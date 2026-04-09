Kevin Ortega dirigirá en el Mundial 2026: FIFA designó al árbitro peruano para la próxima Copa del Mundo
El peruano será uno de los árbitros que representarán a Sudamérica para el Mundial 2026. Michael Orué también estará presente en el certamen como juez asistente.
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Faltan pocos meses para el Mundial 2026. La FIFA viene ultimando detalles para lo que será el inicio del certamen. Entre las últimas actualizaciones por parte del ente del fútbol, oficializó la lista de árbitros principales que formarán parte de la competición. Una de las sorpresas fue la inclusión del peruano Kevin Ortega como uno de los referís para la Copa del Mundo.
A través de su portal web, dieron a conocer a los árbitros que estarán presentes en la cita mundialista. "Tras más de tres años de un riguroso y exhaustivo proceso de selección, la FIFA ha publicado la lista de los árbitros que dirigirán los partidos (52 árbitros, 88 asistentes y 30 asistentes de video)", informaron.
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FIFA designó a Kevin Ortega para la próxima Copa del Mundo
El italiano Pierluigi Collina, jefe de árbitros de la FIFA y presidente de la Comisión de Árbitros, dejó en claro que el torneo tendrá el mejor material arbitral posible para el evento. “Los árbitros designados son los mejores del mundo. Formaron parte de un grupo más amplio de árbitros que se identificó y supervisó durante los últimos tres años. Han asistido a seminarios y arbitrado distintos torneos de la FIFA”, indicó el directivo.
Es importante mencionar que Kevin Ortega no será el único árbitro peruano que estará presente en el Mundial. Michael Orué también fue seleccionado y formará parte de la terna de jueces asistentes para la competición.
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¿Qué árbitros sudamericanos estarán en el Mundial 2026?
Esta es la lista de árbitros del continente Sudamericano que serán parte de la competición mundial.
- Yael Falcón Pérez (Argentina)
- Darío Herrera (Argentina)
- Facundo Tello (Argentina)
- Raphael Claus (Brasil)
- Wilton Sampaio (Brasil)
- Ramón Abatti (Brasil)
- Cristian Garay (Chile)
- Juan Gabriel Benítez (Paraguay)
- Kevin Ortega (Perú)
- Gustavo Tejera (Uruguay)
- Jesús Valenzuela (Venezuela)