El Pentágono confirmó la retirada de 5.000 soldados estadounidenses de Alemania, una medida que se llevará a cabo en los próximos 6 a 12 meses. Esta decisión se enmarca en un contexto de crecientes tensiones entre Estados Unidos y Europa, exacerbadas por la guerra con Irán y las críticas del presidente Donald Trump a sus aliados de la OTAN.

El retroceso se produce tras una serie de enfrentamientos entre el líder republicano y el canciller alemán Friedrich Merz. El líder europeo había expresado su desconfianza hacia la estrategia de Washington en Teherán, acusando a los iraníes de humillar a EE. UU. durante las negociaciones. Esto provocó una respuesta airada, que calificó la retórica alemana como “inapropiada y contraproducente”.

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Aumento de tensiones transatlánticas

El plan de reducir las tropas se alinea con la postura de Trump, quien insistió repetidamente en que Europa debe asumir una mayor responsabilidad en su propia defensa. Los integrantes del bloque expresaron su preocupación por las posibles repercusiones en la seguridad regional, en especial ante la amenaza de Rusia.

La medida también refleja los roces comerciales, ya que el mandatario estadounidense amenazó con aumentar los aranceles a las importaciones de automóviles de la UE. Esto, junto con la reducción de uniformados, fue interpretado como una contestación a lo que considera deslealtad de sus socios en la OTAN, particularmente en lo que respecta al conflicto con Teherán.

Reacciones en Europa

A pesar de que Alemania fue uno de los principales aliados de EE. UU. en la guerra de Irán, al permitir el uso de bases y sobrevuelos, la acción generó un malestar considerable. El ministro de Defensa alemán, Boris Pistorius, aseguró que la retirada de batallones refuerza la necesidad de que el viejo continente se haga cargo de su propia protección, un mensaje que fue respaldado por los líderes europeos.

El panorama para los próximos meses sigue siendo incierto. El repliegue de soldados podría ser solo el comienzo de un proceso más amplio, ya que Trump ha indicado que podría evaluar la permanencia de cuerpos militares en otros países del pacto, como Italia y España, en función del apoyo que reciban en el combate en Medio Oriente.

El impacto en la OTAN

Este anuncio también pone a prueba la unidad de la organización. El primer ministro polaco, Donald Tusk, expresó su preocupación por la “desintegración” de la alianza y señaló como una amenaza para la comunidad transatlántica no son sus enemigos externos, sino la falta de cohesión interna.

Las decisiones del presidente estadounidense podrían profundizar las fisuras, lo que generaría una presión aún mayor para que los países europeos inviertan más en defensa.

Con el retiro quedó clara la postura del republicano respecto de la reconfiguración de la presencia militar de EE. UU. Sin embargo, los detalles sobre qué bases se verán afectadas aún no fueron aclarados, y los aliados europeos están pendientes de cómo se desarrollarán los próximos pasos en este proceso.