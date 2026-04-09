HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Sigue las noticias de La República en WhatsApp: Únete AQUÍ
Sigue las noticias de La República en WhatsApp: Únete AQUÍ     Sigue las noticias de La República en WhatsApp: Únete AQUÍ     Sigue las noticias de La República en WhatsApp: Únete AQUÍ     
EN VIVO

Fernando Rospigliosi condenado: Delia Espinoza se pronuncia | La Verdad a Fondo con Pedro Salinas

Deportes

Kevin Ortega dirigirá en el Mundial 2026: FIFA designó al árbitro peruano para la próxima Copa del Mundo

El peruano será uno de los árbitros que representarán a Sudamérica para el Mundial 2026. Michael Orué también estará presente en el certamen como juez asistente.

Kevin Ortega estará presente en el Mundial 2026. Foto: CONMEBOL/composición LR
Kevin Ortega estará presente en el Mundial 2026. Foto: CONMEBOL/composición LR

Faltan pocos meses para el Mundial 2026. La FIFA viene ultimando detalles para lo que será el inicio del certamen. Entre las últimas actualizaciones por parte del ente del fútbol, oficializó la lista de árbitros principales que formarán parte de la competición. Una de las sorpresas fue la inclusión del peruano Kevin Ortega como uno de los referís para la Copa del Mundo.

A través de su portal web, dieron a conocer a los árbitros que estarán presentes en la cita mundialista. "Tras más de tres años de un riguroso y exhaustivo proceso de selección, la FIFA ha publicado la lista de los árbitros que dirigirán los partidos (52 árbitros, 88 asistentes y 30 asistentes de video)", informaron.

PUEDES VER: Fabián Bustos, DT de Millonarios, dejó dura crítica a sus jugadores tras perder en Copa Sudamericana: "Hoy no me sentí identificado"

lr.pe

FIFA designó a Kevin Ortega para la próxima Copa del Mundo

El italiano Pierluigi Collina, jefe de árbitros de la FIFA y presidente de la Comisión de Árbitros, dejó en claro que el torneo tendrá el mejor material arbitral posible para el evento. “Los árbitros designados son los mejores del mundo. Formaron parte de un grupo más amplio de árbitros que se identificó y supervisó durante los últimos tres años. Han asistido a seminarios y arbitrado distintos torneos de la FIFA”, indicó el directivo.

Es importante mencionar que Kevin Ortega no será el único árbitro peruano que estará presente en el Mundial. Michael Orué también fue seleccionado y formará parte de la terna de jueces asistentes para la competición.

PUEDES VER: Canal de TV para ver Cienciano - Juventud por el partido de la primera fecha de la Copa Sudamericana 2026

lr.pe

¿Qué árbitros sudamericanos estarán en el Mundial 2026?

Esta es la lista de árbitros del continente Sudamericano que serán parte de la competición mundial.

  • Yael Falcón Pérez (Argentina)
  • Darío Herrera (Argentina)
  • Facundo Tello (Argentina)
  • Raphael Claus (Brasil)
  • Wilton Sampaio (Brasil)
  • Ramón Abatti (Brasil)
  • Cristian Garay (Chile)
  • Juan Gabriel Benítez (Paraguay)
  • Kevin Ortega (Perú)
  • Gustavo Tejera (Uruguay)
  • Jesús Valenzuela (Venezuela)
Notas relacionadas
Padre de Renato Tapia y su dura crítica tras resultados de Perú en amistosos: "La selección no es un mérito a la juventud"

Padre de Renato Tapia y su dura crítica tras resultados de Perú en amistosos: "La selección no es un mérito a la juventud"

LEER MÁS
Manuel Barreto hace mea culpa acerca del aumento de cupos de extranjeros en la Liga 1: "Estoy convencido de que fue un error"

Manuel Barreto hace mea culpa acerca del aumento de cupos de extranjeros en la Liga 1: "Estoy convencido de que fue un error"

LEER MÁS
Miguel Araujo y su dura autocrítica tras rendimiento de la selección peruana en su gira por Europa: "Con esto no alcanza"

Miguel Araujo y su dura autocrítica tras rendimiento de la selección peruana en su gira por Europa: "Con esto no alcanza"

LEER MÁS
Últimas noticias sobre Universitario de Deportes

Últimas noticias sobre Universitario de Deportes

LEER MÁS
Últimas noticias sobre Alianza Lima

Últimas noticias sobre Alianza Lima

LEER MÁS
Últimas noticias sobre Sporting Cristal

Últimas noticias sobre Sporting Cristal

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Alianza Lima - San Martín: fecha, hora y canal de TV para ver la primera final de la Liga Peruana de Vóley 2026

Alianza Lima - San Martín: fecha, hora y canal de TV para ver la primera final de la Liga Peruana de Vóley 2026

LEER MÁS
¡San Martín a la final! 'Santas' vencieron 3-2 a Universitario y enfrentarán a Alianza Lima por el título de la Liga Peruana de Vóley 2026

¡San Martín a la final! 'Santas' vencieron 3-2 a Universitario y enfrentarán a Alianza Lima por el título de la Liga Peruana de Vóley 2026

LEER MÁS
Tabla de posiciones grupo de Universitario en Copa Libertadores 2026: resultados, fixture y próximos partidos de la U

Tabla de posiciones grupo de Universitario en Copa Libertadores 2026: resultados, fixture y próximos partidos de la U

LEER MÁS
Cienciano vs Juventud EN VIVO: hora y canal de TV para ver el partido por la fase de grupos de Copa Sudamericana

Cienciano vs Juventud EN VIVO: hora y canal de TV para ver el partido por la fase de grupos de Copa Sudamericana

LEER MÁS
Partidos de hoy, jueves 9 de abril: ¿a qué hora y dónde ver fútbol EN VIVO?

Partidos de hoy, jueves 9 de abril: ¿a qué hora y dónde ver fútbol EN VIVO?

LEER MÁS
Sporting Cristal venció 1-0 Cerro Porteño y debutó con triunfo en la fase de grupos de Copa Libertadores 2026

Sporting Cristal venció 1-0 Cerro Porteño y debutó con triunfo en la fase de grupos de Copa Libertadores 2026

LEER MÁS

Recetas

imagen de producto

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

imagen de producto

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

imagen de producto

Sudado de pescado (VIDEO)

imagen de producto

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
PREVENTA: Álbum + paquetón Panini FIFA Mundial 2026 - DELIVERY GRATIS (Asegura tu pedido)

Panini

PREVENTA: Álbum + paquetón Panini FIFA Mundial 2026 - DELIVERY GRATIS (Asegura tu pedido)

PRECIO

S/ 49.90
Comprar
REVISION TECNICA VEHICULAR FARENET. Locales a elegir. Lunes a Domingo.

Farenet

REVISION TECNICA VEHICULAR FARENET. Locales a elegir. Lunes a Domingo.

PRECIO

S/ 84.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Kevin Ortega dirigirá en el Mundial 2026: FIFA designó al árbitro peruano para la próxima Copa del Mundo

Elecciones 2026: ¿Puede una empresa negar el día libre tras ser miembro de mesa? Lo que dice la ley y cómo debe aplicarse

Precio del dólar en Perú: tipo de cambio abre en S/3,389 HOY 9 de abril del 2026, según Bloomberg

Deportes

Cienciano vs Juventud EN VIVO: hora y canal de TV para ver el partido por la fase de grupos de Copa Sudamericana

Barcelona - Espanyol: fecha y hora del partido por la fecha 31 de LaLiga de España

Fabián Bustos, DT de Millonarios, dejó dura crítica a sus jugadores tras perder en Copa Sudamericana: "Hoy no me sentí identificado"

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Congresista, senador y diputado: estas son las diferencias para las Elecciones Generales Perú 2026

Multa por no votar este domingo 12 de abril: cuánto pagarás en estas Elecciones 2026

Horarios para las Elecciones 2026: ¿desde qué hora y hasta qué hora se puede ir a votar?

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025