berenjena ahumada.

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La lista completa incluye establecimientos en 25 países. En Europa se destacan De Vie en París, con su menú de siete platos y un bao de pata de pato; Rovello en Milán; Carbone en Londres; y EMi en Madrid. Asia aporta Logy en Taipéi, Soma en Bangkok y Phet Phet en Riad. África está representada por Amura en Ciudad del Cabo, Must en Abiyán y Bistro Lolo en Nairobi. Oceanía suma Feu en Byron Bay y Yiaga en Melbourne.

América del Norte aporta Kabawa en Nueva York, La Grulla Feliz en San Francisco y Alteño en Denver. El jurado elogió la cocina caribeña refinada de Kabawa, donde los comensales salen "con la lengua aún bailando", según la reseña de Morgan Carter, editora de Time Out New York.

Tendencias culinarias 2026: fusión, territorio y nuevas experiencias

La Hot List 2026 revela varias tendencias. La primera es el regreso a las recetas tradicionales reinterpretadas con técnicas contemporáneas. La Perlita y Caprichito apelan a la nostalgia, pero actualizan los formatos. La segunda tendencia es la fusión territorial: Madame Olympe mezcla Francia y Brasil; Esca combina Italia y México. La tercera es la apuesta por espacios pequeños e íntimos. Madame Olympe tiene solo 24 asientos. La cuarta, la recuperación de ingredientes locales y productores de proximidad. Troisgros trabaja con la agricultora Fátima desde hace décadas.

La publicación también destaca la experiencia integral. De Vie, en París, ofrece tres conceptos en un mismo lugar: Comptoir De Vie para el menú de siete platos, Bar De Vie para bebidas y Cave De Vie para tienda y bar. En Buenos Aires, Caprichito funciona como un auténtico club de cenas donde los comensales prolongan la velada hasta el cierre. En Lima, la noche termina con piano y baile. La recomendación de CN Traveller es clara: estos espacios merecen planificar todo el viaje a su alrededor.