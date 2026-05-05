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Política

PCM contradice al presidente José Balcázar y afirma que contratación de aviones F-16 block 70 no fue "a dedo"

Contradicciones en el Gobierno por compra de aviones F-16 a Estados Unidos. En declaraciones a la prensa desde el Congreso, el primer ministro Luis Arroyo defendió la adquisición de los cazas y afirmó que Balcázar "tenía conocimiento" del proceso.

El primer ministro brindó sus declaraciones a su salida del Congreso el pasado lunes 4 de mayo. Foto: Composición/LR
El primer ministro brindó sus declaraciones a su salida del Congreso el pasado lunes 4 de mayo. Foto: Composición/LR
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El presidente del Consejo de Ministros (PCM), Luis Arroyo, defendió el proceso de compra de los aviones F-16 Block 70 a Estados Unidos y contradijo la versión del presidente José María Balcázar, quien afirmó que la contratación de los cazas se realizó "a dedo" con el país americano.

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"No, no fue una compra a dedo, ya se ha explicado eso detenidamente. Es un procedimiento en el que se ha empleado el secreto militar y se ha escogido la mejor oferta, como está establecido", declaró.

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Durante una rueda de preguntas con la prensa en el Congreso, Arroyo negó irregularidades en el proceso de selección y señaló que ya se realizó el primer pago de US$462 millones a la empresa Lockheed Martin. Asimismo, aseguró que la adquisición continuará "en los plazos establecidos como estaba programado desde un inicio".

El primer ministro también indicó que el jefe de Estado tenía conocimiento del proceso de selección. "Tenía conocimiento, por supuesto, también".

En esa misma línea, el titular de la PCM calificó la compra como un "proceso largo" tras pasar por nueve administraciones presidenciales durante 14 años. "La Fuerza Aérea lo necesitaba, su capacidad operativa estaba muy baja, ellos lo han comprendido así (...) Son aviones nuevos, todas las piezas las están haciendo recién, se descarta que son usados y son nuevos", dijo.

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