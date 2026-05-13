El río más antiguo del mundo tendría 400 millones de años: es tan viejo que fluye desde la Pangea

La afirmación más sólida sobre la antigüedad del río Finke es que podría remontarse a la era de Pangea. Foto: Ausemade

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El río Finke, ubicado en el desierto australiano, es considerado el candidato más antiguo del planeta. Su historia podría remontarse incluso a los tiempos de la formación del supercontinente Pangea. Esta vasta extensión de tierra, que unió a varios continentes hace cientos de millones de años, parece haber sido testigo de su caudal que, a pesar de las fuerzas tectónicas y climáticas, ha persistido a través del tiempo.

Los estudios han revelado que la cuenca hidrográfica sigue un patrón que comenzó hace más de 400 millones de años, antes de que los continentes se separaran. El río Finke nace en la cordillera MacDonnell, en el centro de Australia, y fluye hacia el sur, en dirección a la cuenca del lago Eyre.

Un río que corta montañas

La capacidad de cruzar montañas se debe a que el río Finke ya existía cuando las tierras que forman los actuales macizos comenzaron a elevarse. A este tipo de río se le denomina 'antecedente', ya que su curso se mantiene intacto a pesar de las transformaciones tectónicas de la región.

El río Finke se divide en pozas y tramos arenosos la mayor parte del año, pero cobra vida con las lluvias. Foto: D. Maddison

La formación del Finke está relacionada con un evento geológico denominado 'Alice Springs Orogeny', un proceso de formación montañosa que ocurrió hace entre 450 y 300 millones de años. La existencia continua de este río, mientras las tierras circundantes se deformaban, es una prueba de su excepcional longevidad.

El paisaje alrededor del Finke conserva huellas de su historia. En varias partes del río, antiguos sedimentos de grava, que alguna vez formaron su lecho, permanecen elevados sobre el curso actual debido a un proceso conocido como topografía invertida. Este fenómeno, en el que los depósitos del río quedan a una altura considerable debido a la erosión del terreno circundante, sugiere que el Finke ha seguido el mismo trayecto durante millones de años.

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Otros ríos antiguos que disputan el título

En el planeta existen otros ríos que también se disputan este reconocimiento. Uno de ellos es el río Meuse, que fluye por Francia, Bélgica y los Países Bajos. Este río tiene una historia de aproximadamente 320 a 340 millones de años, ya que se formó cuando la región de las Ardenas comenzó a elevarse. A pesar de la antigüedad de su cuenca, algunas controversias geológicas ponen en duda la constancia de su curso a lo largo del tiempo.

Por otro lado, el río Save, que fluye desde Zimbabue hasta el océano Índico, también se considera un sobreviviente de la era de Gondwana, el supercontinente que unió a África, América del Sur y otros continentes.

La persistencia de estos ríos, como el Finke, resalta la capacidad de ciertos sistemas fluviales para resistir y adaptarse a las fuerzas geológicas que transforman continuamente el planeta.