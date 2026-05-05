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Estados Unidos amenaza a Irán con un fuego "devastador" si ataca barcos comerciales en el estrecho de Ormuz

Altos mandos militares de EE. UU. aseguraron que sus fuerzas están listas para actuar. Desde el Pentágono reiteraron que cualquier agresión contra embarcaciones o tropas tendrá una respuesta inmediata y contundente.

Estados Unidos advirtió sobre un poder de fuego “devastador” en respuesta a posibles ataques de Irán a buques comerciales en el estrecho de Ormuz
Estados Unidos advirtió sobre un poder de fuego “devastador” en respuesta a posibles ataques de Irán a buques comerciales en el estrecho de Ormuz | AFP | AFP
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Estados Unidos advirtió que responderá con un poder de fuego “devastador” si Irán ataca buques comerciales en el estrecho de Ormuz, una vía clave por donde transitaba cerca de una quinta parte del comercio mundial de hidrocarburos. La advertencia surge, además, tras una serie de ataques iraníes contra Emiratos Árabes Unidos.

El jefe del Estado Mayor conjunto, Dan Caine, aseguró que las fuerzas están listas para retomar operaciones si reciben la orden. “Ningún adversario debería confundir nuestra contención actual con una falta de determinación”, declaró. Por su parte, desde el Pentágono, el secretario Pete Hegseth reforzó el mensaje: “Si atacas a tropas estadounidenses o a buques comerciales inocentes, te enfrentarás a un poder de fuego abrumador y devastador”.

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Irán desafía presión y promete reacción contundente

Las autoridades iraníes respondieron con advertencias directas. El presidente del Parlamento y negociador, Mohamad Baqer Qalibaf, afirmó que su país aún no ha iniciado plenamente su estrategia. “Sabemos perfectamente que la continuación del statu quo es insostenible para EE. UU.”, sostuvo en un mensaje público.

Los Guardianes de la Revolución anunciaron que cualquier embarcación que no respete las rutas marcadas enfrentará una “respuesta contundente”. Por su parte, Teherán acusó a Washington de poner en riesgo la seguridad del tránsito energético y calificó su presencia en la zona como “maligna”.

Mientras tanto, el Comando Central de los Estados Unidos (CENTCOM) garantiza que dos barcos mercantes con bandera estadounidense cruzaron el paso escoltados por fuerzas militares. La naviera Maersk confirmó que una de sus embarcaciones logró atravesar la ruta con apoyo de medios castrenses, en el marco de la operación 'Proyecto Libertad'.

Washington justifica alza del petróleo

En tanto, el presidente Donald Trump restó importancia al impacto económico del conflicto, pese al aumento del petróleo Brent. “Es un precio pequeño a pagar”, sostuvo al referirse al encarecimiento del combustible, que ha subido con intensidad desde el inicio de la crisis.

El mandatario consideró que la disputa podría estabilizarse y que los precios eventualmente bajarán. Sin embargo, informes del sector advierten que la crisis se prolongaría si el bloqueo marítimo se mantiene o si se producen daños en infraestructuras clave de la región.

En el terreno, la tensión continúa. Emiratos Árabes Unidos reportó nuevos ataques con drones y misiles, aunque Teherán negó su implicación.

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Israel amenaza con desplegar toda su fuerza aérea

Israel también elevó su nivel de alerta. El jefe de su aviación, Omer Tischler, indicó que la Fuerza Aérea israelí está lista para actuar. “Seguimos de cerca los acontecimientos en Irán y estamos preparados para desplegar a todos hacia el este si es necesario”, comentó.

El Estado Mayor israelí manifestó que sus tropas permanecen en máxima vigilia en todos los frentes. La posibilidad de una intervención directa añade un nuevo factor de riesgo en un enfrentamiento que ya involucra a varias potencias.

En paralelo, el Vaticano volvió a expresar preocupación por la guerra. El papa León XIV reiteró su postura contra la escalada y defendió el diálogo como única salida. “Si alguien quiere criticarme por proclamar el Evangelio, que lo haga con la verdad. La Iglesia se ha manifestado en contra de todas las armas nucleares durante años, así que no hay duda. Simplemente espero ser escuchado por el valor de la palabra de Dios”, declaró a los periodistas.

Las declaraciones se producen tras críticas de Trump, quien cuestionó la posición del pontífice y lo acusó de poner en “peligro a muchos católicos” y de que, si dependiera de él, “estaría bien que Irán tenga un arma nuclear”. Desde la Santa Sede, el cardenal Pietro Parolin señaló que el líder religioso “cumple con su función de predicar la paz”.

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