Monserrat revela la insólita reacción de sus hijas tras ver ampay de Melcochita con mujer de 22 años

Leer resumen y puntos destacados de la nota con IA Puntos destacados Resumen

Monserrat Seminario, todavía esposa de Melcochita, habló sobre el ampay en el que el padre de sus hijas, de 90 años, fue captado muy cariñoso con su amiga Heydi Amado, una joven de 22 años a quien el sonero aseguró que era su “enfermera personal”. Sin embargo, la piurana desmintió la versión de su expareja, reveló que la joven es su amante y afirmó además que solo está con él por interés.

“Esa chica vivió en mi casa durante dos años, trabajaba en mi casa, mis sospechas eran ciertas, la verdad siempre sale a la luz. Yo me siento tranquila. ¿Tú crees que esa chibola lo va a querer? ¿Es amor al chancho, a los chicharrones? Esa chica juega a tres cachetes, no es ninguna santa”, expresó muy molesta la piurana a Trome.

Monserrat revela que sus hijas “lloraron y vomitaron” al ver a su padre con otra mujer

Por otra parte, Monserrat reveló que las hijas que tiene con Melcochita vieron el ampay de su padre junto a Heydi Amado, en el que aparecen tomados de la mano y ella recostada sobre su pecho en una conocida discoteca salsera.

La piurana contó que la reacción de las pequeñas fue de tristeza y rechazo, pues “se pusieron a llorar y vomitar”. Además, afirmó que una de sus niñas ya sufre bullying en el colegio debido a los problemas que enfrenta con el humorista.

“Desde el día que comenzó todo esto, a mi hija menor ya le estaban haciendo bullying, pero a él (Melcochita) le dio igual”, precisó a Trome.

¿Quién es Heydi Amado, la saliente de 22 años de Melcochita?

Heydi Amado Gálvez, de 22 años, es la examiga de Monserrat Seminario. Según contó esta última, la joven vivió durante dos años en su departamento y siempre habría buscado involucrarse en su relación con Melcochita.

Por su parte, el humorista afirmó que ella no es su pareja, sino su “enfermera personal”, versión que también respaldó la joven. Sin embargo, la expareja de Melcochita aseguró que Heydi es la amante del padre de sus hijas.